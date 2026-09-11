Senaatti-kiinteistöt myi Kotkan keskustan virastotalon kehityshankkeeksi
17.9.2026 14:24:16 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on myynyt Kotkan keskustassa osoitteessa Laivurinkatu 1–3 sijaitsevan virastotalon ja siihen kuuluvan paikoitushallin Finskas Br Ab:lle. Kiinteistön uudet omistajat suunnittelevat kohteeseen mediastudiota ja hotellipalveluita.
”Olemme ihastuneet Kotkaan Suomen upeimpana merikaupunkina ja kesäkaupunkina. Haluamme omalta osaltamme kehittää Kotkan keskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaa.
Koko hankkeessa on merkittävänä mahdollisuus tuoda alueelle uutta toimintaa. Yhteistyö Kotkan kaupungin kanssa on tähän saakka sujunut hyvin, ja tätä hyvää ja rakentavaa yhteistyötä halutaan jatkaa myös hankkeen edetessä,” sanoo Finskas Br Ab:n Magnus Finskas.
”Olemme tyytyväisiä, että Kotkan virastotalolle löytyi uusi omistaja, jolla on selkeä näkemys kohteen kehittämisestä. On tärkeää, että kiinteistö säilyy aktiivisessa käytössä ja palvelee alueen tarpeita myös tulevaisuudessa,” sanoo kohteen myynnistä vastannut myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen.
Rakennushallituksen rakennuttama ja arkkitehti Kaarina Löfströmin suunnittelema valtion virastotalo sijaitsee kaupungin hallinnollisella keskusta-alueella kauppatorin tuntumassa Kotkansaaressa.
Monipuolinen kokonaisuus kaupunkilaisten käyttöön
Kiinteistöstä on tarkoitus rakentaa monipuolinen kokonaisuus, johon tulee 13 asuinhuoneistoa, majoitustiloja, koulutus-, kokous- ja toimistotiloja, podcast-studioita sekä mediakeskus. Tavoitteena on saada kiinteistön kuntosali nykyistä laajemmin erityisesti nuorten aikuisten ja lähiseudun asukkaiden käyttöön kohtuullisella hinnalla.
Virastotalon erityispiirteitä ovat vaaleus ja kennomaisuus sekä teräksen ja lasin runsas käyttö. Rakennus on suunniteltu sopimaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön jakamalla laaja kokonaisuus pienempiin noppamaisiin osiin. Väleihin jää pieniä pihoja, jotka tuovat eloisuutta teollisen arkkitehtuurin aiheistosta ammentavaan ilmaisuun.
Kotkan virastotaloa ei ole suojeltu. Asemakaavassa myytävä kiinteistö korttelissa 10 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirpa RouhiainenSenaatti-kiinteistötPuh:+358 50 127 8sirpa.rouhiainen@senaatti.fi
Magnus FinskasFinskas Br AbPuh:+358405334886magnus@finskas.com
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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