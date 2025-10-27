Kulttuuripankki tekee taiteen ja kulttuurin tekijät näkyviksi 14 maakunnassa
21.9.2026 09:00:00 EEST | Tampereen Kaupunki, Sivistyspalvelut/Kulttuuri | Tiedote
Pirkanmaalla kehitetystä Kulttuuripankista on kasvanut 14 maakunnan yhteinen palvelu, joka tekee taiteen ja kulttuurin ammattilaiset sekä heidän palvelunsa näkyviksi yhdessä paikassa. Palvelun tavoitteena on vahvistaa luovien alojen ammattilaisten työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa taide- ja kulttuuripalveluiden löytämistä ja tilaamista.
Kulttuuripankki kokoaa yhteen ammattimaisesti toimivat taiteen ja kulttuurin tekijät sekä heidän tarjoamansa palvelut. Palvelun kautta tekijät voivat esitellä osaamistaan, tuotteistaa palveluitaan ja tavoittaa uusia asiakkaita. Samalla tilaajat löytävät helposti tekijöitä ja palveluja omalta alueeltaan ja maakuntarajojen yli.
Luovien alojen työllisyys rakentuu usein useista erilaisista toimeksiannoista ja yhteistyösuhteista. Kulttuuripankin tavoitteena on vahvistaa alan näkyvyyttä ja luoda parempia edellytyksiä ammattimaiselle toiminnalle.
– Kulttuuripankki auttaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisia tekemään osaamistaan näkyväksi. Haluamme madaltaa kynnystä löytää uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita sekä tukea samalla palveluiden tuotteistamista ja yrittäjyysosaamista, kertoo Kulttuuripankin valtakunnallinen koordinaattori Eerika Lehtinen.
Kulttuuripankin taustalla on poikkeuksellisen laaja alueellinen yhteistyö. Palvelu kehitettiin alun perin Pirkanmaalla, minkä jälkeen sitä on lähdetty laajentamaan yhdessä muiden alueiden kanssa. Nykyisin palvelu yhdistää 14 maakuntaa yhteisen tavoitteen äärelle taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.
Kulttuuripankki toimii seuraavien maakuntien alueella: Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.
– Kulttuuripankki on erinomainen esimerkki siitä, miten alueet voivat yhdessä rakentaa ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko kulttuurikenttää. Haluamme tehdä Kulttuuripankista valtakunnallisesti tunnetun palvelun, joka tulee ensimmäisenä mieleen, kun etsitään taiteen ja kulttuurin tekijöitä tai palveluita. Yhteinen palvelu lisää tekijöiden näkyvyyttä, helpottaa palveluiden löytämistä ja vahvistaa kulttuurin asemaa osana elinvoimaisia kuntia ja maakuntia, Lehtinen sanoo.
Kulttuuripankki on maksuton palvelu sekä taiteen ja kulttuurin tekijöille että palveluiden tilaajille. Palvelusta voivat etsiä kulttuuri- ja taidepalveluita niin yksityishenkilöt kuin kunnat, oppilaitokset, hyvinvointialueet, yksityishenkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut organisaatiot.
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Yhteyshenkilöt
Marianna LehtinenKulttuuripalvelupäällikkö
Tampereen kaupunki
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