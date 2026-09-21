Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus alkaa 28.9.2026
21.9.2026 09:18:06 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella aukeaa maanantaina 28.9.2026 kello 8.00. Kausirokotuksiin kuuluvat influenssarokote, koronarokote ja pneumokokkirokote. Rokotusten kohderyhmiin kuuluvat voivat saada tarvittavat rokotteet samalla käynnillä.
Rokotukset alkavat lokakuussa
Aloitamme kausirokotteiden antamisen terveysasemilla viikolla 42. Rokotusten aloituspäivä vaihtelee terveysasemittain, sillä rokotuksia annetaan sosiaali- ja terveysasemilla eri viikonpäivinä. Voit saada samalla käynnillä influenssa-, korona- ja pneumokokkirokotteet, jos kuulut näiden sairauksien riskiryhmiin.
Jos et voi varata aikaa sähköisesti hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa www.itauusimaa.fi, voit varata rokotusajan puhelimitse jättämällä takaisinsoittopyynnön puhelinpalvelussamme 5.10.2026 kello 8.00 alkaen. Puhelinnumerot löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta.
Rokotusaikoja on tarjolla riittävästi sekä sähköisesti että puhelimitse ajan varaaville.
Kuulutko maksuttoman rokotuksen saajiin?
Varmista ennen rokotusajan varaamista, että kuulut henkilöihin, joille suositellaan rokotusta. Noudatamme kausirokotusten antamisessa THL:n suosituksia.
Maksuttoman influenssarokotuksen saavat muun muassa:
-
Riskiryhmään sairauden takia kuuluvat ja heidän läheisensä
-
Raskaana olevat
-
Alle 7-vuotiaat lapset puolen vuoden iästä alkaen
-
Kaikki 65 vuotta täyttäneet
-
Asepalveluksen aloittavat
Koronarokotteen tehosteannosta tarjotaan muun muassa:
-
75-vuotiaille ja sitä vanhemmille
-
Hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
-
Aikuisille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta
-
Kaikenikäisille, joilla on suuri immuunipuute
Pneumokokkirokotteen saavat muun muassa:
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kantasolusiirteen saaneet henkilöt
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alle 75-vuotiaat vaikeaa munuaissairautta sairastavat
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alle 75-vuotiaat henkilöt, joilla on voimakas immuunipuute
Rokotukset kotihoidon, asumispalvelujen ja neuvolan asiakkaille
Kotihoidon asiakkaat rokotetaan heidän kotonaan. Ikääntyneiden ja vammaispalvelujen asumisyksiköt huolehtivat omien asukkaidensa rokotuksista.
Neuvolan asiakkaat saavat rokotuksen hyvinvointialueen neuvoloissa.
Tutustu rokotuksiin liittyviin ohjeisiin tarkemmin hyvinvointialueen verkkopalvelussa osoitteessa https://itauusimaa.fi/terveys/rokotukset/kausirokotukset-syksylla-2026/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Linkit
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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