Suomen melonta- ja soutuliitto ry

Joel Naukkariselle EM-hopeaa rannikkosoudun olympiamatkalla – vahva näyttö asemasta Suomen mitalitoivona Los Angelesissa 2028

17.9.2026 14:29:04 EEST | Suomen melonta- ja soutuliitto ry | Tiedote

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Suomen Joel Naukkarinen souti torstaina EM-hopealle miesten beach sprint -yksikössä rannikkosoudun EM-kilpailuissa La Líneassa, Espanjassa. Mitali on Naukkarisen uran kovimpia saavutuksia ja vahva askel kohti Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisia, joissa beach sprint on ensi kertaa ohjelmassa.

Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz

Naukkarinen aloitti kilpailun keskiviikon aika-ajossa seitsemännellä sijalla ajalla 2.31,43. Pudotusvaiheessa suomalainen nosti vauhtinsa uudelle tasolle: hän voitti Kroatian Mihael Girotton ajoin 2.47,44–2.49,49. Naukkarisen aika 2.47,44 oli koko pudotuskierroksen nopein. Torstain puolivälierässä Naukkarinen kaatoi Liettuan Zygimantas Galisanskisin ajoin 2.24,34–2.33,21.

Merellä soudettavassa beach sprintissä aallokko, tuuli ja muut olosuhteet vaikuttavat suoritusaikoihin, joten eri kierrosten aikoja ei voi verrata suoraan keskenään.

Välierässä hän kukisti vielä Puolan Fabian Baranskin selvästi 2.47,04–3.05,81 ja varmisti finaalipaikan. Finaalissa vastaan asettui Espanjan Ander Martin, joka vei mestaruuden. Naukkarinen taisteli hopealle ajalla 2.43,97.

”Tämä tuntuu todella palkitsevalta, koska tiedän itse, miten paljon työtä on tehty viimeisen kymmenen kuukauden aikana. Kun näkee, että työ tuottaa tulosta tällaisella tavalla, olo on aika uskomaton”, Naukkarinen sanoo.

Naukkarisen vahva vire on jatkunut läpi kauden: hän on voittanut Baltic Beach Sprint -mestaruuden sekä kolme Suomen mestaruutta. Lisäksi heinäkuun Hangon näyttökilpailussa Naukkarinen antoi vahvan näytön kansainvälisestä vauhdistaan tekemällä beach sprintissä epävirallisen maailman parhaan ajan.

Vahva kilpailukausi on jatkoa onnistuneelle kevään harjoitusjaksolle Espanjan Alicantessa. Vuosi sitten Naukkarisen kilpailu rantasprintin EM-kisoissa päättyi ensimmäiseen pudotuserään. Nyt hän eteni finaaliin asti. Nousu hopealle konkretisoi kehityksen lajissa, jossa jatkopaikat ratkaistaan kilpailija kilpailijaa vastaan käytävissä pudotuserissä. EM-hopea on samalla tärkeä näyttö kohti Los Angelesin olympialaisia, joihin valmistautuminen jatkuu määrätietoisesti.

Rantasprintissä kilpailija juoksee rannalta veneelle, soutaa poijujen merkitsemän radan ja palaa juosten maaliin. Laji yhdistää soutuvoiman, juoksunopeuden ja tarkan veneenkäsittelyn – jokainen vaihe vaikuttaa lopputulokseen.

Avainsanat

suomen melonta- ja soutuliitto ry

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
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Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Lataa
Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Rannikkosoudun EM-kisat. Kuva: Bálint Czúcz
Lataa

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Suomen Melonta- ja Soutuliitto

Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua kilpa- ja huippu-urheiluna, kunto- ja harrasteliikuntana sekä tukea niihin liittyvää kansalaistoimintaa.

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Suomalaiset hyvillä mielin rantasprintin MM-kilpailuihin: ”Saadaan varmasti tiukkaa kisailua jokaisessa veneluokassa”5.11.2025 07:16:15 EET | Tiedote

Rantasprintin MM-mitaleita ratkotaan torstaista sunnuntaihin Turkin Antalyassa, jossa kilpailee kuusi suomalaista. Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen kilpailevat kaksikossa, Naukkarinen miesten yksikössä ja naisten yksikössä Tiia-Maria Rauttola. Juniorien sarjoissa kilpailevat Kasper Salmi ja Anni Rohila kaksikossa sekä Salmi poikien yksikössä ja Ilona Mäkelä tyttöjen yksikössä.

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