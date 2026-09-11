TAMKin myynnin opiskelijat saavat käyttöönsä yritysten tekoälyalustan
17.9.2026 11:16:18 EEST | Tampereen ammattikorkeakoulu | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Liiketalous ja media -yksikkö ja suomalainen teknologiayritys Revial aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on hyödyntää tekoälypohjaista analytiikkaa myynnin opetuksessa. Revialin alustaa hyödynnetään opiskelijoiden myyntiharjoitusten tukena sekä myyntikeskusteluihin valmistautumisessa ja niiden analysoinnissa. Alustaa käyttävät myös kansainväliset pörssiyhtiöt.
– Haluamme pysyä kehityksen kärjessä ja vahvistaa entisestään opiskelijoiden osaamista tekoälyn ja digitalisaation aikana, unohtamatta vuorovaikutustaitojen merkitystä, kertovat myynnin lehtorit Mika Jokinen ja Sini Jokiniemi TAMKista.
TAMKilla on pitkät perinteet korkeatasoisessa B2B-myynnin opetuksessa, jossa on hyödynnetty alan uusimpia teknologioita ja innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja. Revial on suomalainen B2B-myyntiin keskittyvä teknologiayritys. Sen alusta tukee myyntitapaamisiin valmistautumista ja myyntikeskustelujen analysointia.
Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia hyödyntää dataa ja tekoälyä osana B2B-myyntityötä. Opiskelijat voivat saada alustan avulla yksilöllistä palautetta esimerkiksi keskustelun rakenteesta, kysymystekniikasta, asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta ja vastaväitteiden käsittelystä. Analytiikka täydentää opettajan antamaa palautetta, mutta pedagogisesta arvioinnista vastaa edelleen opettaja.
– Myyntitaito kehittyy toistojen ja palautteen kautta, mutta palaute on käytännössä aina ollut pullonkaula, sillä kukaan ei ehdi kuunnella jokaista harjoituskeskustelua läpi. Analytiikka tekee keskusteluiden sisällöstä näkyvää. Syntyy parempi ymmärrys siitä mitä kysyttiin, mihin ei tartuttu, missä kohtaa asiakkaan tarve jäi kartoittamatta, ja miten kaikki nämä tekijät vaikuttavat kaupankäyntiin. Yhtä tärkeää on se, että opiskelija käyttää samoja työkaluja, jotka ovat jo arkea edistyneimmissä suomalaisissa myyntiorganisaatioissa, eikä niitä tarvitse kohdata ensimmäistä kertaa vasta työelämässä, sanoo tekoälypäällikkö Jone Korpi Revialista.
Alustaa voidaan hyödyntää myös ennen myyntiharjoitusta tapahtuvassa valmistautumisessa. Lisäksi kurssille voidaan määritellä omia B2B-myynnin pelikirjoja, joita vasten harjoituskeskusteluja tarkastellaan. Pelikirja voi kuvata esimerkiksi tarjottavan ratkaisun, asiakkaan ongelman, arvolupauksen ja erottautumistekijät.
Työelämän työkalut osaksi opiskelua
TAMKissa yhteistyö liittyy myynnin koulutuksen kehittämiseen ja työelämälähtöisen opetuksen vahvistamiseen, jota on tuettu myös 3-vuotisella Kauppias Ruuskasen säätiön rahoituksella. Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus harjoitella tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä toimintatapoja jo opintojen aikana.
– Tekoälyn ja datan hyödyntäminen on yhä tärkeämpi osa myynnin ammattilaisen osaamista. Yhteistyö antaa meille mahdollisuuden tarkastella, miten analytiikkaa voidaan käyttää opiskelijan oppimisen ja opettajan antaman palautteen tukena, sanoo lehtori Minna Heikinheimo.
Jatkossa kartoitetaan, miten tätä osaamista voidaan hyödyntää entistä tiiviimmin yritysyhteistyössä ja työelämäprojekteissa.
– TAMKista valmistuu vuosittain iso joukko ihmisiä, jotka päätyvät suomalaisten yritysten myyntitehtäviin. Jos heidän osaamistaan saadaan nostettua jo opintojen aikana, se näkyy suoraan siinä, miten suomalaiset yritykset myyvät, sanoo Revialin myyntijohtaja Samuli Mieskonen.
Yhteistyössä kiinnitetään huomiota henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn, läpinäkyvään tekoälyn käyttöön sekä opiskelijoiden informointiin. Lisäksi noudatetaan TAMKin tietosuoja-, tietoturva- ja opetuskäytäntöjä, ja opiskelijoita informoidaan tekoälyn käytöstä läpinäkyvästi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna HeikinheimoLehtoriTampereen ammattikorkeakoulu
Liiketalous ja media
Jone KorpiHead of AI & Co-founderRevialPuh:+358 45 137 1340jone@revial.ai
Kuvat
Tampereen ammattikorkeakoulu on monialainen työelämäkorkeakoulu, joka vastaa työ- ja elinkeinoelämän muuttuviin osaamistarpeisiin tuottamalla parasta ammatillista korkeakoulutusta ja innovaatioita. Toimimme aktiivisessa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja työelämän kumppaneiden kanssa, kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kärkiosaamisemme suuntautuu oppimisen edistämiseen, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, ekologisiin innovaatioihin ja sosiokulttuurisiin haasteisiin. TAMKissa on yli 12 000 opiskelijaa ja yli 800 työntekijää.
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