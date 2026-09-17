Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kivikiilan liiketonteille voi hakea tonttivarausta

17.9.2026 15:09:15 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupunki etsii kiinnostuneita toimijoita Kivikiilan liikekorttelin kahdelle vapaana olevalle tontille. Toimijoilla on nyt mahdollisuus hakea itselleen tonttivarausta alueelta.

Ilmakuva ostoskeskuksen alueesta, jossa on useita suuria rakennuksia, pysäköintialueet ja viheralueita.
Havainnekuva: Vaasan kaupunki

Tarjolla on kaksi tonttia, joista toisella on rakennusoikeutta noin 4000 kerrosneliömetrin liikekiinteistölle tai myymälälle ja toisella noin 2000 kerrosneliömetrin toimitilarakennukselle. Samalle korttelialueelle on suunnitteilla myös Motonetin uusi myymälä.

Molemmat vapaat tontit luovutetaan yhdessä samalla tonttivarauksella.

Kivikiila on Vaasan ja Mustasaaren rajalla sijaitseva uusi liikekortteli, joka täydentää Kivihaan kaupallista keskittymää. Kortteli sijaitsee näkyvällä paikalla valtatie 8:n varrella.

– Kivikiila tarjoaa erinomaisen sijainnin kaupalliselle toiminnalle. Jos Vaasaan haluaa perustaa vähittäiskaupan suuryksikön, tähän tilaisuuteen kannattaa tarttua, sillä nämä ovat ainoat tontit tarjolla, maankäyttöinsinööri Marie Kero kannustaa.

Hakuaikaa 5.10. saakka

Tonttivarauksen hakuaika päättyy maanantaina 5.10.2026 klo 9.00. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan Vaasan kaupungin kirjaamoon. Tarkemmat tiedot löytyvät hakuohjeesta (pdf).

Hakijoiksi toivotaan kaupallisia toimijoita, joilla on valmiudet hankkeen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. Hakija voi olla uusi toimija Vaasassa, jo alueella toimiva yritys tai eri käyttäjien muodostama yhteenliittymä.

Alueelle ei sallita keskustahakuista erikoiskauppaa tai päivittäistavarakauppaa.

Hakemukset arvioidaan kokonaisuutena

Hakemuksessa tulee perustella, miksi tonttivaraus tulisi myöntää hakijalle. Perustelut ovat keskeinen osa arviointia, jonka perusteella tonttivarausten saaja valitaan.

Arvioinnissa painotetaan erityisesti hakijan kykyä koota molemmat tontit kattava hankekokonaisuus, hankkeen realistisuutta, toteutusaikataulua, taloudellisia edellytyksiä sekä aiempia referenssejä.

Kaupunginhallituksen tavoitteena on tehdä päätös tonttivarauksesta lokakuun aikana. Varaukset ovat voimassa 31.3.2027 saakka, jonka aikana varaajan tulee toimittaa tarvittavat tiedot tontin lopullista luovutusta varten.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ilmakuva ostoskeskuksen alueesta, jossa on useita suuria rakennuksia, pysäköintialueet ja viheralueita.
Havainnekuva: Vaasan kaupunki
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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