VR kasvattaa opiskelija- ja eläkeläisalennuksia hiljaisemmilla junavuoroilla

VR:n alennukset opiskelijoille ovat normaalisti 30 prosenttia lipun hinnasta ja eläkeläisille 20 prosenttia. Jatkossa hiljaisemmilla lähdöillä opiskelija-alennus voi olla jopa 40 prosenttia ja eläkeläisalennus 30 prosenttia. Muilla vuoroilla alennukset säilyvät ennallaan. Hinnat koskevat kaukoliikenteen kertalippuja. Edullisemmat lähdöt on merkitty VR Matkalla -sovelluksessa ja verkkosivuilla vr.fi tunnisteella Lisä%.

Samalla asevelvollisten alennukset muuttuvat ja jatkossa myös asevelvolliset voivat matkustaa vapaa-ajan matkojaan hiljaisemmilla lähdöillä 40 prosentin alennuksella eli samaan hintaan kuin opiskelijat.

"Uudistamme hinnoitteluamme, jotta yhä useampi valitsisi junan. Monilla vuoroilla on hyvin tilaa matkustaa, ja erityisesti opiskelijoilla ja eläkeläisillä on usein mahdollisuus valita matkustusajankohtansa joustavammin. Samalla voimme tarjota lisää matkustusvaihtoehtoja ja paikkoja suosituimmille lähdöille", sanoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Marika Schugk.

Uudet alennukset tulevat voimaan 1.10.2026 ja liput ovat ostettavissa 17.9. alkaen kaikista VR:n lipunmyyntikanavista.