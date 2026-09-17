Tasoristeys Vaskiluodossa suljettu tilapäisesti 23.9. alkaen

Katuvalojen asennustyöt valmistuvat syksyn aikana 16.9.2026 09:19:22 EEST | Tiedote

Osalle Vaasassa tänä kesänä saneeratuista kaduista ei ole vielä päästy asentamaan katuvaloja. Asennustyöt ovat viivästyneet puitesopimusurakoitsijan konkurssin vuoksi. Työt jatkuvat uusien urakoitsijoiden kanssa mahdollisimman pian.