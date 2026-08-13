Verenluovuttajien syntyperätiedot auttavat löytämään harvinaisia veriryhmiä

Näin yksi verikoe raskauden aikana suojaa vauvaa Suomessa 13.8.2026 11:01:03 EEST | Tiedote

Kaikkien Suomessa raskaana olevien veriryhmä ja mahdolliset veriryhmävasta-aineet tutkitaan keskitetysti Suomen Punaisen Ristin Veripalvelussa. Seulontaohjelma koskee vuosittain noin 50 000 raskaana olevaa. Sen tavoitteena on ennaltaehkäistä sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen tauti ja tunnistaa ne raskaudet, missä tarvitaan hoitoa.