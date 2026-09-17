Helsinki haluaa lisätä lihasvoimin liikkumista – pyöräilyn edistäminen on koko kaupungin yhteinen asia
17.9.2026 15:13:30 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsinki haluaa tehdä lihasvoimin liikkumisesta entistä houkuttelevampaa. Pyöräilyn lisäämisellä on tässä merkittävä potentiaali, ja Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2026–2029 on löydetty tapoja kannustaa liikkumiseen kaupungin eri palveluissa. Tavoitteena on, että yhä useampi helsinkiläinen voi valita arjen matkoilleen kävelyn tai pyöräilyn ja saada samalla lisää liikettä osaksi päivittäistä elämää.
”Pyöräilyllä on merkittävä potentiaali ihmisten liikkumisen lisäämisessä, sillä kävelyn houkuttelevuus vähenee monilla jo noin kilometrin jälkeen. Pyörällä taas on mahdollista tehdä pidempiä arjen matkoja lihasvoimin, ja pyörä onkin usein nopein tapa liikkua alle viiden kilometrin matkoilla. Siksi pyöräily tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisätä fyysistä aktiivisuutta osana tavallisia matkoja”, kertoo tiimipäällikkö Oskari Kaupinmäki.
Liikkumisen edistäminen ei kuulu vain liikennesuunnittelulle. Esimerkiksi lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen edellyttää yhteistyötä eri toimialojen välillä. Kaupunki on ollut jo mukana Suomi liikkeelle -ohjelmassa, jossa koululaisten arkiliikuntaa pyritään lisäämään muun muassa pyöräilyn keinoin. Hankkeessa on tarjottu opetushenkilöstölle keinoja saada koululaisten koulumatkoista ja arjesta aktiivisempia.
Turvallisuus, toimiva infra ja viihtyisyys ratkaisevat
Kaupungin tapa suunnitella ja rakentaa liikenneympäristöä on keskeinen osa liikkumisen edistämistä. Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa laadukas ja kattava infrastruktuuri nähdään pyöräilyn houkuttelevuuden perusedellytyksenä. Tavoitteena on, että pyöräily on vaivatonta ja turvallista kaikenikäisille ja -kykyisille.
Turvallisuutta tuetaan muun muassa rakentamalla jatkuvaa ja yhdenmukaista pyöräliikenteen verkkoa, kehittämällä risteysjärjestelyjä sekä parantamalla väylien ympärivuotista kunnossapitoa. Ohjelman tavoitteena on rakentaa kantakaupungin ja baanojen tavoiteverkkoja tärkeimmiltä osin valmiiksi vuoteen 2029 mennessä.
Myös kävelyn edistämisessä kaupunkiympäristön viihtyisyydellä on tärkeä rooli. Kun ympäristö on turvallinen, miellyttävä ja kiinnostava, on lyhyitä matkoja helpompi tehdä jalan. Pyöräilyn ja kävelyn edistämistä yhdistääkin tavoite siitä, että lihasvoimin liikkuminen olisi luonteva osa helsinkiläisten arkea.
Kehittämisohjelman tarkoituksena on vahvistaa toimialojen ja kaupunginkanslian välistä yhteistyötä ja sopia siitä, miten pyöräilyn edistämistä tehdään ja kuinka työn etenemistä seurataan.
Kehittämistä ohjaavat kaupunkilaisten kokemukset
Pyöräliikenteen kehittämistä ohjaavat myös kaupunkilaisilta saadut kokemukset. Kyselyissä pyöräilyn keskeisiksi esteiksi ja kehittämiskohteiksi nousevat erityisesti infrastruktuurin laatu, kunnossapito ja viestintä. Näiden lisäksi kehittämisohjelman valmistelussa on hyödynnetty kansainvälisiä verrokkeja ja niissä hyväksi havaittuja käytäntöjä.
Tavoitteena on, että pyöräily on Helsingissä helppo ja miellyttävä tapa liikkua ympäri vuoden. Ohjelman etenemistä seurataan sekä liikkumisen että kaupunkilaisten kokemusten kautta. Vuoteen 2029 mennessä tavoitteena on muun muassa kasvattaa pyöräilyn koettua turvallisuutta ja tyytyväisyyttä Helsinkiin pyöräilykaupunkina sekä vähentää liian vähän liikkuvien osuutta.
Liikkujan viikolla kannustetaan erityisesti lapsia
Helsinki osallistuu Liikkujan viikkoon 16.–22. syyskuuta, jonka teemana on tänä vuonna ”Liikkuminen kuuluu kaikille”. Kaupunkiympäristön toimiala tarkastelee teemaa tänä vuonna lasten näkökulmasta, ja järjestää koululaisille Itämeren ympäri 14 päivässä -koulumatkahaasteen. Haasteessa luokat keräävät aktiivisia koulu- ja harrastusmatkoja sekä tutustuvat kestävään liikkumiseen Itämeren kaupungeissa. Viikon teema liittyy vahvasti pyöräliikenteen kehittämisohjelman tavoitteisiin, sillä mikäli liikenneympäristö on turvallista ja selkeää lapsille, on se sitä myös muille ikäryhmille.
Kaupunki kampanjoi lisäksi viikolla myös muista kestävän liikenteen liikennemuodoista. HSL tarjoaa alennusta HSL-sovelluksessa ostettavista vuorokausilipuista 22.9 – 4.10., ja kaupunkiympäristön toimialan sosiaalisen median kanavissa nostetaan taas yhteiskäyttöautojen merkitystä kaupungin liikennejärjestelmässä.
Euroopan Liikkujan viikko on Euroopan komission vuosittainen kampanja, jolla kannustetaan aktiiviseen liikkumiseen, joukkoliikenteen käyttöön ja muihin kestäviin liikkumisvalintoihin.
Helsinki valittiin yhdeksi esimerkkikaupungiksi European Cyclists' Federationin kestävän liikkumisen kampanjaan. Verkkosivuilla löytyvillä videoilla kerrotaan, kuinka Helsingissä tehdään kestävästä liikkumisesta luonnollinen osa arkea ja vapaa-aikaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pyöräliikenteen kehittämisohjelma:
Oskari Kaupinmäki
tiimipäällikkö
liikenne- ja katusuunnittelu
Helsingin kaupunki
09 310 22589
oskari.kaupinmaki@hel.fi
Liikkujan viikko:
Kirsikka Nevalainen
ympäristöasiantuntija
ympäristöpalvelut
09 310 23835
kirsikka.nevalainen@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
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