Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tasoristeys Vaskiluodossa suljettu tilapäisesti 23.9. alkaen

17.9.2026 09:35:58 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Sinisen tien tasoristeyksessä tehdään huoltotöitä, minkä vuoksi tie suljetaan Niemeläntien kohdalta keskiviikkona 23.9.2026 klo 18 alkaen. Työt päättyvät ja tie avataan uudelleen perjantaina 25.9.2026 klo 6 aamulla.

Rautatien tasoristeys, varoitusvalot ja puomit, taustalla puita ja pilvinen taivas.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

Töiden aikana liikenne ohjataan Sahakadun kautta. Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan normaalisti junaradan vierellä kulkevaa kävely- ja pyöräilytietä pitkin.

Huoltotyöt eivät vaikuta joukkoliikenteen reitteihin.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasaliikenneliikennejärjestelyt

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Rautatien tasoristeys, varoitusvalot ja puomit, taustalla puita ja pilvinen taivas.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye