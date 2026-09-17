Vaasassa järjestetään maksutonta opastusta taloudelliseen ajotapaan

Opastuksen aikana osallistujat pääsevät ajamaan autokoulun autolla autokouluopettajan opastuksella. Sama reitti ajetaan kahteen kertaan: ensimmäinen kierros omalla ajotyylillä ja toinen opettajan antamien ohjeiden mukaan. Lopuksi osallistuja näkee konkreettisesti, kuinka paljon polttoaineenkulutus muuttui opastetun ajon aikana.

– Haluamme tarjota vaasalaisille hauskan ja konkreettisen tavan haastaa omia ajotottumuksiaan. Samalla ammattilaiselta saa hyviä vinkkejä siihen, miten autoillessa voi säästää sekä rahaa että ympäristöä, Vaasan kaupungin energia- ja ilmastoasiantuntija Johanna Punkari kertoo.

Kulutus voi vähentyä jopa 30 prosenttia

Tapahtumalla halutaan innostaa asukkaita pohtimaan, voisiko omaa yksityisautoiluaan muuttaa kestävämpään suuntaan.

– Vastaavista tapahtumista on saatu muualta erittäin myönteisiä kokemuksia. Polttoaineenkulutusta on onnistuttu vähentämään jopa 15–30 prosenttia, mikä näkyy nopeasti myös autoilijan kukkarossa, Punkari kuvailee.

Ilmoittautuminen on auki

Opastus kestää noin 30–40 minuuttia, ja siihen voi osallistua sekä manuaali- että automaattivaihteisella autolla. Opastusta tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajoreitti kulkee Vaasan keskustassa ja sen lähialueilla.

Mukaan voivat ilmoittautua kaikki, joilla on oma ajokortti. Osallistujan tulee varata itselleen sopiva lähtöaika etukäteen ilmoittautumislomakkeella (webropol.com).

Lähtöaika on henkilökohtainen, eli samaan aikaan opastuksessa on vain yksi osallistuja kerrallaan. Paikat täytetään nopeusjärjestyksessä.

Helppo tapa säästää

EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -ympäristöpalkinnon voittanut Vaasa haluaa olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on suuri päästölähde, ja taloudellinen ajotapa on yksi keino vähentää liikenteen päästöjä.

Punkarin mukaan pienilläkin muutoksilla on merkitystä.

– Aina ei tarvitse tai pysty tekemään isoja muutoksia. Jokainen voi kuitenkin tehdä arjessaan pieniä tekoja, joilla voi säästää sekä rahaa että ympäristöä. Green Leaf -vuodessa on kyse juuri siitä, että opimme yhdessä tekemään asioita vieläkin paremmin.