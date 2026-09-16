Aluehallitus käynnisti palvelujen muutosten edellyttämät yhteistoimintaneuvottelut sosiaali- ja terveyspalveluissa
17.9.2026 11:40:40 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti torstaina käynnistää kohdennetut yhteistoimintaneuvottelut kolmelle sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulinjalle. Neuvottelut perustuvat toiminnan muutoksiin, joita syntyy muun muassa palveluverkkomuutosten, palvelujen kysynnän, vuokrasopimusten päättymisen tai turvallisuussyiden vuoksi. Aluehallitus ei tavoittele neuvotteluilla euromääräisiä säästötavoitteita eikä tavoitteena ole vähentää vakituista henkilöstöä.
Suunniteltuja muutoksia on noin 20 ja neuvottelujen piirissä on noin 620 työntekijää. Avopalveluissa neuvottelujen piirissä on 10 henkilöä (kokonaishenkilöstömäärä 3230), ikäihmisten ja vammaisten palveluissa neuvottelujen piirissä on noin 160 henkilöä (kokonaistyöntekijämäärää 5540) ja sairaalapalveluissa noin 450 henkilöä (kokonaishenkilöstömäärä 6970).
Kolme muutosta voi johtaa yksikkökohtaiseen henkilöstötarpeen pienenemiseen. Työnantajan arvion mukaan tämä voi olla enintään 40 henkilöä. Kaikille neuvottelujen kohteena oleville vakituisille henkilöille tarjotaan korvaavaa työtä hyvinvointialueen palveluksessa. Jos työntekijä kieltäytyy palvelussuhteen uusista ehdoista, voivat neuvottelut johtaa irtisanomisiin.
Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa 25.9.2026 ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa.
Aluehallituksen kokous jatkuu esityslistan muilla asioilla maanantaina 21.9.
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Kuosmanen TaruSosiaali- ja terveysjohtajaPuh:040 704 7337taru.kuosmanen@pirha.fi
Tuimala AijaHR-johtajaPuh:040 8696494aija.tuimala@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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