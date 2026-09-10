Esteettömyys ohjasi Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksen suunnittelua

Kynnyksettömät kulkureitit, leveät liiketunnistimella avautuvat ovet, esteettömät palvelutiskit ja leveät, helppokäyttöiset asiakasportit; Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksen esteettömyys tekee tilasta helppokäyttöisen kaikille vierailijoille, erityisesti pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuville sekä ikääntyneille.

Keskustan suunnasta saapuvalta raitiovaunupysäkiltä pääoville ohjaavat esteettömyysraidat, aukiolta sisäänkäynnille opastava äänimajakka, induktiosilmukka ja aikuisille mitoitettu hoitotaso ovat ratkaisuja, joita tarvitsee vain osa vierailijoista, mutta heille niiden merkitys on sitäkin suurempi. Näkemisympäristöä on parannettu selkeällä opastuksella, johdonmukaisilla kulkureiteillä ja kontrasteilla. Selkeä opastus auttaa myös esimerkiksi eri kielisiä vierailijoita.

Myös sisäänkäyntirakennuksessa sijaitsevat kokoustila ja Bistro & Café Bron ovat esteettömiä. Koska ne sijaitsevat eläintarha-alueen ulkopuolella, niihin voi tulla myös opas- tai avustajakoiran kanssa. Eläintarhaan koirat eivät pääse eläintautien leviämisriskin vuoksi. Sisäänkäyntirakennuksen voi varata ilta-aikaan myös yritystilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Autolla saapuessa pääsisäänkäynnin eteen voi pysähtyä lyhytaikaisesti saattoa varten. Lähimmät esteettömät pysäköintipaikat sijaitsevat Mustikkamaalla Korkeasaarensillan toisella puolella. Saavutettavuus paranee entisestään julkisilla kulkuvälineillä liikkuville, kun raitioliikenne alkaa 7. marraskuuta 2026.

Käyttäjät mukana suunnittelussa

Tavoitteena suunnittelussa oli, että mahdollisimman moni voi käyttää samoja palveluja ja tiloja itsenäisesti ilman erillisjärjestelyjä, mikä vahvistaa yhdenvertaista kävijäkokemusta. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä Riesan esteettömyysasiantuntijoiden kanssa.

”Helsingissä on edelleen melko vähän aidosti ja kokonaisvaltaisesti esteettömiä kokous- ja tapahtumatiloja. Korkeasaaren sisäänkäyntirakennuksessa tehdyt ratkaisut ovat tärkeitä yhdenvertaisen kaupunkiympäristön ja palveluiden kehittämisessä ja ne ovat myös myyntivaltti. Uudessa sisäänkäyntirakennuksessa esteettömyys ei perustu yksittäisiin korjauksiin, vaan koko saapumiskokemus on suunniteltu käyttäjälähtöisesti alusta alkaen. Korkeasaaren sisäänkäynnin Esteettömyysindeksi nousi 60:stä 90:een, mikä kertoo merkittävästä parannuksesta liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristön esteettömyydessä,” kertoo Riesan esteettömyysasiantuntija Anni Kyröläinen.

”Haluamme että rakennus toimii esimerkkinä muillekin vierailukohteille siinä, miten esteettömyys voidaan huomioida jo suunnittelun lähtökohtana eikä erillisenä lisänä jälkikäteen. Saimme erinomaisen tilaisuuden tehdä koko palvelupolusta sellaisen, joka palvelee kaikkia käyttäjiä ja jättää hyvän mielen. Olemme tehneet Riesan kanssa yhteistyötä pitkään, mutta edelleen opimme tässä projektissa paljon,” jatkaa Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.