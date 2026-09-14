Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistusrakenteen uudistaminen etenee päätöksentekoon
17.9.2026 14:06:45 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus käsittelee 21. syyskuuta esitystä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) omistusrakenteen uudistamisesta vastaamaan kesällä 2026 voimaan tullutta hankintalain muutosta. Järjestelyn myötä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit myisivät Seuren osakkeitaan muille nykyisille osakkaille sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle siten, että kaikkien edellä mainittujen tahojen omistus Seuresta olisi jatkossa vähintään 10 prosenttia.
Seuren ja omistajien yhteisenä tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita henkilöstöratkaisuja, jotka helpottavat palveluiden arkea ja tukevat henkilöstön saatavuutta. Omistusjärjestelyjen tavoitteena on varmistaa, että Seure voi jatkossakin tuottaa henkilöstöpalveluja omistajilleen ja siten turvata toimivia palveluja asukkaille myös tulevaisuudessa. Järjestelyjen taustalla on myös Seurelle vahvistettu omistajastrategia. Sen mukaan yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa, jos se on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.
Omistusrakenteen uudistamisen yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta tulisi yhtiön uusi osakas. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen on tarkoitus käsitellä asiaa 5. lokakuuta.
"Päijät-Hämeen hyvinvointialueen liittyminen Seuren omistaja-asiakkaaksi vahvistaa Seuren liiketoimintaedellytyksiä merkittävästi volyymikasvun myötä, mikä taas mahdollistaa toiminnan teknologisen skaalautuvuuden myötä synergiaetuja ja kustannussäästöjä kaikille omistaja-asiakkaille”, Helsingin kaupungin konserniohjauksen johtaja Atte Malmström sanoo.
"Olemme erittäin iloisia ja otettuja siitä, että Päijät-Hämeen hyvinvointialue liittyy Seuren omistaja-asiakkaaksi. Hyvinvointialueen päätös kertoo luottamuksesta yhteiseen toimintamalliin, jossa asiakkaat eivät ole pelkästään palvelun käyttäjiä vaan myös sen kehittäjiä. Yhdessä voimme rakentaa entistä vaikuttavampia henkilöstöratkaisuja, jotka tukevat palveluiden arkea sekä henkilöstön saatavuutta pitkällä aikavälillä", sanoo Seuren toimitusjohtaja Anu Tuomolin.
Yhteistyö vahvistaisi työvoiman saatavuutta Päijät-Hämeessä
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen rekrytointikokonaisuus toteutettaisiin jatkossa yhteistyössä alueen omien asiantuntijoiden ja Seuren kanssa. Strateginen kumppanuus mahdollistaisi mittakaavaedut, joiden avulla toimintaa voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin ja pienemmillä riskeillä kuin rakentamalla vastaava kokonaisuus hyvinvointialueen omana toimintana.
”Koska hyvinvointialueen toiminta on työvoimavaltaista, työvoiman saatavuus ratkaisee pitkälti kykymme tuottaa laadukkaita palveluja. Strateginen kumppanuus rekrytoinnissa ja sijaisvälityksessä auttaa meitä varmistamaan, että oikeat osaajat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että palvelumme toimivat myös muuttuvassa toimintaympäristössä”, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Petri Virolainen.
Seure ei enää kuuluisi Helsingin kaupunkikonserniin
Seuren omistusjärjestelyjen jälkeen Helsingin omistusosuus laskisi nykyisestä 56,4 prosentista noin 40 prosenttiin. Kun omistusosuus näin olisi alle 50 prosenttia, Seure ei enää kuuluisi Helsingin kaupunkikonserniin.
Seuren toiminnan kehittäminen ja suuremman volyymin mahdollistamat kustannustehokkuushyödyt ovat Helsinki-konsernin kokonaisedun kannalta tärkeitä, ja siksi omistajastrategiassa on mahdollistettu yhtiön omistuspohjan laajentaminen.
Seuren omistajien yhteistyö on ollut toimivaa jo pitkään. Omistusjärjestelyjen yhteydessä päivitettävä osakassopimus täsmentää Helsingin ja muiden omistajien vaikutusmahdollisuuksia yhtiön strategisiin päätöksiin sekä omistajakokouksen tehtäviä ja omistajastrategiaa koskevia periaatteita. Tämän vuoksi luopuminen enemmistöomistuksesta on arvioitu Helsingin kannalta perustelluksi.
Helsingin on tarkoituksenmukaista myös jatkossa vahvistaa Seuren mittakaavaetujen hyödyntämistä, ja näin Helsingin kannalta on perusteltua pyrkiä edelleen laajentamaan Seuren osakaskuntaa hankintalain puitteissa.
Samalla järjestely mahdollistaisi kaikkien halukkaiden nykyisten osakkaiden jatkamisen yhtiössä siten, että hankintalain edellyttämät vähimmäisomistusrajat (10 %) täyttyvät.
Taustatietoa
Seure tuottaa omistajilleen henkilöstövuokraus- ja rekrytointipalveluja. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2025 noin 107 miljoonaa euroa, ja Helsingin kaupungin ostot muodostivat siitä noin 42 prosenttia.
Joustavia työmahdollisuuksia erilaisiin elämäntilanteisiin - Seure
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Atte Malmströmkonserniohjauksen johtajaHelsingin kaupunkiPuh:040 334 6844atte.malmstrom@hel.fi
Anu TuomolintoimitusjohtajaSeure Henkilöstöpalvelut OyPuh:040 772 5775anu.tuomolin@seure.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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