Tampereen Kaupunki, Sivistyspalvelut/KulttuuriTampereen Kaupunki, Sivistyspalvelut/Kulttuuri

Kulttuuripankki tekee taiteen ja kulttuurin tekijät näkyviksi 14 maakunnassa

21.9.2026 09:00:00 EEST | Tampereen Kaupunki, Sivistyspalvelut/Kulttuuri | Tiedote

Jaa

Pirkanmaalla kehitetystä Kulttuuripankista on kasvanut 14 maakunnan yhteinen palvelu, joka tekee taiteen ja kulttuurin ammattilaiset sekä heidän palvelunsa näkyviksi yhdessä paikassa. Palvelun tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ammattilaisten työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa taide- ja kulttuuripalveluiden löytämistä ja tilaamista.

Valkoasuinen epätarkka hahmo tanssii vaalean kankaan kanssa sinistä taustaa vasten.
Kulttuuripankki on kaikille käyttäjille maksuton palvelu, joka toimii laajasti eri maakunnissa.

Kulttuuripankki kokoaa yhteen ammattimaisesti toimivat taiteen ja kulttuurin tekijät sekä heidän tarjoamansa palvelut. Palvelun kautta tekijät voivat esitellä osaamistaan, tuotteistaa palveluitaan ja tavoittaa uusia asiakkaita. Samalla tilaajat löytävät helposti tekijöitä ja palveluja omalta alueeltaan ja maakuntarajojen yli.

Luovien alojen työllisyys rakentuu usein useista erilaisista toimeksiannoista ja yhteistyösuhteista. Kulttuuripankin tavoitteena on vahvistaa alan näkyvyyttä ja luoda parempia edellytyksiä ammattimaiselle toiminnalle.

– Kulttuuripankki auttaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisia tekemään osaamistaan näkyväksi. Haluamme madaltaa kynnystä löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä tukea samalla palveluiden tuotteistamista ja yrittäjyysosaamista, kertoo Kulttuuripankin valtakunnallinen koordinaattori Eerika Lehtinen.

Kulttuuripankin taustalla on poikkeuksellisen laaja alueellinen yhteistyö. Palvelu kehitettiin alun perin Pirkanmaalla, minkä jälkeen sitä on lähdetty laajentamaan yhdessä muiden alueiden kanssa. Nykyisin palvelu yhdistää 14 maakuntaa yhteisen tavoitteen äärelle taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Kulttuuripankki toimii seuraavien maakuntien alueella: Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

– Kulttuuripankki on erinomainen esimerkki siitä, miten alueet voivat yhdessä rakentaa ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko kulttuurikenttää. Haluamme tehdä Kulttuuripankista valtakunnallisesti tunnetun palvelun, joka tulee ensimmäisenä mieleen, kun etsitään taiteen ja kulttuurin tekijöitä tai palveluita. Yhteinen palvelu lisää tekijöiden näkyvyyttä, helpottaa palveluiden löytämistä ja vahvistaa kulttuurin asemaa osana elinvoimaisia kuntia ja maakuntia, Lehtinen sanoo.

Kulttuuripankki on maksuton palvelu sekä taiteen ja kulttuurin tekijöille että palveluiden tilaajille. Palvelusta voivat etsiä kulttuuri- ja taidepalveluita niin yksityishenkilöt kuin kunnat, oppilaitokset, hyvinvointialueet, yksityishenkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut organisaatiot.

Avainsanat

kulttuuripankkilaajentuminenmaakunnatmaakunnallinenverkkopalveluyhteistyötyöllistyminentaidekulttuuritaiteilijat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Valkoasuinen epätarkka hahmo tanssii vaalean kankaan kanssa sinistä taustaa vasten.
Kulttuuripankki on kaikille käyttäjille maksuton palvelu, joka toimii laajasti eri maakunnissa.
Lataa
Käsi pitelee pensseliä, joka maalaa sinisiä ja vaaleanpunaisia sävyjä kankaalle.
Kulttuuripankki tarjoaa ammattimaisesti moderoidun, monipuolisen valikoiman taiteen ja kulttuurin palveluja.
Lataa

Linkit

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen Kaupunki, Sivistyspalvelut/Kulttuuri

Kulturbanken ökar sysselsättningsmöjligheterna för konst- och kulturarbetare genom att göra dem synliga – och bokningsbara27.10.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande

Kulturbanken är en kostnadsfri webbtjänst som samlar yrkesverksamma inom konst och kultur på ett och samma ställe – och gör deras kompetens lättillgänglig. Genom tjänsten kan aktörer publicera sina egna profiler och erbjuda bokningsbara tjänster, såsom föreställningar och verkstäder. Beställare kan i sin tur hitta aktörer från ett brett geografiskt område med en enda sökning.

Kulttuuripankki lisää taiteen ja kulttuurin tekijöiden työllistymismahdollisuuksia tuomalla taiteen ja kulttuurin tekijät näkyväksi – ja tilattavaksi27.10.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Kulttuuripankki on maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset yhteen paikkaan – ja tuo heidän osaamisensa helposti saataville. Palvelun kautta tekijät voivat julkaista omat profiilinsa ja tarjota tilattavia palveluita, kuten esityksiä ja työpajoja. Tilaajat puolestaan löytävät tekijöitä laajalta alueelta yhdellä haulla.

Culture Bank improves employment opportunities for art and culture professionals by making them visible – and bookable27.10.2025 09:00:00 EET | Press release

Culture Bank is a free online service that brings together professionals in the fields of art and culture – and makes their expertise easily accessible. Through the platform, creators can publish their own profiles and offer bookable services such as performances and workshops. Clients, in turn, can find professionals from a wide area with a single search.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye