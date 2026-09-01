Sähköistyminen edellyttää yhä enemmän investointeja jakeluverkkoihin
17.9.2026 14:03:49 EEST | Energiateollisuus ry | Tiedote
Energiateollisuuden selvityksen mukaan investoinnit jakeluverkkoihin kasvavat merkittävästi, mutta Suomen kilpailukyvyn kannalta tarvitaan vielä enemmän.
Suomen jakeluverkkoyhtiöt arvioivat jakeluverkkojen investointitarpeen nousevan seuraavan kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 950 miljoonaan euroon vuodessa. Investointitarve kasvaa merkittävästi aiemmasta, jolloin vastaava arvio oli alle 800 miljoonaa euroa vuodessa.
Tiedot käyvät ilmi Energiateollisuuden teettämästä yhteenvedosta, jossa tarkasteltiin jakeluverkonhaltijoiden keväällä julkisessa kuulemisessa olleita kehittämissuunnitelmaluonnoksia. Jakeluverkonhaltijat laativat kehittämissuunnitelman kahden vuoden välein. Suunnitelmissa esitetään muun muassa keskeiset investoinnit, joilla ylläpidetään verkon siirtokapasiteettia ja mahdollistetaan uuden sähköntuotannon ja uusien sähkönkäyttäjien liittäminen verkkoon seuraavan kymmenen vuoden aikana.
- ”Jakeluverkoissa näkyy nyt konkreettisesti Suomen sähköistyminen. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden sähköistyminen sekä uuden sähköntuotannon kasvu lisäävät verkkojen käyttöä ja investointitarpeita. Suunta on oikea, mutta Suomen kilpailukyvyn kannalta meidän pitäisi tavoitella vielä voimakkaampaa sähköistymistä ja kasvua,” sanoo Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto.
Investointitason nousu kertoo ennen kaikkea siitä, että sähköverkkoihin tarvitaan kapasiteettia uusien käyttäjien ja uuden tuotannon tarpeisiin.
- ”Merkittävä osa kasvavista investoinneista tehdään siksi, että verkkoon voidaan liittää uusia asiakkaita ja uutta sähköntuotantoa. Tämä on tärkeä ero verrattuna pelkästään verkon ylläpitoon liittyviin investointeihin: uudet käyttäjät tulevat samalla jakamaan verkon kustannuksia,” Lehto toteaa.
Investointien kunnianhimoisempi kasvu olisi Suomen etu
Jakeluverkkojen investointien kasvu on linjassa aiemmin keväällä julkaistun Energiateollisuuden, Paikallisvoiman ja Energiakaupunkien AFRYltä tilaaman selvityksen kanssa. Sen perusteella nyt nähtävä investointitason nousu vastaa suunnilleen selvityksen perusskenaarion mukaista sähköistymisen kehitystä.
Suomen kansantalouden ja kilpailukyvyn näkökulmasta tavoitteeksi tulisi kuitenkin asettaa tätä kunnianhimoisempi kasvuskenaario.
- ”Jos haluamme maksimoida energiamurroksen kansantaloudelliset hyödyt ja vahvistaa Suomen kilpailukykyä, tulisi meidän entisestään panostaa verkkojen kehittämiseen,” sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.
Verkkoyhtiöiden rahoituskyky on varmistettava
Sähköverkkoyhtiöiden taloudelliset raamit asettavat valvontamenetelmät eivät mahdollista tarvittavien investointien kestävää rahoittamista pidemmällä aikavälillä. Kasvava investointitarve johtaa nykyisillä valvontamenetelmillä rakenteelliseen rahoitusvajeeseen. Keväällä julkaistun AFRY:n selvityksen perusteella vaje on perusskenaariossa vuositasolla jopa 500 miljoonaa euroa.
- ”On välttämätöntä, että valvontamenetelmiä päivitetään siten, että ne tukevat Suomen sähköistymistä, investointeja ja kilpailukyvyn kasvua. Sähköistymisen Suomelle tuoma kasvu on mahdollista vain, jos sähköverkkojen kehittämisedellytykset varmistetaan,” Leskelä sanoo.
Energiateollisuuden teettämässä selvityksessä tarkasteltiin toukokuussa julkisessa kuulemisessa olleita kehittämissuunnitelmaluonnoksia ja muodostettiin kokonaiskuva jakeluverkkoyhtiöiden investointisuunnitelmista. Selvityksen raportin löydät Energiateollisuuden verkkosivuilta.
AFRYn selvitys: Jakeluverkkoinvestointien edellytykset ja kansantaloudelliset vaikutukset
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Yhteyshenkilöt
Ina Lehtojohtava asiantuntijaEnergiajärjestelmäPuh:0405705589ina.lehto@energia.fi
Jukka LeskelätoimitusjohtajaPuh:+358 50 593 7233jukka.leskela@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että Suomi saavuttaa energiamurroksen Euroopan mestaruuden.
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