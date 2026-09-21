Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus alkaa 28.9.2026

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kartoittaa järjestöjen hanke-ehdotuksia uuteen valtionavustushakuun 17.9.2026 08:36:59 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut uuden valtionavustuksen, jolla tuetaan hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyössä toteutettavaa alueellista sote-järjestötoimintaa sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä vuosina 2027–2030. Avustukseen on valtakunnallisesti varattu vuosittain 25 miljoonaa euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue valmistelee alueellista valtionavustushakemusta ja kutsuu alueen järjestöjä mukaan valmisteluun. Hyvinvointialue kartoittaa järjestöjen hanke-ehdotuksia, joiden pohjalta alueellinen hakemus kootaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Avustuksen tavoitteena on vahvistaa erityisesti järjestöjen kohtaavaa työtä sekä kehittää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Myös kielelliset oikeudet huomioidaan avustuksen myöntämisessä. Tukea eri ikäisten hyvinvointiin Valmistelussa hyödynnetään Itä-Uudenmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 tavoitteita. Hanke-ehdotuksia toivotaan erityisesti lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneide