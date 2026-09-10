Esteettömyys ohjasi Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksen suunnittelua
17.9.2026 14:53:22 EEST | Korkeasaaren eläintarha | Tiedote
Korkeasaaren uuden sisäänkäyntirakennuksen ja sen kokoustilan suunnittelussa otettiin alusta alkaen lähtökohdaksi tilojen esteettömyys. Esteettömyyttä tukevat ratkaisut parantavat kaikkien vierailijoiden kokemusta ja tekevät tiloista helppokäyttöiset.
Kynnyksettömät kulkureitit, leveät liiketunnistimella avautuvat ovet, esteettömät palvelutiskit ja leveät, helppokäyttöiset asiakasportit; Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksen esteettömyys tekee tilasta helppokäyttöisen kaikille vierailijoille, erityisesti pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuville sekä ikääntyneille.
Keskustan suunnasta saapuvalta raitiovaunupysäkiltä pääoville ohjaavat esteettömyysraidat, aukiolta sisäänkäynnille opastava äänimajakka, induktiosilmukka ja aikuisille mitoitettu hoitotaso ovat ratkaisuja, joita tarvitsee vain osa vierailijoista, mutta heille niiden merkitys on sitäkin suurempi. Näkemisympäristöä on parannettu selkeällä opastuksella, johdonmukaisilla kulkureiteillä ja kontrasteilla. Selkeä opastus auttaa myös esimerkiksi eri kielisiä vierailijoita.
Myös sisäänkäyntirakennuksessa sijaitsevat kokoustila ja Bistro & Café Bron ovat esteettömiä. Koska ne sijaitsevat eläintarha-alueen ulkopuolella, niihin voi tulla myös opas- tai avustajakoiran kanssa. Eläintarhaan koirat eivät pääse eläintautien leviämisriskin vuoksi. Sisäänkäyntirakennuksen voi varata ilta-aikaan myös yritystilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Autolla saapuessa pääsisäänkäynnin eteen voi pysähtyä lyhytaikaisesti saattoa varten. Lähimmät esteettömät pysäköintipaikat sijaitsevat Mustikkamaalla Korkeasaarensillan toisella puolella. Saavutettavuus paranee entisestään julkisilla kulkuvälineillä liikkuville, kun raitioliikenne alkaa 7. marraskuuta 2026.
Käyttäjät mukana suunnittelussa
Tavoitteena suunnittelussa oli, että mahdollisimman moni voi käyttää samoja palveluja ja tiloja itsenäisesti ilman erillisjärjestelyjä, mikä vahvistaa yhdenvertaista kävijäkokemusta. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä Riesan esteettömyysasiantuntijoiden kanssa.
”Helsingissä on edelleen melko vähän aidosti ja kokonaisvaltaisesti esteettömiä kokous- ja tapahtumatiloja. Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksessa tehdyt ratkaisut ovat tärkeitä yhdenvertaisen kaupunkiympäristön ja palveluiden kehittämisessä ja ne ovat myös myyntivaltti. Uudessa sisäänkäyntirakennuksessa esteettömyys ei perustu yksittäisiin korjauksiin, vaan koko saapumiskokemus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti alusta alkaen. Korkeasaaren sisäänkäynnin Esteettömyysindeksi nousi 60:stä 90:een, mikä kertoo merkittävästä parannuksesta liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyydessä,” kertoo Riesan esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen.
”Haluamme että rakennus toimii esimerkkinä muillekin vierailukohteille siinä, miten esteettömyys voidaan huomioida jo suunnittelun lähtökohtana eikä erillisenä lisänä jälkikäteen. Saimme erinomaisen tilaisuuden tehdä koko palvelupolusta sellaisen, joka palvelee kaikkia käyttäjiä ja jättää hyvän mielen. Olemme tehneet Riesan kanssa yhteistyötä pitkään, mutta edelleen opimme tässä projektissa paljon,” jatkaa Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna SilvonenMarkkinointijohtajaKorkeasaaren eläintarhaPuh:+358 50 435 9539susanna.silvonen@korkeasaari.fi
Anni KyröläinenEsteettömyysasiantuntija, RiesaajaRiesa Consultative OyPuh:045 217 4936anni@riesa.io
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Korkeasaaren eläintarha
Korkeasaaren eläintarha on yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Eläintarha on avoinna vuoden ympäri. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu, ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.
Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.
Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.
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