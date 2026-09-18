Korkein oikeus myönsi valitusluvan Elokapinaan liittyvässä televalvonta-asiassa
18.9.2026 12:00:00 EEST | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Poliisi oli hakenut heinäkuussa 2024 Pirkanmaan käräjäoikeudelta lupaa kohdistaa kolmeen Elokapinaan liittyvään henkilöön televalvontaa rikoksen estämiseksi. Poliisi oli hakemuksensa mukaan halunnut estää aktivisteja syyllistymästä törkeään vahingontekoon elokuussa 2024 järjestetyssä Jyväskylän MM-rallitapahtumassa. Käräjäoikeus antoi poliisille luvan kolmeen henkilöön kohdistettavalle televalvonnalle ajalle 31.7─4.8.2024. Turun hovioikeus hylkäsi marraskuussa 2025 televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut.
Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys poliisilain nojalla rikoksen estämiseksi suoritettavan televalvonnan edellytyksistä.
Asioiden diaarinumerot KKO:ssa: R 1/2026/334–336
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Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
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