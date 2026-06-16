wpd Suomi Oy

Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahanke harppasi eteenpäin

17.9.2026 10:01:28 EEST | wpd Suomi Oy | Tiedote

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Wpd Suomen Kokkolassa ja Halsualla sijaitseva Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahanke otti merkittävän askelen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) päättyi, ja Lupa- ja valvontavirasto LVV totesi YVA-selostuksen täyttävän lain vaatimukset. Yhteysviranomaisen mukaan mahdollisia epävarmuustekijöitä ja tiedollisia seikkoja voidaan täydentää myöhemmin hankkeen jatkosuunnittelussa.

Tuohimaa-Riutanmaan hankealuetta
Tuohimaa-Riutanmaan hankealuetta

Lupa- ja valvontaviraston mukaan Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen perustellussa päätelmässä hankkeen eri vaihtoehtojen välinen vertailu on riittävää. Myös YVA-selostuksessa arvioitujen vaihtoehtojen muodostamisessa on riittävästi huomioitu YVA-ohjelmavaiheessa saatu palaute. Yhteysviranomainen nostaa esiin, kuinka hankekehittäjä on hyödyntänyt viranomaismenettelyn aikana saatua tietoa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Tuohimaa-Riutanmaan hankkeessa on tehty yhteistyötä myös muiden alueella toimivien hankkeiden ja hankekehittäjien kanssa.

Vaikutusten arvioinnissa tuli esiin, kuinka hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat erityisesti maakotkaan ja muihin petolintuihin, Natura-alueisiin sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kahdesta tarkastellusta toteutusvaihtoehdosta laajemmalla todettiin olevan joihinkin arviointikohteisiin suuria vaikutuksia, kun taas suppeammassa toteutusvaihtoehdossa ne arvioitiin kohtalaisiksi. Lisäksi yhteisvaikutukset eri vaiheissa olevien tuulivoimahankkeiden ja sähkönsiirtoinfran kanssa saattavat aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia metsäpeuralle ja suupedoille. Perustellussa päätelmässä todetaan, että tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset on huomioitu laajemmin kuin mitä YVA-laki edellyttää. 

Hankekehityspäällikkö Niina Lappalainen on tyytyväinen hyvin sujuneeseen yhteistyöhön niin arviointityön toteuttaneen konsultin, viranomaisen kuin muidenkin sidosryhmienkin kanssa. Avoimen vuoropuhelun ansiosta joihinkin arviointimenettelyn aikana ilmenneisiin haasteisiin on pystytty reagoimaan ennakoivasti.

-    Täydennystarpeita on muun muassa metsäpeuran osalta.  Metsäpeuran kohdalla epävarmuuksia aiheuttaa puutteellinen tieteellinen lajikohtainen tutkimustieto, ja hankekohtaisten selvitysten lisäksi olemmekin olleet mukana rahoittamassa Luonnonvarakeskuksen Windlife-tutkimusta, joka tuottaa tarpeellista tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista metsäpeuraan.  Olemme tehneet hankkeessa myös täydentäviä petolintuselvityksiä, Lappalainen kertoo.

Vaikutusten arviointia päivitetään kaavoituksen seuraavassa vaiheessa tarkentuneelle hankesuunnitelmalle, ja samalla hankkeen yhteisvaikutusten arviointia sekä Natura-arviointia täsmennetään.

Yhteyshenkilöt

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wpd Suomi Oy

Wpd Suomi Oy (entinen wpd Finland Oy) kuuluu saksalaislähtöiseen wpd-konserniin, joka on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoiman kehittämiseen. Kehitystyön lisäksi osallistumme hankkeiden rakentamiseen sekä niiden käyttö- ja kunnossapitovaiheen hallintaan koko elinkaaren ajan.

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