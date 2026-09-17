Tasoristeys Vaskiluodossa suljettu tilapäisesti 23.9. alkaen
17.9.2026 09:35:58 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Sinisen tien tasoristeyksessä tehdään huoltotöitä, minkä vuoksi tie suljetaan Niemeläntien kohdalta keskiviikkona 23.9.2026 klo 18 alkaen. Työt päättyvät ja tie avataan uudelleen perjantaina 25.9.2026 klo 6 aamulla.
Töiden aikana liikenne ohjataan Sahakadun kautta. Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan normaalisti junaradan vierellä kulkevaa kävely- ja pyöräilytietä pitkin.
Huoltotyöt eivät vaikuta joukkoliikenteen reitteihin.
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Yhteyshenkilöt
Jori LöfbackaLiikennejärjestelypäällikköPuh:0403543494jori.lofbacka@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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