Kuka sanoi, että luistelu on kaunista? – intensiivinen Fokus-minisarja taitoluistelun kiiltävästä ja karusta maailmasta Yle Areenassa 22.10.

Kiiltävän julkisivun takana piilee julmaa vallankäyttöä, kun voitontahto murskaa alleen moraalin. Fokus kertoo rehellisellä ja viihdyttävällä otteella, miten luistelijat, valmentajat ja taustajoukot käsittelevät vallan väärinkäyttöä. Raikkaasti toteutetun sarjan pääosissa loistavat Stella Leppikorpi, Oksana Lommi ja Laura Malmivaara.

Olympialupaus Tovella (Stella Leppikorpi) on aina ollut erityinen suhde arvostettuun huippuvalmentajaan Jaanaan (Laura Malmivaara). Kun Jaana saa sairaskohtauksen vain viikkoja ennen Toven uran tärkeintä kisakautta, on Toven äkkiä löydettävä itselleen uusi valmentaja. Hän etsii käsiinsä Jaanan entisen tähtioppilaan, ja luistelumaailmassa erittäin ristiriitaisena hahmona tunnetun, Miinan (Oksana Lommi).

Tove haluaa varmistaa itselleen Miinan valmennuksessa Suomen ainoan olympiapaikan. Tove ei kuitenkaan tiedä, että Miina hautoo katkeruudeksi kääntynyttä vihaa Jaanaa kohtaan eivätkä hänen motiivinsa valmentaa Tovea olekaan ehkä selvät. Rahapulasta kärsivä Tove taas alkaa myydä veljensä ADHD-lääkkeitä ja saa kauhukseen huomata, kuinka nopeasti asiat voivat eskaloitua.

Näin alkaa Fokus-huippuseuraa ravisuttava valtapeli, jossa menneisyyden salaisuudet ja tulevaisuuden unelmat törmäävät rajusti yhteen, eikä kenenkään maine ole turvassa. Menestystä tavoitellessaan Tove ja Miina saavat kumpikin kokea, kuinka vaikeaa on hahmottaa oikean ja väärän rajoja. Pian koko seura joutuu kohtaamaan tapahtumat, jotka vallan salakavala ja syövyttävä luonne on tehnyt mahdollisiksi.

Sarjan muissa rooleissa nähdään mm. Pekka Strang, Ayana Havu, Lilja Kervinen, Lucas Timperi, Leo Ikhilor, Linnea Leino ja Anna-Leena Härkönen. Sarjan on ohjannut Petra Lumioksa (mm. Kylmä kausi, Räjähdysherkkä, Häräntappoase) ja sen ovat käsikirjoittaneet Maaria Nuoranne (mm. Putous, Hasbeen) ja Ronja Haikka. Sarjan on Ylelle tuottanut Poolgirl Productions Oy.

Tove (Stella Leppikorpi) ja Jaana (Laura Malmivaara). Karim Awad / Poolgirl / Yle

Kauniina ja kiiltävänä näyttäytyvä taitoluistelu vaatii mielettömän määrän harjoittelua, omistautumista ja rahaa. Lajin maailma tarjosi kutkuttavan haastavat roolit näyttelijöille.

Valmentaja Jaana oli Laura Malmivaaralle alkuun mystinen hahmo, mutta ristiriitaisuus tarjosikin hyvän lähtökohdan roolin rakentamiseen: “Jaanan kaltaisen ihmisen näytteleminen vaatii ennen kaikkea sitä, että uskoo siihen itse. Että uskaltaa olla juuri niin vaikea tai hämmentynyt kuin tarina vaatii. Taitoluistelu on intohimolaji ja intohimoa Jaanassakin oli. Hän olisi tehnyt mitä tahansa voittaakseen ja siitä sain hyvin kiinni. Välillä hirvitti, mutta tiedän, että Jaanan kaltaisia valmentajia on edelleen. Nuorten kilpaurheilussa aikuisen vastuu on valtava, siksi tämä tarina on tärkeä.”

Itsevarman ja määrätietoisen luistelijalupaus Toven rooli tarjosi Stella Leppikorvelle myös uuden taidon opettelua: “Toven rooliin astuminen oli mieletön matka. Koen, että sen vaatima kovan fyysisen harjoittelun määrä teki siitä erityisen ainutlaatuista. Aikaiset aamut jäähallilla harjoituksissa jo kuukausia ennen kuvausten alkamista antoivat minulle valtavasti ymmärrystä luistelijan rooliin sukeltamisesta. Olen aina haaveillut siitä, että saisin oppia roolia varten jonkin selkeän taidon – siksi myös Toven roolin saaminen tuntui erityiseltä.”

Käsikirjoittajat Ronja Haikka ja Maaria Nuoranne. Karim Awad / Poolgirl / Yle

Fokus on käsikirjoittajapari Maaria Nuoranteen ja Ronja Haikan luomus. "Fokus on ainutlaatuinen ja intensiivinen draama vallan väärinkäytön ytimestä. Samalla se on eräänlainen rakkauskirje taitoluistelulle: lajin henkeäsalpaava kauneus sekä armoton vaativuus ovat kirjoittajalle loputtoman kiehtova yhdistelmä", kertoo Maaria Nuoranne moniulotteisesta tarinasta.

Käsikirjoittajat ovat tehneet sarjaan laajan ja syväluotaavan taustatutkimuksen kilpaurheilun maailmasta: “Halusimme tutkia, mitä tapahtuu, kun kunnianhimo sokeuttaa ja valta päätyy vääriin käsiin. Meille kysymys ei ollut niinkään siitä, mikä on oikein tai väärin, vaan siitä, mikä kaikki on sallittua, kun tavoitellaan huippua ja mitä se lopulta maksaa. Halusimme sukeltaa syvälle huippu-urheilun maailmaan ja niihin tapauksiin, joista luemme lehdistä ja jotka ulkopuolelta näyttävät usein sotkuisilta. Taustatyötä tehdessämme ymmärsimme, että todellisuus on usein vielä paljon monimutkaisempaa kuin miltä se ulospäin näyttää."

Kuusiosainen Fokus Yle Areenassa ja Yle TV2:ssa 22.10. alkaen.





Kuvat ja ennakkokatselut:

Yle Pressi

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