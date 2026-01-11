Suomalainen perusti Sisiliaan ravintolan, jossa ruoka ei ole tärkeintä - nyt konsepti saapuu Helsinkiin

Five Seasons on ravintola, jossa ruoka ei ole tärkeintä.

Se ei tarkoita, etteikö ruokaan suhtauduttaisi vakavasti. Päinvastoin.

The Requiemissa kahdentoista ruokalajin menu, teokseen vartavasten sävelletty musiikki, tilaääni, langattomat kuulokkeet, tarina, live-esitys, esineet, valo ja palvelu muodostavat yhdessä noin neljän tunnin teoksen.

Vieraat eivät kuitenkaan tule katsomaan esitystä illallisen yhteydessä, sillä illallinen itsessään on esitys.

“En halunnut tehdä ravintolaa, jossa ruoan ympärille vain rakennetaan teatteria. Halusin, että kaikki elementit yhdessä ovat samaa kokonaisuutta. Annoksen lämpötila, rakenne, ajoitus, lautasen ääni veitsen raapiessa sitä tai tuoksu voivat olla yhtä olennainen osa dramaturgiaa kuin musiikki, hiljaisuus tai se, mitä huoneessa tapahtuu”, Five Seasonsin perustaja ja The Requiemin luoja Mikko Rautiainen sanoo.

Ei Suomea Sisiliaan - eikä Sisiliaa Suomeen

Five Seasonsin lähtökohtana ei ole tuoda suomalaisia raaka-aineita Sisiliaan.

Rautiaisen mukaan kiinnostavampi kysymys on, mitä tapahtuu, kun pohjoismaisessa keittiössä opittuja tekniikoita sovelletaan Sisilian paikallisiin raaka-aineisiin.

“Olisi tuntunut järjettömältä perustaa ravintola Sisiliaan ja alkaa toimittaa sinne raaka-aineita Pohjoismaista. Halusin tuoda mukanani ajattelutavan ja tekniikat - fermentoinnin, säilönnän, happojen käytön, savustuksen, uutteet ja muut menetelmät - mutta rakentaa ruoan sen ympärille, mitä ympärillä oikeasti kasvaa ja saadaan sesonkien vaihtuessa.”

Sama filosofia seuraa The Requiemia Helsinkiin.

Tarkoitus ei ole rakentaa Suomeen kopioita Sisilian annoksista tai kuljettaa kiertueen mukana suuria määriä italialaisia raaka-aineita.

Helsingin menussa nostetaan esiin paikallisia kaloja, vihanneksia ja muita suomalaisia raaka-aineita.

Sisiliasta tuodaan mukaan ainoastaan elementtejä, jotka ovat Five Seasonsin oman identiteetin kannalta olennaisia, kuten valikoituja saaren öljyjä sekä ravintolassa itse valmistettuja fermentaatioita, uutteita ja muita säilöttyjä komponentteja.

“Tarkoitus ei ole tuoda koko Sisiliaa Helsinkiin. On paljon kiinnostavampi lähtökohta, miltä The Requiem näyttää juuri Helsingissä.”

Ratkaisu on myös osa Five Seasonsin pyrkimystä vähentää kiertueen kuljetuksia ja hiilijalanjälkeä: valtaosa kunkin kaupungin raaka-aineista hankitaan paikan päältä paikallisilta tuottajilta.

Kahdentoista ruokalajin menu on osa dramaturgiaa

The Requiemin ruokia ei suunnitella erillisinä fine dining -annoksina, joiden yhteyteen lisätään jälkeenpäin musiikkia tai esitystä. Menu rakennetaan alusta lähtien osaksi teoksen rakennetta.

Maku, lämpötila, tekstuuri, tuoksu, ajoitus ja esillepano toimivat samalla tavalla kuin musiikissa rytmi, toisto tai hiljaisuus.

Vieraat käyttävät koko illan ajan langattomia kuulokkeita, joiden kautta jokaiselle rakentuu henkilökohtainen ja tilallinen äänimaailma.

