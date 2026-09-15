Kantaesityksiä ja saamelaismusiikin uusia ääniä

Helsingin kaupunginorkesterin Kohtaamisia-klubit kutsuvat yleisön ainutlaatuisiin musiikki-iltoihin, joissa orkesterin muusikot astuvat esiin omien taiteellisten projektiensa, kamarimusiikkikokoonpanojensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Kauden 2026–2027 ohjelmassa korostuvat erityisesti poikkitaiteelliset kohtaamiset, uudet kantaesitykset sekä saamelaisen joikaamisen ja klassisen musiikin vuoropuhelu, jonka tähtenä nähdään joikaaja Ánnámáret.

Kauden avaa syyskuussa viulisti Liam Mansfieldin kuratoima Nachtmusik, jossa puertoricolaisen säveltäjän Angélica Negrónin uusi teos Frecuencia Insular saa kantaesityksensä. Jousikvartetille ja elektroniikalle sävelletty teos vie kuulijat säveltäjän kotisaaren sademetsien yömaisemiin. Jousikvartetin lisäksi klubilla esiintyy nykytanssiryhmä PuskaBaletti.

Myös huhtikuussa kuullaan kantaesitys, kun Klimatkvartetten ja kirjailija Iida Turpeinen yhdistävät voimansa Merilehmän matka -klubilla. Illan ohjelmassa kuullaan säveltäjä Outi Tarkiaisen Klimatkvartettenille säveltämä uusi teos. Konsertti rakentaa siltoja kirjallisuuden, ilmastokeskustelun ja musiikin välille.

Tammikuussa Kohtaamisia-klubi antaa äänen saamelaiskulttuurille. Klubin vieraaksi saapuu Ánnámáret eli Anna Näkkäläjärvi-Länsman, yksi saamelaisen nykymusiikin merkittävimmistä tekijöistä.

Kohtaamisia-klubit ovat Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden oma näyttämö. Klubeilla orkesterin jäsenet pääsevät toteuttamaan omia taiteellisia ideoitaan ja tuomaan yleisön eteen musiikkia, ilmiöitä ja yhteistyökumppaneita, joita ei yleensä kuulla perinteisissä sinfoniakonserteissa. Kauden aikana lavalle nousee niin kamarimusiikkikokoonpanoja, tanssijoita, kirjailijoita, jazzmuusikoita kuin muita taiteilijavieraitakin.

Kohtaamisia-klubeja järjestetään noin kerran kuussa Musiikkitalon Päälämpiössä perjantain iltakonserttien jälkeen, ja niihin on vapaa pääsy.

Kauden 2026–2027 Kohtaamisia-klubit

25.9.2026 – Kohtaamisia-klubi: Nachtmusik

6.11.2026 – Kohtaamisia-klubi: Olli irti!

4.12.2026 – Kohtaamisia-klubi: UMO Helsinki Ensemble – Latin jazz

22.1.2027 – Kohtaamisia-klubi: Ráidu

19.3.2027 – Kohtaamisia-klubi: Puhaltajien iltasoitto

16.4.2027 – Kohtaamisia-klubi: Merilehmän matka

14.5.2027 – Kohtaamisia-klubi: Kuuden ryhmä