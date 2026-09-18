Klemetinkaaren kiinteistön yhteistä myyntiä selvitetään

Vaasan kaupunginhallituksen konsernijaostolle esitetään Klemetinkaaren kiinteistön myyntiä. Kiinteistön omistavat Senaatti-kiinteistöt ja Vaasan kaupunki.

Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa toimii Kansallisarkiston Vaasan toimipaikka, joka on yksi Suomen Kansallisarkiston toimipaikoista (Varastokatu 2). Osana Kansallisarkiston toimitila- ja palveluverkostoon tehtäviä muutoksia vuosille 2029–2030 on tarkasteltu nykyisten tilojen toimivuutta. Selvityksen mukaan nykyiset tilat ovat riittävän kokoiset, mutta teknisesti ja toiminnallisesti puutteelliset. Rakennuksen edellisestä peruskorjauksesta on 40 vuotta. Nykyisten tilojen peruskorjaaminen edellyttäisi väistötilojen järjestämistä Kansallisarkiston olosuhdehallituille arkistotiloille, minkä on arvioitu kuormittavan Kansallisarkistoa huomattavasti.

Kiinteistössä vuokralla oleva Kansallisarkisto ja Senaatti ovat päättäneet ryhtyä hakemaan Vaasassa uusia arkistotiloja Kansallisarkistolle. Päätökset Vaasan uudesta arkistotilaratkaisusta on tarkoitus tehdä vuoden 2026 aikana. Vaasan kaupungin kanssa on sovittu, että selvitetään mahdollisuutta edistää kohteen yhteistä myyntiä. Tavoitteena on, että kiinteistö voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena.

Nykyisten vuokralaisten asema turvataan

Vaasan kaupunki on parin vuoden ajan vuokrannut omistamiaan tiloja erilaisille kulttuuritoimijoille ja eri taidealojen edustajien työskentelytiloiksi (Opistokatu 1). Rakennuksessa oli pitkään Vaasan Työväenopisto, joka muutti vuonna 2016 Raastuvankatu 31:een. Sen jälkeen kiinteistöä on muun muassa yritetty myydä. Vuodesta 2023 lähtien Funkkis-taloksi nimetyssä rakennuksessa on toiminut parikymmentä kulttuuritoimijaa, kuten Elokuvakeskus Botnia, Filmverkstaden ja viimeisimpänä Ylioppilasteatteri Ramppi.

Vaasan kaupungin tavoitteena on turvata nykyisten vuokralaisten asema vuoteen 2028 saakka ja edistää siihen mennessä kulttuuritoimijoille toiminnan jatkumisen mahdollistavien tilaratkaisujen löytymistä, että toiminta voi jatkua edelleen. Senaatin tavoitteena on myydä kohde siten, että Kansallisarkisto voi siirtyä aikanaan suoraan uuteen tilaratkaisuun. Tilaratkaisun aikataulu tarkentuu vuoden 2026 aikana.