Pöydällä odottaa illan alusta lähtien myös suljettu laatikko. Sen sisältöä tai merkitystä ei kerrota etukäteen.

“Lopussa tarkoitus on, etteivät ihmiset enää ajattele syöneensä kahtatoista erillistä annosta, vaan niiden olleen enemmänkin yhden teoksen välttämättömiä osia.”

Teos ei kerro, mitä vieraan pitäisi tuntea

The Requiem käsittelee muistia, muistoja, menetystä, poissaoloa ja niitä esineitä ja sattumia, joiden kautta ihmiset muistavat toisensa. Kokemusta ei kuitenkaan ole rakennettu niin, että jokaisen vieraan odotettaisiin tulkitsevan teosta samalla tavalla.

“Yhdelle ilta voi olla hyvin liikuttava kokemus. Toinen voi kokea sen oudoksi, kauniiksi, hauskaksi tai jopa epämukavaksi. En silti halua kertoa ihmiselle, mitä hänen pitäisi tuntea. Teos antaa rakenteen, mutta lopullinen kokonaisuus syntyy vasta vieraan omassa päässä.”

Sisilliasta Euroopan kiertueelle

The Requiem syntyi Five Seasonsissa Sisiliassa ja syksyllä 2026 konsepti lähtee Euroopan pop-up-kiertueelle:

Kööpenhamina

22.10.-1.11.2026

Amsterdam

9.-22.11.2026

Helsinki

30.11.-13.12.2026

Helsingin pop-up järjestetään lähellä Kaapelitehdasta.

Tarkempi osoite ja saapumisohjeet toimitetaan varauksen yhteydessä.

The Requiem kestää noin neljä tuntia ja sisältää kahdentoista ruokalajin menun.

Yleisömäärä pidetään tarkoituksella pienenä, jotta kokemuksen ja yksittäisen vieraan välinen suhde säilyy intiiminä.

The Requiemiin on saatavilla yksittäisiä lippuja, mutta sen voi kokea myös omalla ryhmällä kahdeksan hengen yksityisessä Chambre Privée -tilassa. Toki teoksen voi varata myös täysin yksityistilaisuudeksi.

“Five Seasons ei ole ravintola, mutta ei myöskään teatteri."

Rautiainen kuvailee The Requiemia yksinkertaisimmillaan näin:

“Kaksitoista ruokalajia. Neljä tuntia. Pöytä. Musiikki. Tarina. Illallinen. Jaettu henkilökohtainen kokemus.” “Se ei ole pelkästään ravintola, mutta ei myöskään pelkkä teatteri tai konsertti. Se lainaa jotain kaikista näistä, mutta muutamaksi tunniksi ne yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi."



THE REQUIEM - FAKTAT

Konsepti: immersiivinen gastronominen teos

Kesto: noin 4 tuntia

Menu: 12 ruokalajia

Ääni: alkuperäissävellys ja tilaääni langattomilla kuulokkeilla

Elementit: gastronomia, musiikki, puhe, live-esitys, esineet, valo ja palvelu

Syntynyt: Five Seasons, Sisilia

Helsinki: 30.11.-13.12.2026

Sijainti: Helsinki, lähellä Kaapelitehdasta

Liput: alkaen 125 euroa / vieras

Yksityistilaisuudet: mahdollisia erikseen

Raaka-ainefilosofia: valtaosa raaka-aineista hankitaan paikallisesti jokaisessa kiertuekaupungissa

Lisätiedot ja varaukset:

fiveseasonsrestaurant.com/popups



Lehdistökutsuja The Requiem -iltaan on saatavilla rajoitetusti toimituksille ja toimittajille, jotka haluavat kokea teoksen paikan päällä. Lehdistövierailuista tulee sopia erikseen Five Seasonsin kanssa.

Lehdistökuvat ovat median käytettävissä The Requiemia ja Five Seasonsia käsittelevän toimituksellisen aineiston yhteydessä. Kuvacredit: Five Seasons