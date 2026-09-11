Viikonlopun sää on sateiden sävyttämää, etelässä on myös tuulista
17.9.2026 15:32:13 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Syyskuu on edennyt sään puolesta tavanomaisissa lämpötiloissa, eikä tilanteeseen ole tulossa muutosta viikonloppuna. Suomen lähellä liikkuvien matalapaineiden takia sää jatkuu epävakaisena ja etenkin maan eteläosassa tuuli voimistuu puuskaiseksi.
Ilmatieteen laitoksen 17. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan viikonlopun sää on suuressa osassa maata epävakainen. Perjantaina päivällä sadekuuroja tulee eniten maan etelä- ja länsiosassa, illalla myös idässä. Maan pohjoisosassa on vielä perjantaina poutaisempaa.
"Lauantain vastaisena yönä maan etelä- ja länsiosassa on sadekuurojen yhteydessä pieni mahdollisuus myös ukkoselle", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.
Lauantaipäiväksi sateiden pääpaino siirtyy pohjoiseen; ennusteen mukaan ainoastaan Pohjois-Lappi on välttymässä sateilta. Maan etelä- ja keskiosassa on lauantaina päivällä paikoin poutaa, mutta seuraava sadealue saapuu Suomeen lounaasta jo lauantai-illaksi ja liikkuu sunnuntaiyön ja -aamun aikana maan pohjoisosaan.
"Sadealueen yhteydessä lounaistuuli voimistuu, ja maa-alueilla voi esiintyä kovia puuskia lauantain ja sunnuntain aikana – lauantaina eritoten maan eteläosassa, sunnuntaina laajemminkin", Rimo sanoo.
Lämpötilat ovat päivisin ylimmillään 7–17 astetta. Yön alimmat lämpötilat ovat laajalti 5:n ja 15 asteen välillä, Lapissa voi esiintyä paikoin jopa yöpakkasta.
Tämän vuoden syyskuun lämpötilat ovat olleet laajalti tavanomaisia
Kolmena edellisenä vuonna syyskuun keskilämpötilat ovat poikenneet tavanomaisista selvästi: vuosien 2023 ja 2024 syyskuut olivat keskilämpötiloiltaan mittaushistorian lämpimimmät, eikä 2025 jäänyt niistä kauas taakse. Säähavaintoasemilla kuukauden keskilämpötilat olivat näinä vuosina yleisesti 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpiä.
Tänä vuonna sen sijaan on pysytty tavanomaisissa syyskuisissa lämpötiloissa, eikä esimerkiksi hellepäiviä ole ollut syyskuussa yhtäkään. Vuonna 2025 niitä oli syyskuussa neljä, vuonna 2024 peräti kahdeksan.
"Tämän vuoden syyskuu on voinut tuntua selvästi edeltäviä viileämmiltä, mutta on hyvä muistaa, että edeltävät syyskuut ovat olleet lämpötiloiltaan tavanomaisista poikkeavia", Rimo sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Oliko El Niñolla vaikutusta Länsi-Euroopan kuumaan kesään?11.9.2026 10:53:52 EEST | Blogi
Euroopan kesän 2026 lämpötiloissa näkyi selvä itä-länsisuuntainen kontrasti: lännessä oli ennätyslämmintä, idässä viileämpää. Tällainen alueellinen jakauma on tyypillistä El Niño -kesinä, vaikka ilmiön vaikutusta tämän kesän lämpötiloihin ei voida aukottomasti todistaa pelkällä tilastollisella vertailulla.
Elokuu oli maailmanlaajuisesti lämpimin10.9.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan elokuu 2026 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian lämpimin elokuu. Samalla se oli mittaushistorian lämpimin kuukausi yhdessä vuoden 2023 heinäkuun kanssa.
Kesän UV-säteilykertymä oli Suomessa tavanomaista alhaisempi4.9.2026 10:05:59 EEST | Tiedote
Auringon UV-säteilykertymät jäivät kesä-elokuussa koko maassa alle tavanomaisen tason. Voimakasta UV-säteilyä mitattiin kuitenkin yhtä monena päivänä kuin kesäisin keskimäärin.
ESA laukaisee FLEX-satelliitin syyskuussa – Ilmatieteen laitoksen menetelmät auttavat tutkimaan kasvien yhteyttämistä2.9.2026 10:28:16 EEST | Tiedote
Euroopan avaruusjärjestö ESAn kasvien yhteyttämistä tutkiva FLEX-satelliitti on määrä laukaista 15. syyskuuta. Ilmatieteen laitos on kehittänyt FLEX-missiota varten menetelmiä, joiden avulla satelliittimittauksissa voidaan ottaa huomioon ilmakehän vaikutus ja määrittää yhteyttämiseen liittyvä fluoresenssisignaali tarkasti.
Finnish Meteorological Institute helps ESA yield information about photosynthesis from space2.9.2026 10:28:16 EEST | Press release
The European Space Agency’s FLEX photosynthesis mission is scheduled for launch on 15 September. The Finnish Meteorological Institute has developed methods for FLEX mission that help account for atmospheric effects and enable accurate estimates of the fluorescence signal linked to photosynthesis.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme