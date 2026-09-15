Espoossa houkutellaan vauvaperheitä kulttuurin pariin

Infokortin jakaminen aloitetaan neuvoloissa Vauvan päivän 25.9. tienoilla syys-lokakuun vaihteessa. Toiveena on tavoittaa lapsiperheitä erilaisin keinoin. Idea ajoittaa infon jakaminen puolivuotisneuvolatarkastuksen yhteyteen tuli neuvolan puolelta. Kohderyhmä ei kuitenkaan ole vain puolivuotiaat, vaan yleisemmin vauva- ja taaperoperheet.

Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila haluaa korostaa, että lapsella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin.

-Taide tukee lapsen kehitystä, kehittää ajattelua ja uteliaisuutta sekä antaa välineitä tunteiden käsittelyyn. Yhdessä kokeminen on kivaa ja turvallista – yhteiset taidekokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä sekä kykyä ymmärtää maailmaa.





Kulttuurijohtaja Susanna Tommilan mukaan yhteiset taidekokemukset rakentavat yhteisöllisyyttä. Ada Kairavuori KulttuuriEspoo

Loruja, konserttitallenteita ja kulttuurivinkkejä





Kulttuurikortissa ohjataan espoo.fi/lastenkulttuuri -verkkosivulle, jonka kautta löytyy runsaasti kulttuuriin liittyvää tekemistä koko perheelle. Sivulla on oma osio vauvaperheille, josta voi katsoa vinkkejä yhteiseen kivaan puuhaan kotona vauvan kanssa: Tapiola Sinfoniettan konserttitallenteen kuuntelua, Lasten kulttuurikeskus Auroran puuhavinkit ja kirjaston loruttelut. Lisäksi espoo.fi/lastenkulttuuri -sivulle on koostettu Espoon lastenkulttuurikohteita, harrastusvinkkejä ja lastentapahtumia.

Tulevaisuudessa huomioidaan mahdollisesti muitakin ikäryhmiä. Lasten ja nuorten tavoittamiseen halutaan panostaa erityisesti, silläEspoo-tarinan eli kaupungin strategian keskeinen painopistealue on lasten ja nuorten mahdollisuuksien ja arjen tukeminen.



Lasten kulttuurikeskus Auroran tuotantopäällikkö Johanna Kallioahon mukaan pienten lasten vanhemmat voivat olla vauvavuoden aikana uudessa tilanteessa.

-Kulttuuri on yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä, ja voi auttaa tuomaan yhteen samassa elämäntilanteessa olevia perheitä vaikkapa kirjastojen ja lastenkulttuurikeskusten kohtaamispaikoissa.

Espoossa on monipuolisesti vauvoille ja taaperoille suunnattua ohjelmaa. Esimerkiksi Lasten kulttuurikeskus Aurora Espoon Järvenperässä järjestää alle 1,5-vuotiaille suunnattuja esityksiä, musiikkituokioita sekä väri- ja valokylpyjä. Kirjastot kutsuvat lukemaan, loruttelemaan ja monenlaisiin tapahtumiin. Tapiola Sinfonietta järjestää vauvakonsertteja 0–1-vuotiaille vauvoille.



Esbo stad bjuder på kulturaktiviteter för bebisar



Espoo invites families with babies to cultural events



