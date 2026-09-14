American Car Show uudistuu - "Rohkea ilme"
17.9.2026 10:24:06 EEST | FHRA | Tiedote
ACS uudistuu niin ilmeeltään kuin sisällöltään. Grumblo on isommin mukana. Uutta nähtävää tarjoavat mm. Belly Tankit ja Kääpiöautot. Vuonna 2026 yli 60 000 kävijää koki, miksi ACS on suomalaisen moottorikulttuurin näyttävin kohtaamispaikka. Nähdään jälleen pääsiäisenä 2027 Messukeskuksessa!
Uuden ilmeen on toteuttanut Piia Merivuori Cotecilta.
"American Car Show tunnetaan näyttävyydestään. Uudessa ilmeessä yksinkertaistimme visuaalista kokonaisuutta, vähensimme värien määrää ja selkeytimme muotokieltä. Lopputuloksena on rohkea ilme, joka antaa enemmän tilaa itse autoille ja tapahtuman sisällölle", Piia kertoo.
Markus Martelius ja Grumblo on jo kiinnitetty ACS-tapahtumaan. Kevään ACS tänä vuonna oli Grumblon ensimmäinen livetapahtuma digitaalisessa maailmassa kasvaneen brändin 10-vuotisessa historiassa.
"Meidän tavoite on aina ylittää edelliset saavutuksemme, ja siksi rakennamme jo isompaa ACS-kokonaisuutta ensi vuodelle. Osastolle on tulossa useita kilpa-autoja eri lajeista, joista useampi esitellään ensimmäistä kertaa uusissa kuoseissaan pääsiäisenä. Lisäksi esittelemme uusimman giveaway-automme, jonka voi voittaa ostamalla Grumblon tuotteita. Tapahtuman päälavalla pidetään myös live show't kuten Drifting-kausiennakkohaastatteluja ja Youtube Awards palkintojenjakoseremonia yleisömme äänestämille sisällöntuottajille. Myös muuta on suunnitteilla, mutta jätetään jotain yllätykseksi keväällekin", Martelius huikkaa ACS-suunnittelun lomasta.
American Car Show järjestetään 26.-28.3.2027 Messukeskuksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat ja yhteistyökumppanuudet
Martti Luosotapahtuma-asiantuntija
Cruising, basaarimyynti
Satu Häyrytoimistopäällikkö
Jäsen-, kilpailija, näyttely- ja museotarkastusasiat, laskutus
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus, sisältömarkkinointi
Teemu Uttermyyjä, ACS
Osasto- ja myyntipaikat
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FHRA
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
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