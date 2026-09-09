Jumppakuminauhoilla aktiivisuutta arkeen – hoiva- ja palveluyksiköiden asukkaat ilahtuivat SSO:n jakamista jumppakuminauhoista
17.9.2026 13:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO järjesti elokuun lopulla ikäihmisten hoiva- ja palveluyksiköille suunnatun haun, jossa halukkaat palvelutalot saivat ilmoittautua jumppakuminauhojen vastaanottajiksi. Lähes 40 yksikköä ilmoittautui mukaan, ja jumppakuminauhat toimitettiin hakijoille syyskuun alkupuolella.
– Jumppakuminauhojen jaon taustalla oli ajatus siitä, että saisimme tuottaa ikäihmisille sekä iloa että aktiivisempaa arkea nauhojen avulla. Kaikenlainen liikunta ja virikkeet ovat tärkeitä meille kaikille – niin myös ikäihmisille, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen iloisena.
SSO:n kotiseudun hoiva- ja palveluyksiköt saivat ilmoittautua mukaan kuminauhojen jakoon elokuussa ja hakemuksia tuli ilahduttavan paljon. Jumppakuminauha valikoitui jaettavaksi tuotteeksi sen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden takia.
Kuminauhat aktiivisessa käytössä viikoittain
Vihtiläisen Kaarikeskussäätiön palvelupäällikkö Mira Pajunen kertoo, että jumppakuminauhat herättivät alusta asti paljon kiinnostusta asukkaiden keskuudessa.
– Ihan jokainen on ilahtunut saatuaan kuminauhan käyttöönsä ja myös asukkaiden läheisiltä on tullut myönteistä palautetta. Olemme testailleet paljon erilaisia jumppaliikkeitä, ja alun opettelun jälkeen jumppatuokiot ovat lähteneet hyvin käyntiin. Aiomme järjestää viikoittaisia toimintatuokioita sekä ulkona että sisällä. Liikunnan ja aktiivisuuden tukeminen mahdollistaa toimintakyvyn säilymisen mahdollisimman pitkään. Kuminauhalla jumppailu lisää voimaa ja liikkuvuutta, mikä osaltaan vähentää esimerkiksi niveloireita. Paljon kiitoksia asukkaidemme puolesta, sanoo Pajunen ilahtuneena.
Yhteisöllisyys on osa osuustoiminnallisuutta
Aiemmin SSO on tehnyt samanlaisia tempauksia muun muassa jakamalla vuosi sitten heijastinliivejä päiväkotilaisille sekä jakamalla tänä syksynä heijastinreppuja pienille koululaisille. Myös sympaattiset kuljetusrobotit ovat osallistuneet jo kahtena vuonna hyvän tekemiseen, kun robot ovat olleet elokuun alussa turvaamassa koulutietä usean SSO:n toimialueen alakoulun lähellä.
– Mietimme jatkuvasti keinoja tehdä pieniä hyviä tekoja oman seutumme onneksi sekä ilahduttaaksemme alueemme asukkaita. Yhteisöllisyys on myös keskeinen osa osuustoiminnallisuutta, Karppinen muistuttaa.
Jumppakuminauhoja saaneiden tahojen nimet löytyvät osoitteesta sso.fi
Lisätietoja: asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen p. 044 770 5365
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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