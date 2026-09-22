Naantalin kaupunki

Luonnon taikaa taidenäyttelyssä Naantalin pääkirjastossa

24.9.2026 09:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Taiteilija ja luontokuvaaja Michelle Koskisen töihin voi tutustua lokakuussa Naantalin pääkirjastossa.

Merimaisemaa kuvattuna rannalta.
Luonto on Michelle Koskiselle tärkeä inspiraation lähde. Michelle Koskinen

Michelle Koskiselle taiteen tekeminen on visuaalista tulkintaa henkilökohtaisesta yrityksestä ymmärtää elämää ja ympäröivää maailmaa. Luonto on hänelle tärkeä inspiraation lähde. Luontokuvauksen lisäksi taiteilijaa kiinnostaa kaupunkien ainutlaatuisten tunnelmien tallentaminen.

Michelle Koskinen: Luonnon taikaa: maalauksia ja valokuvia
2.–29.10.2026
Naantalin pääkirjasto, 2. krs.
Kuvat: Michelle Koskinen

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Merimaisemaa kuvattuna rannalta.
Luonto on Michelle Koskiselle tärkeä inspiraation lähde.
Michelle Koskinen
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Michelle Koskinen
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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