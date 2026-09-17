Ytimen avoimet ovet Oulun keskustassa Tutkijoiden yönä

Millaiset tilat Oulun yliopiston opiskelijoilla on jatkossa omatoimiseen opiskeluun Oulun keskustassa? Nyt pääset ensimmäistä kertaa kurkistamaan lokakuussa 2026 avattaviin tiloihin osana Tutkijoiden yötä! Oppimis- ja kohtaamistila Ydin sijaitsee osoitteessa Isokatu 32 (Saaristonkadun Hesburgerin talo).

Avoimet ovet perjantaina 25.9.2026 klo 14–21

Ydin avaa ovensa kaikille kaupunkilaisille ja yliopiston ystäville. Tule tutustumaan moderniin kohtauspaikkaan, jossa opiskellaan, tehdään töitä, kohdataan ja viihdytään!

Ytimen katutasoon valmistuu tila yleisötapahtumille. Olohuonemaisissa tiloissa voi aukioloaikoina poiketa kuka tahansa – tilaan voi sopia vaikka tapaamisen. Kaikille avoimia keskusteluja ja luentoja järjestetään etenkin arki-iltaisin lokakuun 2026 viimeisestä viikosta eteenpäin.

Esittelemme myös Ytimen laajan yläkerran, joka on jatkossa avoinna vain Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Poikkea hetkeksi tai viivy pidempään. Tutustu tiloihin ja aisti uuden oppimisympäristön tunnelmaa. Tilan remontti ja varustelu viimeistellään avoimien ovien jälkeen.

Avoimien ovien ohjelma

Pientä tarjoilua 150 ensimmäiselle tulijalle.

Esittelyssä kaikille avoimet opinnot:

Millaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia yliopisto tarjoaa? Mikä on alle 29-vuotiaiden opintoseteli, ja millaisia opintoja sillä voi suorittaa? Asiantuntijoita paikalla klo 14–20.

Kysy opiskelijalta:

Millaista Oulun yliopistossa on opiskella? Miten tutkinto-opiskelijaksi pääsee? Opiskelijoita paikalla klo 14–20.

Miten Ydin-tila on suunniteltu ja mitä siellä voi tehdä? Millaiset kysymykset ovat ajankohtaisia opiskelijaliikkeessä? Opiskelija-aktiiveja paikalla klo 14–16.30.

Kysy tutkijalta -pisteitä klo 16–20:

Kysy oululaisesta rakennuskulttuurista! Puretaanko, korjataanko vai rakennetaanko kokonaan uutta?

Oulun keskusta arkeologin silmin. Oulu kehittyi jokisuistoon. Mitä se merkitsi ennen ja mitä nyt?

Kysy pohjoispohjalaisesta luontosuhteesta! Millainen on soiden kulttuuriperintö ja mitä suot merkitsevät meille?

Mitä tiedämme yli 60-vuotiaiden terveydestä?

Miten kemia näkyy yhteiskunnassa ja luonnossa? Mikä yhteys lukion ainevalinnoilla on yliopistojen opiskelijavalintaan?

Epävarmuutta asuntomarkkinoilla – uskaltaako nyt ostaa asunnon? (17.30 alkaen)



Iltaa elävöittävät musiikkiesitykset:

Klo 14 Trubaduuri Timo Kurkela

Klo 15 Trubaduuri Markus Pätsi

Klo 16 Trubaduuri Timo Kurkela

Klo 17 Trubaduuri Markus Pätsi

Klo 18 Teekkaritorvet

Klo 19 Trubaduuri Markus Pätsi

Klo 20 Teekkaritorvet

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Lisätietoja: ydin@oulu.fi

Lue lisää ja tutustu loppusyksyn ohjelmistoon: Oppimis- ja kohtaamistila Ydin

Avoimet ovet ovat osa Oulun yliopiston Tutkijoiden yötä 2026 ja Oulu2026-kulttuuriohjelmaa. Tervetuloa Tutkijoiden yönä myös Linnanmaan kampukselle!