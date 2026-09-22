Veturitalli kutsuu kaupunkilaiset valon juhlaan
22.9.2026 11:24:16 EEST | Salon taidemuseo Veturitalli | Tiedote
Kutsu medialle: Tervetuloa näyttelyn lehdistötilaisuuteen Salon taidemuseo Veturitalliin (Mariankatu 14) perjantaina 2.10.2026 klo 10. Avoimet yleisöavajaiset Veturitallin syksyn näyttelyihin järjestetään samana päivänä klo 15–21.
Salon taidemuseo Veturitallin päätilat täyttää loppuvuoden ajaksi valotaidetta monipuolisesti esittelevä Visit valo -näyttely. Näyttelyn teokset levittäytyvät tällä kertaa myös ulos, museon pihalle ja Salon katukuvaan, valaisten pimenevää syksyä. Samaan aikaan Galleria Sivuraiteella nähdään Sauli Suomelan värikylläinen näyttely Layers / Kerrokset, jonka teokset leikittelevät materiaalien kerrostumilla sekä pintojen läpinäkyvyydellä ja heijastuksilla.
Veturitallin näyttelysyksy tulvii valotaidetta ja värien loistoa. Lokakuussa avautuvat näyttelyt havainnollistavat kukin omalla tavallaan, miten valo ja värit taipuvat taiteilijoiden käsissä kiinnostaviksi teosmateriaaleiksi. Näyttelyissä tutkitaan valon ominaisuuksia sekä tilallisia illuusioita, jotka upottavat myös niitä tarkkailevat katsojat osaksi teosten maailmaa. Esillä on poikkeuksellisen laaja kokonaisuus eri tekniikoin toteutettuja teoksia, jotka tarjoavat monipuolista nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille.
Valotaidetta voi kohdata museorakennuksen ja sen ympäristön ohella myös katukuvassa: taiteilija Janne Parviaisen valomaalauksia löytyy esimerkiksi Salon pääkirjaston, työväentalon ja asemapuiston valokaapeista.
Molemmat näyttelyt ja ulkoteokset ovat nähtävillä 3.1.2027 saakka.
OHJELMA
Salon taidemuseo Veturitallin syksyn näyttelyiden avautumista juhlistetaan avoimien yleisöavajaisten merkeissä perjantaina 2.10. klo 15–21. Museoon on vapaa pääsy tapahtuman ajan. Näyttelytilojen lisäksi ohjelmaa ja valoteoksia on museon pihapiirissä.
Veturitallin pihalla voi kohdata iltahämärässä hohtavan Varpusen, joka liitää yleisön päiden yllä. Turkulaisen nukketeatteriryhmä Aura of Puppetsin toteuttama esitys on paitsi elegia niin tutulle ja samaan aikaan uhanalaiselle varpuselle, myös hienovireinen kannanotto luonnon monimuotoisuuden puolesta.
- Esitykset museon pihalla tasatunnein klo 17, 18, 19 ja 20.
- Esitys sopii koko perheelle ja sen kesto on noin 15 min. Säävaraus.
Salon nuorisopalveluiden Metka-kahvilan myyntikoju on auki museon pihalla klo 15–20.
VISIT VALO, 3.10.2026–3.1.2027
Pimenevän vuodenajan myötä Veturitallissa sukelletaan valotaiteen kutkuttavaan maailmaan. Näyttely Visit valo esittelee monipuolisen kattauksen kotimaista valotaidetta niin tämän päivän tekijöiltä kuin muistoina menneiltä vuosikymmeniltäkin. Näyttely kutsuu ihmettelemään ja ihastumaan valon mahdollisuuksiin eri tekniikoin ja tyylein toteutettujen taideteosten äärellä.
Näyttelyssä on teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Anna Alanko & Antton Nuotio, Petri Eskelinen, Helena Hietanen, Matti Kalkamo, Maija Lavonen, Pauliina Mäkelä, Janne Parviainen, Taneli Rautiainen, Eino Ruutsalo, Jere Suontausta ja Kirsti Taiviola.
Lue näyttelystä lisää: https://salontaidemuseo.fi/visit-valo/
Galleria Sivuraide:
Sauli Suomela, LAYERS / KERROKSET, 3.10.2026–3.1.2027
Galleria Sivuraiteen näyttely Layers / Kerrokset kutsuu kävijät osaksi heijastavien ja valoa läpäisevien pintojen leikkisää vuoropuhelua. Helsinkiläisen muotoilijan ja kuvataiteilijan Sauli Suomelan (s. 1969) väreihin perustuvan, pääosin abstraktin ilmaisukielen lähtökohtana on materiaalien ja tilojen tutkimus. Suomelan lasista inspiroituneet seinäteokset ja veistosinstallaatio on valmistettu valamalla erilaisten materiaalien päälle kerroksittain pigmenteillä värjättyä epoksihartsia. Näyttelyn teokset kutsuvat katsojat havainnoimaan uteliaasti sekä itseään että ympäristöään: heijastukset ja valon liike muovaavat teosten ilmettä jatkuvasti ja eri kulmista ja suunnista katsottuina teosten värit kerrostuvat joka kerta uuteen sommitelmaan.
Lue lisää näyttelystä: https://salontaidemuseo.fi/sauli-suomela/
Lehdistökuvat: https://salontaidemuseo.fi/media/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia NieminenAmanuenssi
Visit valon yhteyshenkilö
Krista MamiaAmanuenssi
Sauli Suomelan yhteyshenkilö
Päivi RückerKuvapyynnötPuh:050 4782022paivi.rucker@salo.fi
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Linkit
Salon taidemuseo Veturitalli on Salon kaupungin vuonna 1998 perustama taidelaitos, joka tuottaa korkeatasoisia näyttelyitä ja toimii konserttien ja muiden eri tapahtumien järjestäjänä.
Salon taidemuseo Veturitalli, Mariankatu 14, 24240 Salo, 02 7784892
Avoinna ti–pe klo 10–18, la–su 11–16, pääsyliput 10/7 €, Museokortti, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
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Valotaide valtaa Veturitallin22.9.2026 11:29:23 EEST | Kutsu
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