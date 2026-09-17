Kaupungin henkilöautot ja pakettiautot hankitaan jatkossa täyssähköisinä

Liikenteen päästöjen vähentämisellä on merkittävä rooli Helsingin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Tämä vaatii liikenteen sähköistymisen edistämistä myös kaupungin omissa hankinnoissa.

Helsinki on päivittänyt ajoneuvo- ja kuljetushankintojaan koskevat ympäristökriteerit vuosille 2026–2030. Ympäristökriteerien päivityksessä kuultiin markkinaa ja alan asiantuntijoita. Päivitetyt linjaukset ohjaavat entistä vahvemmin kohti liikenteen käyttövoimamurrosta. Ne astuvat voimaan heti.

Ympäristökriteerit vastaavat puhtaiden ajoneuvojen lain (740/2021) asettamiin vaatimuksiin ja ovat lain velvoitteita tiukemmat. Kriteerit tukevat myös päästöttömän työmaan green dealin tavoitteiden toteuttamista.

Kaupungin ajoneuvot hankitaan ensisijaisesti täyssähköisinä

Liikenteen sähköistyminen etenee Helsingin seudulla muuta maata nopeammin. Henkilö- ja pakettiautojen sähköistyminen on jo pitkällä. Myös raskaan kaluston sähköistyminen on käynnistynyt.

Helsinki luopuu asteittain polttomoottorikäyttöisistä ajoneuvoista. Kaupunki hankkii nykyään ainoastaan täyssähköisiä henkilöautoja, ja jatkossa myös pakettiautot ja pienoislinja-autot hankitaan täyssähköisinä. Vuoden 2025 lopussa Helsingin kaupungille rekisteröidyistä henkilöautoista 30 prosenttia ja pakettiautoista 13 prosenttia oli täyssähköisiä.

Hitaammin sähköistyvän raskaan kaluston osalta hyödynnetään siirtymävaiheessa myös muita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Raskaat ajoneuvot hankitaan saatavuuden mukaan ensisijaisesti sähkö-, vety- tai biokaasukäyttöisinä.

Tänä syksynä Staralle saadaan kolme biokaasulla kulkevaa kuorma-autoa. Sähkökuorma-autoja kaupungilla on toistaiseksi hankittu käyttöön muutamia.

Kriteerit kiristyvät myös kuljetuspalveluissa

Henkilöautokuljetuksissa, kuten taksipalveluissa, edellytetään jatkossa täyssähköistä kalustoa. Pakettiautokuljetuksissa sähköisen kaluston osuus palveluntuotannosta on oltava vähintään 50 prosenttia.

Kuorma- ja linja-autokuljetuksissa edellytyksenä on vähintään uusiutuvan dieselin käyttö. Markkinatilanteen salliessa voidaan edellyttää sähkö-, vety- tai biokaasukalustoa. Polttomoottoriajoneuvoista luovutaan asteittain, ja uusiutuva diesel toimii siirtymäratkaisuna. Helsinki luopuu sen käytöstä heti, kun päästöttömät vaihtoehdot ovat laajasti saatavilla.

Uusia kriteereitä suositellaan käytettäväksi myös sellaisissa hankinnoissa, joissa kuljetus on osa hankintaa, kuten esimerkiksi vaihtomattojen ja kalusteiden hankinnoissa.

Kriteerit velvoittavat kaupunginkansliaa, kaupungin kaikkia toimialoja sekä liikelaitoksista Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa ja Palvelukeskus Helsinkiä. Lisäksi kaupunkikonsernin yhteisöjen suositellaan noudattavan toiminnassaan kriteeristön linjauksia ja edistävän sen tavoitteita oman yhteisölainsäädäntönsä puitteissa.