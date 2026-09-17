Aluehallitus linjaa järjestöjen valtionavustushaun painotukset Kanta-Hämeessä – valtakunnallinen aikataulu on poikkeuksellisen tiukka

Aluehallitus käsittelee maanantaina 21. syyskuuta järjestöille avattavaa hanke-ehdotusten hakua. Aluehallitukselle esitetään haun avaamista 22. syyskuuta sekä Oma Hämeen alueellisten painopisteiden ja arviointiperiaatteiden hyväksymistä.

Hankehaku liittyy sosiaali- ja terveysministeriön uuteen valtionavustukseen, jolla tuetaan alueellista sote-järjestötoimintaa sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämistä. Tähän tarkoitukseen on osoitettu valtakunnallisesti vuosittain 25 miljoonaa euroa vuosille 2027–2030.

Valtakunnallisen haun aikataulu on hyvinvointialueiden ja järjestöjen näkökulmasta poikkeuksellisen tiukka. STM avasi valtionavustushaun 11. syyskuuta, ja hyvinvointialueiden valmiiden hakemusten on oltava ministeriössä jo 26. lokakuuta. Noin kuuden viikon aikana hyvinvointialueiden on siis päätettävä omista painotuksistaan ja arviointiperiaatteistaan, järjestettävä alueellinen haku, arvioitava järjestöjen ehdotukset, valittava mukaan otettavat kokonaisuudet ja koottava niistä yksi yhteinen valtionavustushakemus ministeriölle.

Tämän vuoksi asia tuodaan aluehallituksen päätettäväksi heti ensimmäisessä mahdollisessa kokouksessa valtakunnallisen haun avauduttua.

– Aikataulu on meistä riippumattomista syistä erittäin haastava sekä järjestöille että meille. Ymmärrämme, että lyhyt valmisteluaika asettaa järjestöille paineita, mikä on valitettavaa. Teemme parhaamme, jotta hakuprosessi olisi tässä aikataulussa mahdollisimman selkeä, sujuva ja tasapuolinen, sanoo strategia ja integraatio -toimialan toimialajohtaja Satu Ala-Kokko.

Järjestöjen haku esitetään avattavaksi 22. syyskuuta

Jos aluehallitus hyväksyy esityksen 21. syyskuuta, avataan järjestöjen sähköinen haku seuraavana päivänä 22. syyskuuta. Hanke-ehdotuksia voi jättää 11. lokakuuta saakka.

Tämän jälkeen Oma Häme arvioi ehdotukset ja valmistelee niiden pohjalta yhteisen hankekokonaisuuden. Lopullinen valtionavustushakemus on jätettävä STM:lle viimeistään 26. lokakuuta.

Uudessa hakumallissa järjestöt eivät hae tätä valtionavustusta suoraan ministeriöltä. Hyvinvointialueet kokoavat järjestöjen ehdotukset, arvioivat niiden soveltuvuutta alueen tarpeisiin, työstävät yhden hankehakemuksen valittujen kokonaisuuksien pohjalta ja hakevat valtionavustusta. STM:n tavoitteena on muodostaa hyvinvointialueiden koordinoimia, alueellisiin tarpeisiin vastaavia kumppanuushankkeita.

Oma Häme on tiedottanut alueen järjestöjä tilanteesta jo ennen varsinaisen valtionavustushaun avautumista. Aiheesta on järjestetty infotilaisuuksia toukokuussa sekä ajankohtaiskatsaus elokuussa. Tietoa on julkaistu myös Oma Hämeen verkkosivuilla sitä mukaa, kun valtakunnallisesta valmistelusta on saatu tarkempia tietoja.

Oma Häme esittää haulle kolmea painopistettä

Aluehallitus päättää 21. syyskuuta myös Oma Hämeen alueellisista painotuksista ja hanke-ehdotusten arviointiperiaatteista. Hyvinvointialueet voivat määritellä hankehaussa kehittämistyön painopisteitä oman toimintaympäristönsä, alueellisten tarpeidensa ja järjestörakenteensa perusteella.

Oma Hämeen painopisteiksi esitetään mielen hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä; terveellisiä elintapoja ja toimintakyvyn tukemista elämänkaaren eri vaiheissa sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Painopisteet perustuvat Oma Hämeen strategiaan 2026–2030 ja toimintaympäristöanalyysissä tunnistettuihin alueellisiin tarpeisiin.

Järjestöjen hanke-ehdotuksia arvioidaan kokonaisuutena sen perusteella, miten ne tukevat strategian toimeenpanoa ja vastaavat valtionavustuksen tavoitteisiin, Oma Hämeen painopisteisiin ja alueellisiin kehittämistarpeisiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös järjestön osaamiseen ja kykyyn toteuttaa hanke, suunniteltuun yhteistyöhön ja työnjakoon sekä toiminnan alueelliseen saavutettavuuteen. Hankkeessa kehitettävän toiminnan tulee olla avointa kaikille kantahämäläisille kohderyhmän henkilöille asuinkunnasta riippumatta.

Kyse ei ole STEA-avustusten hausta

Uusi rahoitus liittyy valtakunnalliseen järjestörahoituksen muutokseen, mutta kyse ei ole STEA-avustusten hakemisesta Oma Hämeen kautta.

Valtion vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin kohdistuu vähennys. Samalla hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille osoitetaan vuosittain 25 miljoonaa euroa alueellisen sote-järjestötoiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseen.

Tässä valtionavustuksessa hakijana ministeriölle toimii hyvinvointialue, joka muodostaa valittujen järjestöjen hanke-ehdotuksista yhteisen hankekokonaisuuden. STM:n mukaan avustuspäätökset pyritään tekemään alkuvuodesta 2027, kun vuoden 2027 valtion talousarvio on vahvistettu.

Haku ei liity suoraan Oma Hämeen vuosittain myöntämiin järjestöavustuksiin eikä vaikuta niiden hakemiseen. Oma Hämeen omaa järjestöavustushakua valmistellaan erikseen, ja sen hakuaika on alustavasti vuoden 2026 lopussa.

Järjestöille avoimet infotilaisuudet

Oma Häme järjestää hausta kaikille avoimen Teams-infotilaisuuden torstaina 17. syyskuuta kello 14.30–16. Tilaisuudessa käydään läpi valtakunnallista valtionavustushakua sekä aluehallitukselle esitettäviä alueellisia painotuksia ja hakukäytäntöjä.

Järjestöille pidetään uusi infotilaisuus tiistaina 22.9. klo 15-16, mikäli aluehallitus hyväksyy haun painotukset ja periaatteet. Tuon päivän infossa tarkennetaan vielä järjestöille Oma Hämeen omaa prosessia ja hakukäytäntöjä.

Tilaisuuteen osallistuu myös sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija. Tarvittaessa Oma Häme järjestää hakuajan aikana myös muita avoimia infotilaisuuksia.

Tilaisuuksien Teams-linkit löytyvät Tapahtumat-sivulta.