Stoan arkkitehtuurikilpailun finalistit on valittu – neljä ehdotusta jatkaa toiseen vaiheeseen
17.9.2026 13:18:48 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Stoan arkkitehtuurikutsukilpailun toiseen vaiheeseen on valittu neljä ehdotusta. Kilpailun tuomaristo ja kuntalaiset olivat yksimielisiä jatkoon menijöistä.
Kulttuurikeskus Stoan arkkitehtuurikutsukilpailun finalistit on valittu. Seitsemästä ehdotuksesta valittiin jatkoon neljä kulttuurikeskuksen perusparannusta ja laajennusta visioivaa ehdotusta. Kilpailun toiseen vaiheeseen siirtyvät ehdotukset "Stoa meille kaikille", "Avoimet ovet", "Stoalainen" ja "Kulttuurin Kaupungintalo".
Ehdotuksiin voi tutustua täällä: https://stoa-gallery-tietoa-cc.vercel.app/
Kaupunkilaiset arvostivat ehdotuksissa avoimuutta ja vastuullisuutta
Kilpailun ehdotuksista kerättiin viime kesänä palautetta ja kaupunkilaiset pääsivät myös äänestämään suosikkejaan. Kerätyssä palautteessa toistui esimerkiksi arvostus valoisuutta, avoimuutta ja ympäristövastuullisuutta kohtaan. Myös nykyisen Stoan identiteetin säilyttämistä pidettiin tärkeänä. Kritiikkiä puolestaan saivat esimerkiksi umpinaiset seinäpinnat, harmaat julkisivut ja ympäristöstä irralliset arkkitehtoniset ratkaisut.
Arvioinnin perusteella tuomaristo valitsi jatkoon samat neljä ehdotusta, jotka saivat myös kaupunkilaisilta eniten ääniä. Ääniä annettiin yli 600 ja kommentteja kertyi ehdotuksille yhteensä 81. Tuomaristolla oli käytössään kuntalaisia enemmän suunnitteluaineistoa sekä koonti kuntalaisten arvioista.
Tuomaristo valitsi kilpailun toiseen vaiheeseen neljä kehityskelpoisinta ehdotusta. “Valinnassa painottuivat arkkitehtoninen kokonaisote, tilakonseptin toimivuus, ehdotuksen vetovoimaisuus sekä liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Sari Hilden.
Finalistit pääsevät työstämään ehdotuksiaan pidemmälle
Kilpailun toisessa vaiheessa kaikki finalistit saavat omat yksilölliset jatkosuunnitteluohjeensa, joiden pohjalta kilpailuehdotuksia kehitetään eteenpäin. Ryhmillä on aikaa kehittää suunnitelmiaan joulukuun loppupuolelle asti, jonka jälkeen valmiit ehdotukset luovutetaan arvosteluun. Tuomaristo aloittaa finalistien arviointityön tammikuussa ja voittajaehdokas julkistetaan kevään 2027 aikana. Myös asukkaat pääsevät tutustumaan jatkokehitettyihin kilpailuehdotuksiin laajemmin alkuvuodesta 2027.
Stoan uudistuksen tavoitteena on kehittää Itäkeskuksessa sijaitsevasta kulttuurikeskuksesta entistä toimivampi, avoimempi ja vetovoimaisempi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kilpailu
kilpailusihteeri Annina Vainio
Sweco Finland Oy
040 738 0838, annina.vainio@sweco.fi
Kilpailu sekä perusparannus- ja laajennushanke
Päivi Halme
projektinjohtaja, arkkitehti SAFA
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristö / tilat
040 6371995, paivi.halme@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingfors vill få stadsborna att röra sig mer med egna muskler – hela staden syftar till att främja cykling17.9.2026 15:13:30 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors vill göra det ännu mer lockande att ta sig fram med egna muskler. Ökad cykling har en betydande potential i fråga om detta, och man har hittat sätt att uppmuntra till mobilitet inom stadens olika tjänster i Utvecklingsprogrammet för cykeltrafiken 2026–2029. Målet är att allt fler Helsingforsbor ska kunna välja att gå eller cykla sina vardagsresor och samtidigt få mer rörelse som en del av det dagliga livet.
Helsinki haluaa lisätä lihasvoimin liikkumista – pyöräilyn edistäminen on koko kaupungin yhteinen asia17.9.2026 15:13:30 EEST | Tiedote
Helsinki haluaa tehdä lihasvoimin liikkumisesta entistä houkuttelevampaa. Pyöräilyn lisäämisellä on tässä merkittävä potentiaali, ja Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2026–2029 on löydetty tapoja kannustaa liikkumiseen kaupungin eri palveluissa. Tavoitteena on, että yhä useampi helsinkiläinen voi valita arjen matkoilleen kävelyn tai pyöräilyn ja saada samalla lisää liikettä osaksi päivittäistä elämää.
Stadens personbilar och paketbilar ska i fortsättningen upphandlas som helt eldrivna17.9.2026 14:43:29 EEST | Pressmeddelande
Även vid upphandling av transporttjänster kommer staden i stor utsträckning att kräva eldrivna fordon.
Kaupungin henkilöautot ja pakettiautot hankitaan jatkossa täyssähköisinä17.9.2026 14:43:29 EEST | Tiedote
Myös kuljetuspalveluiden hankinnoissa kaupunki tulee edellyttämään suurelta osin sähköistä kalustoa.
Kampens nya central för hälsa och välbefinnande blev klar i förtid16.9.2026 14:14:40 EEST | Pressmeddelande
Ett av de viktigaste nybyggena i centrala Helsingfors stod klart i hjärtat av Kampen den 15 september – mer än ett år i förtid. Den nya ingången till Kampens metrostation öppnar för allmänheten den 12 oktober, och tjänsterna på Kampens central för hälsa och välbefinnande inleds våren 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme