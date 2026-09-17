Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Stoan arkkitehtuurikilpailun finalistit on valittu – neljä ehdotusta jatkaa toiseen vaiheeseen

17.9.2026 13:18:48 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Stoan arkkitehtuurikutsukilpailun toiseen vaiheeseen on valittu neljä ehdotusta. Kilpailun tuomaristo ja kuntalaiset olivat yksimielisiä jatkoon menijöistä.

Kollaasi finalistien havainnekuvista.
Kilpailussa ideoidaan Itäkeskuksessa sijaitsevan Stoan kulttuurikeskuksen laajennusta ja perusparannusta. Kilpailijat / Anni Koikkalainen

Kulttuurikeskus Stoan arkkitehtuurikutsukilpailun finalistit on valittu. Seitsemästä ehdotuksesta valittiin jatkoon neljä kulttuurikeskuksen perusparannusta ja laajennusta visioivaa ehdotusta. Kilpailun toiseen vaiheeseen siirtyvät ehdotukset "Stoa meille kaikille", "Avoimet ovet", "Stoalainen" ja "Kulttuurin Kaupungintalo".  

Ehdotuksiin voi tutustua täällä: https://stoa-gallery-tietoa-cc.vercel.app/  

Kaupunkilaiset arvostivat ehdotuksissa avoimuutta ja vastuullisuutta 

Kilpailun ehdotuksista kerättiin viime kesänä palautetta ja kaupunkilaiset pääsivät myös äänestämään suosikkejaan.  Kerätyssä palautteessa toistui esimerkiksi arvostus valoisuutta, avoimuutta ja ympäristövastuullisuutta kohtaan. Myös nykyisen Stoan identiteetin säilyttämistä pidettiin tärkeänä. Kritiikkiä puolestaan saivat esimerkiksi umpinaiset seinäpinnat, harmaat julkisivut ja ympäristöstä irralliset arkkitehtoniset ratkaisut. 

Arvioinnin perusteella tuomaristo valitsi jatkoon samat neljä ehdotusta, jotka saivat myös kaupunkilaisilta eniten ääniä. Ääniä annettiin yli 600 ja kommentteja kertyi ehdotuksille yhteensä 81. Tuomaristolla oli käytössään kuntalaisia enemmän suunnitteluaineistoa sekä koonti kuntalaisten arvioista. 

Tuomaristo valitsi kilpailun toiseen vaiheeseen neljä kehityskelpoisinta ehdotusta. “Valinnassa painottuivat arkkitehtoninen kokonaisote, tilakonseptin toimivuus, ehdotuksen vetovoimaisuus sekä liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen”, kertoo tuomariston puheenjohtaja Sari Hilden

Finalistit pääsevät työstämään ehdotuksiaan pidemmälle 

Kilpailun toisessa vaiheessa kaikki finalistit saavat omat yksilölliset jatkosuunnitteluohjeensa, joiden pohjalta kilpailuehdotuksia kehitetään eteenpäin. Ryhmillä on aikaa kehittää suunnitelmiaan joulukuun loppupuolelle asti, jonka jälkeen valmiit ehdotukset luovutetaan arvosteluun. Tuomaristo aloittaa finalistien arviointityön tammikuussa ja voittajaehdokas julkistetaan kevään 2027 aikana.  Myös asukkaat pääsevät tutustumaan jatkokehitettyihin kilpailuehdotuksiin laajemmin alkuvuodesta 2027.  

Stoan uudistuksen tavoitteena on kehittää Itäkeskuksessa sijaitsevasta kulttuurikeskuksesta entistä toimivampi, avoimempi ja vetovoimaisempi.  

Avainsanat

helsinkiitäkeskusarkkitehtuurikilpailuarkkitehtuurityöväenopistokulttuurikirjasto

Yhteyshenkilöt

Kilpailu
kilpailusihteeri Annina Vainio
Sweco Finland Oy
040 738 0838, annina.vainio@sweco.fi

Kilpailu sekä perusparannus- ja laajennushanke
Päivi Halme
projektinjohtaja, arkkitehti SAFA
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristö / tilat
040 6371995, paivi.halme@hel.fi

Kuvat

Kollaasi finalistien havainnekuvista.
Kilpailussa ideoidaan Itäkeskuksessa sijaitsevan Stoan kulttuurikeskuksen laajennusta ja perusparannusta.
Kilpailijat / Anni Koikkalainen
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingfors vill få stadsborna att röra sig mer med egna muskler – hela staden syftar till att främja cykling17.9.2026 15:13:30 EEST | Pressmeddelande

Helsingfors vill göra det ännu mer lockande att ta sig fram med egna muskler. Ökad cykling har en betydande potential i fråga om detta, och man har hittat sätt att uppmuntra till mobilitet inom stadens olika tjänster i Utvecklingsprogrammet för cykeltrafiken 2026–2029. Målet är att allt fler Helsingforsbor ska kunna välja att gå eller cykla sina vardagsresor och samtidigt få mer rörelse som en del av det dagliga livet.

Helsinki haluaa lisätä lihasvoimin liikkumista – pyöräilyn edistäminen on koko kaupungin yhteinen asia17.9.2026 15:13:30 EEST | Tiedote

Helsinki haluaa tehdä lihasvoimin liikkumisesta entistä houkuttelevampaa. Pyöräilyn lisäämisellä on tässä merkittävä potentiaali, ja Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2026–2029 on löydetty tapoja kannustaa liikkumiseen kaupungin eri palveluissa. Tavoitteena on, että yhä useampi helsinkiläinen voi valita arjen matkoilleen kävelyn tai pyöräilyn ja saada samalla lisää liikettä osaksi päivittäistä elämää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye