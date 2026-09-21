Suun terveydenhuollon hoitotakuu toteutuu Pohjanmaan hyvinvointialueella – uhkasakko poistettu
22.9.2026 09:59:44 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut kuntoon kiireettömään suun terveydenhuoltoon pääsyn. Hoitoon pääsy toteutuu terveydenhuoltolain mukaisissa enimmäisajoissa koko hyvinvointialueella. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialuetta uhannut 800 000 euron uhkasakko ei lankea maksettavaksi.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 10.12.2025 Pohjanmaan hyvinvointialueen saattamaan perusterveydenhuoltoon kuuluvan suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn terveydenhuoltolain mukaiseksi. Toiminta oli saatettava lain mukaiseksi kahdeksan kuukauden kuluessa eli 10.8.2026 mennessä. Aluehallintovirasto asetti määräysten tehosteeksi 800 000 euron uhkasakon. Lisäksi aluehallintovirasto velvoitti Pohjanmaan hyvinvointialueen toimittamaan Lupa- ja valvontavirastolle 31.8.2026 mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin hyvinvointialue on ryhtynyt päätöksessä todettujen epäkohtien korjaamiseksi.
Hoitojonot purettu
Lupa- ja valvontaviraston saaman selvityksen mukaan 10.8.2026 hyvinvointialueella ei ole yhtään potilasta, joka olisi odottanut pääsyä hammaslääkärin kiireettömään hoitoon yli kuusi kuukautta. Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonot on saatu kokonaisuudessaan purettua. Hoitotakuu on toteutunut lain edellyttämässä enimmäisajassa koko hyvinvointialueella toukokuusta 2026 lähtien. Suun terveydenhuoltoon tulee päästä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.
Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialue on noudattanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 10.12.2025 antamaa määräystä, eikä uhkasakkoa tuomita maksettavaksi.
Lupa- ja valvontavirasto seuraa myös jatkossa Pohjanmaan hyvinvointialueen perusterveydenhuoltoon kuuluvan suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn tilannetta THL:n seurantatietojen perusteella.
Lisätietoja
ylitarkastaja Maarit Penttilä, sosiaali- ja terveysalan osasto, 029 5254326
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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