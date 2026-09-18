Vaasan kaupunki - Vasa stad

Klemetinkaaren kiinteistön yhteistä myyntiä selvitetään

18.9.2026 12:02:03 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupunginhallituksen konsernijaostolle esitetään Klemetinkaaren kiinteistön myyntiä. Entisenä Opistotalona tunnetussa rakennuksessa on toiminut pitkään Kansallisarkiston Vaasan toimipaikka. Sen lisäksi kaupunki vuokraa tiloja paikallisille kulttuuritoimijoille. Kaupungin tavoitteena on turvata nykyisten vuokralaisten asema vuoteen 2028 saakka sekä edistää kulttuuritoimijoille toiminnan jatkumisen mahdollistavien tilaratkaisujen löytymistä.

Kuva: Vaasan kaupunki
Kuva: Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunginhallituksen konsernijaostolle esitetään Klemetinkaaren kiinteistön myyntiä. Kiinteistön omistavat Senaatti-kiinteistöt ja Vaasan kaupunki.   

Senaatti-kiinteistöjen omistamissa tiloissa toimii Kansallisarkiston Vaasan toimipaikka, joka on yksi Suomen Kansallisarkiston toimipaikoista (Varastokatu 2). Osana Kansallisarkiston toimitila- ja palveluverkostoon tehtäviä muutoksia vuosille 2029–2030 on tarkasteltu nykyisten tilojen toimivuutta. Selvityksen mukaan nykyiset tilat ovat riittävän kokoiset, mutta teknisesti ja toiminnallisesti puutteelliset. Rakennuksen edellisestä peruskorjauksesta on 40 vuotta. Nykyisten tilojen peruskorjaaminen edellyttäisi väistötilojen järjestämistä Kansallisarkiston olosuhdehallituille arkistotiloille, minkä on arvioitu kuormittavan Kansallisarkistoa huomattavasti.  

Kiinteistössä vuokralla oleva Kansallisarkisto ja Senaatti ovat päättäneet ryhtyä hakemaan Vaasassa uusia arkistotiloja Kansallisarkistolle. Päätökset Vaasan uudesta arkistotilaratkaisusta on tarkoitus tehdä vuoden 2026 aikana. Vaasan kaupungin kanssa on sovittu, että selvitetään mahdollisuutta edistää kohteen yhteistä myyntiä. Tavoitteena on, että kiinteistö voidaan myydä yhtenä kokonaisuutena.  

Nykyisten vuokralaisten asema turvataan   

Vaasan kaupunki on parin vuoden ajan vuokrannut omistamiaan tiloja erilaisille kulttuuritoimijoille ja eri taidealojen edustajien työskentelytiloiksi (Opistokatu 1). Rakennuksessa oli pitkään Vaasan Työväenopisto, joka muutti vuonna 2016 Raastuvankatu 31:een. Sen jälkeen kiinteistöä on muun muassa yritetty myydä. Vuodesta 2023 lähtien Funkkis-taloksi nimetyssä rakennuksessa on toiminut parikymmentä kulttuuritoimijaa, kuten Elokuvakeskus Botnia, Filmverkstaden ja viimeisimpänä Ylioppilasteatteri Ramppi.  

Vaasan kaupungin tavoitteena on turvata nykyisten vuokralaisten asema vuoteen 2028 saakka ja edistää siihen mennessä kulttuuritoimijoille toiminnan jatkumisen mahdollistavien tilaratkaisujen löytymistä, että toiminta voi jatkua edelleen. Senaatin tavoitteena on myydä kohde siten, että Kansallisarkisto voi siirtyä aikanaan suoraan uuteen tilaratkaisuun. Tilaratkaisun aikataulu tarkentuu vuoden 2026 aikana. 

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Senaatti-kiinteistöt: Eemeli Myllärinen, ryhmäpäällikkö, tilaratkaisut puh. 0294 83 3685  

Kansallisarkisto: Juhani Tikkanen, hankejohtaja puh. 0295 33 7112  

Vaasan kaupunki: Jari Karjalainen, konsernihallinnon johtaja puh. 040 669 4464 sekä Markku Järvelä, kaupunkiympäristön toimialajohtaja puh. 040 135 4958

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

En gemensam försäljning av fastigheten Klemetsösvängen utreds18.9.2026 12:02:18 EEST | Pressmeddelande

För Vasa stadsstyrelses koncernsektion föreslås en försäljning av fastigheten Klemetsösvängen. I byggnaden som tidigare är känd som Opistotalo har Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa länge varit verksamt. Utöver det hyr staden lokaler till lokala kulturaktörer. Stadens mål är att trygga de nuvarande hyresgästernas ställning fram till 2028 samt arbeta för att lokallösningar som möjliggör att verksamheten fortsätter ska hittas för kulturaktörerna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye