Helsingin kaupunginorkesteri

Kantaesityksiä ja saamelaismusiikin uusia ääniä

18.9.2026 12:31:50 EEST | Helsingin kaupunginorkesteri | Tiedote

Jaa

Kohtaamisia-klubit tuovat esiin Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden taiteellisia projekteja – kaudella kuullaan kantaesityksiä ja saamelaista musiikkia.

Angélica Negrón, Ánnámáretin ja Outi Tarkiainen.
Angélica Negrónin, Ánnámáretin ja Outi Tarkiaisen musiikkia kaudella 2026–2027. Steph Segarra, Anna-Maria Viksten / Valotus by Ama ja Anu Jormalainen.

Helsingin kaupunginorkesterin Kohtaamisia-klubit kutsuvat yleisön ainutlaatuisiin musiikki-iltoihin, joissa orkesterin muusikot astuvat esiin omien taiteellisten projektiensa, kamarimusiikkikokoonpanojensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Kauden 2026–2027 ohjelmassa korostuvat erityisesti poikkitaiteelliset kohtaamiset, uudet kantaesitykset sekä saamelaisen joikaamisen ja klassisen musiikin vuoropuhelu, jonka tähtenä nähdään joikaaja Ánnámáret.

Kauden avaa syyskuussa viulisti Liam Mansfieldin kuratoima Nachtmusik, jossa puertoricolaisen säveltäjän Angélica Negrónin uusi teos Frecuencia Insular saa kantaesityksensä. Jousikvartetille ja elektroniikalle sävelletty teos vie kuulijat säveltäjän kotisaaren sademetsien yömaisemiin. Jousikvartetin lisäksi klubilla esiintyy nykytanssiryhmä PuskaBaletti.

Myös huhtikuussa kuullaan kantaesitys, kun Klimatkvartetten ja kirjailija Iida Turpeinen yhdistävät voimansa Merilehmän matka -klubilla. Illan ohjelmassa kuullaan säveltäjä Outi Tarkiaisen Klimatkvartettenille säveltämä uusi teos. Konsertti rakentaa siltoja kirjallisuuden, ilmastokeskustelun ja musiikin välille.

Tammikuussa Kohtaamisia-klubi antaa äänen saamelaiskulttuurille. Klubin vieraaksi saapuu Ánnámáret eli Anna Näkkäläjärvi-Länsman, yksi saamelaisen nykymusiikin merkittävimmistä tekijöistä.

Kohtaamisia-klubit ovat Helsingin kaupunginorkesterin muusikoiden oma näyttämö. Klubeilla orkesterin jäsenet pääsevät toteuttamaan omia taiteellisia ideoitaan ja tuomaan yleisön eteen musiikkia, ilmiöitä ja yhteistyökumppaneita, joita ei yleensä kuulla perinteisissä sinfoniakonserteissa. Kauden aikana lavalle nousee niin kamarimusiikkikokoonpanoja, tanssijoita, kirjailijoita, jazzmuusikoita kuin muita taiteilijavieraitakin.

Kohtaamisia-klubeja järjestetään noin kerran kuussa Musiikkitalon Päälämpiössä perjantain iltakonserttien jälkeen, ja niihin on vapaa pääsy.

Kauden 2026–2027 Kohtaamisia-klubit

25.9.2026 – Kohtaamisia-klubi: Nachtmusik
6.11.2026 – Kohtaamisia-klubi: Olli irti!
4.12.2026 – Kohtaamisia-klubi: UMO Helsinki Ensemble – Latin jazz
22.1.2027 – Kohtaamisia-klubi: Ráidu
19.3.2027 – Kohtaamisia-klubi: Puhaltajien iltasoitto
16.4.2027 – Kohtaamisia-klubi: Merilehmän matka
14.5.2027 – Kohtaamisia-klubi: Kuuden ryhmä

Avainsanat

helsingin kaupunginorkesteriouti tarkiainenánnámáretangélica negrón

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunginorkesteri

Helsingin kaupunginorkesteri on vuonna 1882 perustettu 102 muusikon muodostama sinfoniaorkesteri, jonka kotisali on Helsingin Musiikkitalossa. Viikoittaisten sinfoniakonserttien ja kansainvälisten kiertueiden lisäksi orkesteri esiintyy erilaisissa kokoonpanoissa eri puolilla Helsinkiä, tarjoaa lapsille ja nuorille esiintymismahdollisuuksia sekä tavoittaa erityisryhmiä monipuolisen yleisötyön kautta. Suorat HKO Screen -verkkolähetykset tuovat konsertit kotisohville 1–2 kertaa kuussa. Orkesterin levytykset ovat saaneet lukuisia palkintoja ja keränneet muun muassa useita Grammy-ehdokkuuksia.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunginorkesteri

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye