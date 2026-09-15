Naantalin kaupunki

Kirjailija Markus Nummi vierailee Naantalin pääkirjastossa

17.9.2026 14:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Palkittu kirjailija Markus Nummi saapuu Naantalin pääkirjaston vieraaksi tiistaina 22. syyskuuta klo 17.30. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa tilaisuudessa Nummi kertoo kirjailijan työstään, teostensa synnystä sekä pitkästä urastaan suomalaisen kirjallisuuden ja elokuvan parissa.

Palkitun kirjailijan Markus Nummen kasvokuva.
Palkittu kirjailija Markus Nummi saapuu Naantalin pääkirjaston vieraaksi. Lukukeskus

Markus Nummi tunnetaan monipuolisena kirjailijana, jonka tuotanto kattaa romaanien lisäksi muun muassa näytelmiä, novelleja, esseitä ja elokuvakäsikirjoituksia. Kirjallisen työnsä ohella hän on myös ohjannut ja tuottanut elokuvia.

Nummen tuorein romaani Käräjät (2024) on eteläpohjalaiseen kyläyhteisöön sijoittuva historiallinen teos, joka on saanut kiittävän vastaanoton niin kriitikoilta kuin lukijoiltakin. Romaani palkittiin vuonna 2025 Eeva Joenpelto -palkinnolla, ja se oli ehdolla Runeberg-palkinnon saajaksi.

Kirjailijavierailu tarjoaa mahdollisuuden tutustua Nummen tuotantoon, kuulla hänen näkemyksiään kirjoittamisesta sekä keskustella kirjallisuudesta kirjailijan kanssa.

Tilaisuuden järjestävät Naantalin kirjasto ja Lukukeskuksen 100 kirjastoa – tuhansia kohtaamisia -hanke.

Tilaisuuden tiedot

Aika: tiistai 22.9. klo 17.30
Paikka: Naantalin pääkirjasto 1 kerros, tapahtumatila Riutta
Vapaa pääsy

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Palkitun kirjailijan Markus Nummen kasvokuva.
Palkittu kirjailija Markus Nummi saapuu Naantalin pääkirjaston vieraaksi.
Lukukeskus
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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