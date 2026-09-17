Ytimen avoimet ovet Oulun keskustassa Tutkijoiden yönä
18.9.2026 05:53:00 EEST | Oulun yliopisto | Kutsu
Oulun keskustassa (Isokatu 32) avautuu Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ydin lokakuun lopulla 2026. Tutkijoiden yönä perjantaina 25.9.2026 pääset kurkistamaan tilaan ensimmäistä kertaa! Tilan remontti ja varustelu viimeistellään avoimien ovien jälkeen.
Millaiset tilat Oulun yliopiston opiskelijoilla on jatkossa omatoimiseen opiskeluun Oulun keskustassa? Nyt pääset ensimmäistä kertaa kurkistamaan lokakuussa 2026 avattaviin tiloihin osana Tutkijoiden yötä! Oppimis- ja kohtaamistila Ydin sijaitsee osoitteessa Isokatu 32 (Saaristonkadun Hesburgerin talo).
Avoimet ovet perjantaina 25.9.2026 klo 14–21
Ydin avaa ovensa kaikille kaupunkilaisille ja yliopiston ystäville. Tule tutustumaan moderniin kohtauspaikkaan, jossa opiskellaan, tehdään töitä, kohdataan ja viihdytään!
Ytimen katutasoon valmistuu tila yleisötapahtumille. Olohuonemaisissa tiloissa voi aukioloaikoina poiketa kuka tahansa – tilaan voi sopia vaikka tapaamisen. Kaikille avoimia keskusteluja ja luentoja järjestetään etenkin arki-iltaisin lokakuun 2026 viimeisestä viikosta eteenpäin.
Esittelemme myös Ytimen laajan yläkerran, joka on jatkossa avoinna vain Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
Poikkea hetkeksi tai viivy pidempään. Tutustu tiloihin ja aisti uuden oppimisympäristön tunnelmaa. Tilan remontti ja varustelu viimeistellään avoimien ovien jälkeen.
Avoimien ovien ohjelma
Pientä tarjoilua 150 ensimmäiselle tulijalle.
Esittelyssä kaikille avoimet opinnot:
Millaisia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia yliopisto tarjoaa? Mikä on alle 29-vuotiaiden opintoseteli, ja millaisia opintoja sillä voi suorittaa? Asiantuntijoita paikalla klo 14–20.
Kysy opiskelijalta:
- Millaista Oulun yliopistossa on opiskella? Miten tutkinto-opiskelijaksi pääsee? Opiskelijoita paikalla klo 14–20.
- Miten Ydin-tila on suunniteltu ja mitä siellä voi tehdä? Millaiset kysymykset ovat ajankohtaisia opiskelijaliikkeessä? Opiskelija-aktiiveja paikalla klo 14–16.30.
Kysy tutkijalta -pisteitä klo 16–20:
- Kysy oululaisesta rakennuskulttuurista! Puretaanko, korjataanko vai rakennetaanko kokonaan uutta?
- Oulun keskusta arkeologin silmin. Oulu kehittyi jokisuistoon. Mitä se merkitsi ennen ja mitä nyt?
- Kysy pohjoispohjalaisesta luontosuhteesta! Millainen on soiden kulttuuriperintö ja mitä suot merkitsevät meille?
- Mitä tiedämme yli 60-vuotiaiden terveydestä?
- Miten kemia näkyy yhteiskunnassa ja luonnossa? Mikä yhteys lukion ainevalinnoilla on yliopistojen opiskelijavalintaan?
- Epävarmuutta asuntomarkkinoilla – uskaltaako nyt ostaa asunnon? (17.30 alkaen)
Iltaa elävöittävät musiikkiesitykset:
Klo 14 Trubaduuri Timo Kurkela
Klo 15 Trubaduuri Markus Pätsi
Klo 16 Trubaduuri Timo Kurkela
Klo 17 Trubaduuri Markus Pätsi
Klo 18 Teekkaritorvet
Klo 19 Trubaduuri Markus Pätsi
Klo 20 Teekkaritorvet
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Lisätietoja: ydin@oulu.fi
Lue lisää ja tutustu loppusyksyn ohjelmistoon: Oppimis- ja kohtaamistila Ydin
Avoimet ovet ovat osa Oulun yliopiston Tutkijoiden yötä 2026 ja Oulu2026-kulttuuriohjelmaa. Tervetuloa Tutkijoiden yönä myös Linnanmaan kampukselle!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Koulutus- ja tiedeuutiset
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Tiede, taide ja teknologia esillä Oulun yliopiston Tutkijoiden yössä17.9.2026 06:28:00 EEST | Tiedote
Koko perheen tiedetapahtumaa Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella ja kasvitieteellisessä puutarhassa perjantaina 25. syyskuuta. Tutkijoiden yössä tuodaan esille tutkijoita ja heidän työtään sekä tieteen merkitystä arjessamme. Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy ohjelmassa.
Porojen laidunnus muuttaa Lapin tuntureiden kasvien ja hyönteisten vuorovaikutusta17.9.2026 06:04:00 EEST | Tiedote
Kilpisjärven pitkäaikainen koe osoitti, että porojen laidunnus muokkaa arktisen tundran kukkien ja hyönteisten suhteita voimakkaammin kuin ravinnelisäys. Vaikutukset ovat erityisen voimakkaita karulla tundralla. Eniten hyönteisiä houkuttelivat laidunnukselta suojatut tunturiniityt.
Keskosena syntyneillä suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle nuorena aikuisena16.9.2026 06:49:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston laajan rekisteritutkimuksen mukaan keskosena syntyneet nuoret aikuiset saavat muita useammin työkyvyttömyyseläkettä. Pienimmillä keskosilla työkyvyttömyyseläkkeen riski oli lähes viisinkertainen verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin. Riski oli hieman suurentunut myös lähes täysiaikaisina ja yliaikaisina syntyneillä.
Oulun yliopisto palkkasi saavutettavuuskoordinaattorin opiskelijoiden tueksi: ”Yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen on entistä tärkeämpää"15.9.2026 06:23:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopistossa halutaan huomioida entistä paremmin opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja tuen tarpeet. Opintojen sujuvuutta on edistetty palkkaamalla saavutettavuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on varmistaa opiskelijoiden moninaisuuden huomiointi.
Mobiilisovellus voi parantaa syömiskäyttäytymistä – muutokset yhteydessä painonlaskuun14.9.2026 05:50:00 EEST | Tiedote
Oulun yliopiston pitkäjänteisen tutkimustyön pohjalta kehitetty digitaalinen elintapaohjausmenetelmä Onnikka on esimerkki siitä, miten tieteellinen työ voi johtaa käytännön terveydenhuollossa hyödynnettävään ratkaisuun. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin, miten Onnikka-mobiilisovelluksen kuuden kuukauden käyttö vaikutti syömiskäyttäytymiseen aikuisilla, joilla on lihavuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme