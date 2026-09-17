Suomalaisten suosima jalkapallovideopeli saa oman turnauksensa
18.9.2026 10:45:00 EEST | Red Bull Finland | Tiedote
EA SPORTS FC on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten suosikkipelien joukossa. Nyt pelisarjan ympärille rakentuu uusi maailmanlaajuinen turnaus Red Bull Wings Cup. Verkossa ja korkeakoulukampuksilla järjestettävistä karsinnoista tie voi viedä aina Miamin maailmanfinaaliin saakka.
EA SPORTS FC kuuluu maailman suosituimpiin videopeleihin, ja pelisarjan edellinen osa nousi vuonna 2025 Suomen myydyimmäksi videopeliksi. Samalla pelaamisesta on tullut yhä merkittävämpi osa suomalaisten vapaa-aikaa, sillä Pelaajabarometrin* mukaan 82 prosenttia suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä ainakin satunnaisesti, ja lähes kaksi kolmesta vähintään kerran kuukaudessa. Keskimäärin pelaamiseen käytetään yli kuusi tuntia viikossa.
Suosion myötä pelistä on syntynyt jopa kulttuurinen ilmiö, jonka ympärille on muodostunut tapahtumia, yhteisöjä ja kilpailuja ympäri maailmaa. Nyt ilmiö saa uuden näyttämön, kun Red Bull Wings Cup tarjoaa pelaajille mahdollisuuden näyttää taitonsa maailmanlaajuisessa turnauksessa.
Kaksi osallistumisreittiä
Red Bull Wings Cup -turnaus koostuu Suomessa kahdesta sarjasta, jotka pelataan uudessa EA SPORTS FC 27 -pelissä. Kaikille avoin Open League pelataan verkossa PlayStation Tournaments -alustalla, kun taas opiskelijoille suunnattu University League tuo kilpailun korkeakoulukampuksille eri puolille Suomea.
Kampuskiertue vierailee muun muassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Lappeenrannassa. Tarkoituksena on tuoda pelaajia yhteen ja madaltaa osallistumiskynnystä riippumatta aiemmasta pelitaustasta.
Suomen parhaat etenevät DreamHackiin
Molempien sarjojen neljä parasta pelaajaa etenevät marraskuussa Ruotsissa järjestettävään kansalliseen finaaliturnaukseen, joka pelataan osana DreamHack-tapahtumaa. DreamHack on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista pelikulttuurin tapahtumista, joka kokoaa vuosittain yhteen kymmeniätuhansia kävijöitä, sisällöntuottajia ja pelialan toimijoita eri puolilta maailmaa.
Kansallisen finaaliturnauksen parhaalle pelaajalle avautuu mahdollisuus jatkaa kilpailumatkaa kohti Miamissa järjestettävää maailmanfinaalia Suomen edustajana.
Red Bull -tölkeistä pelinsisäisiä palkintoja
Osana peliturnausta kauppoihin saapuu erityiset Red Bull Wings Cup -tölkit, joista voi lunastaa digitaalisia palkintoja peliin. Tölkeistä löytyvällä koodilla voi saada käyttöönsä esimerkiksi uniikkeja peliasuja, kausipisteitä sekä määräaikaisesti käyttöön saatavan pelaajaesineen.
Vaikka turnaus pelataan PlayStation -alustalla, koodit ovat lunastettavissa myös Xbox- ja PC-alustoilla. Lisäksi koodien lunastaneilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen lisähaasteeseen, jonka palkintona on matka turnauksen maailmanfinaaliin Miamiin.
Red Bull Wings Cup lyhyesti
- Uusi kilpailukokonaisuus EA SPORTS FC 27 -videopelin pelaajille.
- Kilpailu koostuu kahdesta sarjasta: Open Leaguesta ja University Leaguesta.
- Molempiin sarjoihin on 18 vuoden ikäraja sekä osallistujilla tulee olla pysyvä osoite Suomessa.
- Open League käynnistyy 28.9.2026 verkossa PlayStation Tournaments -alustalla ja karsintoja pelataan syys-marraskuun aikana.
- University League käynnistyy 2.10.2026 ja kiertää syksyn aikana 14 korkeakoulukampuksella ympäri Suomen.
- Kansallinen finaaliturnaus pelataan Ruotsissa osana DreamHack-tapahtumaa 27.-29.11.2026.
- Kansainvälinen finaali järjestetään Miamissa alkuvuonna 2027.
University League -kampuskiertue
- 2.10. Metropolia, Myyrmäki
- 5.10. LUT-yliopisto, Lappeenranta
- 6.10. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
- 8.10. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
- 9.10. Haaga-Helia, Pasila
- 26.10. Turun yliopisto
- 27.10. Turun AMK
- 6.11. Aalto-yliopisto, Otaniemi
- 9.11. Tampereen AMK
- 10.11. Tampereen yliopisto
- 11.11. Jyväskylän yliopisto
- 12.11. Jyväskylän AMK
- 17.11. Oulun AMK
- 18.11. Oulun yliopisto
Tarkemmat tiedot Red Bull Wings Cupista, osallistumisesta ja ajankohtaisista aikatauluista löytyvät verkkosivuilta. Mahdolliset muutokset kampuskiertueen aikatauluihin päivitetään sivustolle.
* Lähde: Pelaajabarometri 2024: Kuinka suomalaiset pelaavat nyt? (n=958, 10–75-vuotiaat mannersuomalaiset).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alina YlimäkiRed Bull Finland / Viestintä & PRalina.ylimaki@redbull.com
Red Bull
Red Bull on vuonna 1987 perustettu itävaltalainen yritys, joka loi energiajuomakategorian lanseeraamalla Red Bull Energy Drinkin. Nykyään Red Bullia on saatavilla jopa 178 maassa ympäri maailmaa, ja pelkästään vuonna 2024 koko maailmassa myytiin yli 13,9 miljardia tölkkiä Red Bullia. Red Bull tunnetaan energiajuomiensa lisäksi aktiivisesta roolistaan urheilun, kulttuurin ja luovan sisällön parissa. Yrityksen missiona on antaa siivet ihmisille ja ideoille. Yksi tölkki Red Bull -energiajuomaa sisältää 80 mg kofeiinia, mikä vastaa suunnilleen kotona keitetyn kahvikupin määrää.
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