Daniel, 18, teki tuhansien eurojen tilin kesäyrittäjänä – yhä useampi nuori laskuttaa kesätyönsä itse

Hyvinkääläinen Daniel Ronimus liittyi kesäkuussa UKKO.fi:n Kesätyötorille, jossa kotitaloudet voivat ilmoittaa kodin askareista ja nuoret tarjoutua tekemään ne. Hän jätti heti kolme tarjousta avoimiin ilmoituksiin, ja yksi niistä tärppäsi: vajaan tunnin nurmikonleikkuu toi hänen ensimmäiset itse laskutetut 30 euroa.

Nopea keikka johti pian uusiin toimeksiantoihin. Alkukesästä noin joka toinen Danielin tarjous hyväksyttiin, ja kokemuksen karttuessa osumatarkkuus kasvoi. Nurmikonleikkuun ja raivaustöiden rinnalle tuli muun muassa laatoitusta, betonivalua ja terassin kunnostusta.

Yksi asiakkaalle suunniteltu kahden päivän työ venyi lopulta kokonaiseksi viikoksi. Töitä tuli myös asiakkaiden tuttavilta, kun sana Danielista kiiri. Kesätyötorin 12 keikkaa poikivat niin paljon jatkotöitä, että kalenteri täyttyi loppukesäksi. Laskutettavaa kertyi lopulta 3 000–4 000 euroa.

Daniel opiskelee merkonomiksi ja aikoo jatkaa keikkojen tekemistä opintojen ohella. Kesän suurin anti ei kuitenkaan liittynyt rahaan vaan siihen, mitä hän ajattelee omista mahdollisuuksistaan.

”Kyllä mä näen, että voisin rakentaa uraa yrittäjänä”, Daniel sanoo.

Nuorelle, joka harkitsee kesäyrittäjyyttä, Danielilla on lyhyt neuvo:

”Pitää uskaltaa yrittää.”

Joka neljäs heinäkuun laskuttaja on alle 25-vuotias

Daniel ei ole poikkeus. Yhä useampi nuori hankkii työkokemusta tekemällä toimeksiantoja suoraan asiakkaille ja laskuttamalla niistä itse. Ilmiö näkyy UKKO.fi:n laskutusdatassa: alle 25-vuotiaiden osuus heinäkuussa laskuttaneista kevytyrittäjistä on noussut vuodesta 2019 yli kuusi prosenttiyksikköä, 19,2 prosentista 25,6 prosenttiin.

Nuorten ryhmä on kasvanut selvästi muita nopeammin. Alle 25-vuotiaiden laskuttajien määrä nousi 45 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2026, kun kaikkien laskuttajien määrä kasvoi yhdeksän prosenttia. Myös nuorten kesäkuukausina laskuttama summa on noussut kolmanneksella.

Kehitys on voimistunut viime vuosina. Vuosina 2019–2022 alle 25-vuotiaiden osuus heinäkuun laskuttajista pysyi noin 19 prosentissa, mutta vuodesta 2023 lähtien se on noussut joka vuosi.

”Nuoret eivät ole muuttuneet yrittäjähenkisiksi yhdessä yössä. Työmarkkinat ovat muuttuneet, ja nuoret reagoivat siihen nopeasti. Yhä useampi on valmis luomaan työn itse, jos sopivaa paikkaa ei löydy. Ja moni myös haluaa sitä: nuorten keskusteluissa yrittäjyys näyttäytyy ennen kaikkea vapautena valita työnsä ja aikataulunsa”, sanoo UKKO.fi:n toimitusjohtaja Aleksi Simola.

Nuorten laskuttajien osuus UKKO Kevytyrittäjä -palvelussa

Nuorten osuus kasvaa kesäkaudella. Alkuvuonna 2026 alle 25-vuotiaiden osuus UKKO.fi:n kautta laskuttavista kevytyrittäjistä pysyi noin 20 prosentissa, nousi kuukausi kuukaudelta kohti heinäkuuta ja oli korkeimmillaan 25,6 prosenttia. Elokuussa osuus laski vain hieman ja jäi 24,5 prosenttiin.

Alle 25-vuotiaiden osuus UKKO Kevytyrittäjä -palvelun laskuttajista kuukausittain vuonna 2026

UKKO.fi Kesätyötori toi nuoret ja kotitaloudet yhteen

UKKO.fi Kesätyötori avattiin 9. kesäkuuta 2026, jotta kesän toimeksiannot löytyisivät helpommin. Sen avulla kotitaloudet pystyivät tilaamaan nuorilta kesäyrittäjiltä arjen töitä, kuten nurmikonleikkuuta, ikkunanpesua, maalausta ja lemmikinhoitoa. Palvelua pilotoitiin ensin pääkaupunkiseudulla.

Ensimmäisen kesän aikana Kesätyötorille rekisteröityi 770 nuorta, ja palvelussa julkaistiin yli 340 työilmoitusta. Palvelu avattiin kesän aikana koko Suomeen.

”Ensimmäinen kesä osoitti, että kysyntää on molemmilla puolilla: nuoret haluavat tehdä töitä ja kotitaloudet teettää niitä. Meidän tehtävämme on poistaa se byrokratia, joka jää osapuolten väliin ja estää nuorta tarttumasta toimeen”, Simola sanoo.

Kesätyötorista tulee Työtori: toimeksiantoja kaikenikäisille

UKKO.fi Kesätyötori jatkaa kesän jälkeen UKKO.fi Työtorina, joka avataan kaikenikäisille tekijöille. Syksyllä töitä voivat vastaanottaa iästä riippumatta kaikki UKKO-palvelun käyttäjät – myös toiminimeä ja osakeyhtiötä pyörittävät yrittäjät.

Työtorilla kotitaloudet voivat löytää tekijöitä erilaisiin arjen töihin ja yrittäjät voivat tarjota osaamistaan suoraan asiakkaille.

”Kesä osoitti, että kotitaloudet ostavat mielellään arjen apua suoraan tekijältä, kun se on tehty riittävän helpoksi. Sama tarve ei katoa syksyllä. Siksi haluamme avata torin kaikenikäisille yrittäjille ja tehdä toimeksiantojen löytämisestä mahdollisimman helppoa”, Simola sanoo.

Tietoa aineistosta:

Lähde: UKKO.fi:n oma laskutusdata (UKKO Kevytyrittäjä -palvelu ilman Y-tunnusta), heinäkuu 2019–elokuu 2026. Luvut esitetään suhdelukuina eli osuuksina ja prosenttimuutoksina. Laskuttajaksi lasketaan henkilö, jolla on vähintään yksi lähetetty lasku kyseisenä kuukautena.

Lue lisää:

Danielin koko tarina: https://ukko.fi/yrittajyyskoulu/ukko-fi-kesatyotori-daniel-ronimus/

UKKO.fi Työtori: https://ukko.fi/tyotori/

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Nena Lillemägi, viestintä

nena.lillemagi@ukko.fi

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