Max Verstappen ohitti 100 kuljettajaa maailman suurimmassa kartingkilpailussa – mukana suomalainen Daniel Ahola
17.9.2026 14:58:34 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
Max Verstappen ohitti kaikki 100 kilpailijaansa 16.9. Silverstonessa järjestetyssä Max vs 100 -haasteessa, ja nousi viimeisestä lähtöruudusta joukon kärkeen jo 14. kierroksella. Maailman suurimmassa kartingkilpailussa mukana oli myös suomalainen sisällöntuottaja Daniel Ahola.
Maailman suurimmaksi kartingkilpailuksi kuvatun tapahtuman lähtöasetelma oli yksinkertainen: Max Verstappen aloitti kilpailun viimeisestä lähtöruudusta tavoitteenaan ohittaa jokainen edellään ajava kilpailija. F1 -mestari onnistui haasteessa, ja nousi joukon kärkeen jo kilpailun puolessa välissä.
Silverstonen legendaarisella radalla järjestettyssä kartinghaasteessa nähtiin osallistujia jopa 40 eri maasta. Kuskien joukossa oli niin urheilijoita, sisällöntuottajia, pelaajia, striimaajia, toimittajia kuin fanejakin. Mukana oli myös suomalainen sisällöntuottaja Daniel Ahola.
– Kun sata kuskia kurvaa samaan aikaan ensimmäiseen mutkaan, menoa ja meininkiä riittää. Radalla tapahtui koko ajan jotain yllättävää, eikä tylsää hetkeä tullut missään vaiheessa. Oli aivan älyttömän hauskaa päästä mukaan tällaiseen haasteeseen ja ajamaan samalla radalla Maxin kanssa, Ahola naurahtaa kilpailun jälkeen.
Verstappen selvitti haasteen ennätysajassa
Max vs 100 -kilpailun lähtöruudukkoon rakennettiin tapahtumaa varten 101 kartingauton muodostelma. Verstappen onnistui nousemaan viimeisestä lähtöruudusta koko joukon kärkeen jo 14. kierroksen aikana. Yhteensä kilpailussa ajettiin 30 kierrosta.
Kilpailun jälkeen Verstappen kertoi nauttineensa mahdollisuudesta palata kartingin pariin.
– Kun näin lähtöruudukon ja sata kuskia edessäni, olin hieman huolissani. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kaikki alkoi kuitenkin tuntua siltä, että tilanne oli hallinnassa. Mitä enemmän pääsin rytmiin ja ohituksia kertyi, sitä hauskemmaksi kilpailu muuttui, Verstappen kommentoi kilpailun jälkeen.
Kilpailunjohtajana toiminut David Terrien kuvaili Verstappenin suoritusta poikkeukselliseksi.
– Kukaan ei ole aiemmin joutunut ajamaan näin suuren osallistujajoukon läpi. Max näki mahdollisuuksia ja ajolinjoja, joita muut eivät nähneet. Se on yksi hänen suurimmista vahvuuksistaan kuljettajana, Terrien kommentoi.
Tapahtuma lähetettiin maailmanlaajuisesti suorana lähetyksenä Disney+ -palvelusta keskiviikkona 16.9. Max vs 100 on katsottavissa myös jälkitallenteena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Kuvat
Red Bull
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