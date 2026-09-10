Tomas Norrena johtamaan A-Insinöörien kasvua energiamurroksessa
21.9.2026 09:42:00 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
DI Tomas Norrena on aloittanut A-Insinöörien teollisuus- ja talotekniikan toimialan kasvujohtajana. Swecosta A-Insinööreihin siirtyneellä Norrenalla on vahva kokemus vetytaloudesta sekä energiamurrokseen liittyvien hankkeiden edistämisestä.
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri Tomas Norrena, 33, on aloittanut A-Insinöörien teollisuus- ja talotekniikan toimialan kasvujohtajana syyskuun alussa. Norrena siirtyi tehtävään Swecosta, missä hän on toiminut liiketoiminnan kehitys- ja myyntitehtävissä vastuualueinaan mm. vetytalous ja teollinen kierotalous. Ennen konsulttiuraansa Norrena on työskennellyt energia- sekä biokaasualan yhtiöissä.
A-Insinöörien kasvujohtajana Norrena vastaa energiamurrokseen liittyvän liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvattamisesta. Painopisteitä ovat päästötön ja joustava energiantuotanto, energian varastointi, vetytalous, hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen sekä bioenergiaratkaisut.
– Kasvatamme määrätietoisesti rooliamme päästöttömän energiantuotannon, -siirron ja -varastoinnin kumppanina. Tomas tuo meille vahvaa energiamurroksen osaamista, asiakasymmärrystä ja laajat verkostot. Hänen johdollaan pystymme yhdistämään A-Insinöörien laaja-alaisen suunnittelu- ja konsultointiosaamisen entistä vahvemmin energiasektorin tarpeisiin, toimialajohtaja Sasu Karkiainen sanoo.
– Tartun uuteen rooliin hyvin innostuneesti. Käynnissä oleva energiamurros tarjoaa paljon mahdollisuuksia A-Insinöörien kaltaiselle, laaja-alaisesti osaavalle ja ketterästi toimivalle yhtiölle. A-Insinööreillä on halu kasvaa ja kyky viedä asioita mutkattomasti eteenpäin, mikä on kehitystyössä tärkeää, Tomas Norrena toteaa.
”Olemme suunnittelualalla uuden äärellä”
Tulevaisuuden energiajärjestelmä rakentuu uusiutuvan energiantuotannon kasvulle, energian varastoinnille, sekä eri toimijat yhdistävälle yhteensovittamiselle. Energiamurros synnyttää samalla uudenlaisia tarpeita suunnittelu- ja asiantuntijapalveluille.
– Käynnissä oleva energiamurros merkitsee muutosta perinteiseen, vakiintuneisiin standardeihin perustuvaan suunnitteluun. Uusien, innovatiivisten ratkaisujen äärellä oleminen vaatii suunnittelijoilta ja projektipäälliköiltä kykyä toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä, hallita suuria tietomääriä sekä luoda ratkaisuja aidosti yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla se tarjoaa hienon mahdollisuuden oppia ja luoda uutta yhdessä asiakkaiden kanssa, Tomas Norrena sanoo.
Norrena näkee kasvavia mahdollisuuksia myös hiilidioksidin talteenotossa ja hyödyntämisessä. Suomessa erityisesti bioperäinen hiilidioksidi muodostaa raaka-aineen uusille teollisille arvoketjuille, joissa talteen otettua hiilidioksidia ja puhdasta vetyä hyödynnetään esimerkiksi synteettisten polttoaineiden, kemikaalien ja muiden tuotteiden valmistuksessa.
– A-Insinööreillä on vahvat asiakassuhteet teollisuudessa ja asiakkaiden kanssa rakennettu luottamus. Kun tähän yhdistetään yhtiön monialainen suunnitteluosaaminen, lähtökohdat kasvulle ovat erinomaiset, Norrena toteaa.
Yhteyshenkilöt
Tomas Norrena, kasvujohtaja, teollisuus- ja talotekniikka, A-Insinöörit
puh. 040 482 4360
tomas.norrena@ains.fi
Sasu Karkiainen, toimialajohtaja, teollisuus- ja talotekniikka, A-Insinöörit
Puh. 050 525 4634
sasu.karkiainen@ains.fi
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Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
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