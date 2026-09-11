Ilmatieteen laitos

Viikonlopun sää on sateiden sävyttämää, etelässä on myös tuulista

17.9.2026 15:32:13 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

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Syyskuu on edennyt sään puolesta tavanomaisissa lämpötiloissa, eikä tilanteeseen ole tulossa muutosta viikonloppuna. Suomen lähellä liikkuvien matalapaineiden takia sää jatkuu epävakaisena ja etenkin maan eteläosassa tuuli voimistuu puuskaiseksi.

Ilmatieteen laitoksen 17. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan viikonlopun sää on suuressa osassa maata epävakainen. Perjantaina päivällä sadekuuroja tulee eniten maan etelä- ja länsiosassa, illalla myös idässä. Maan pohjoisosassa on vielä perjantaina poutaisempaa.

"Lauantain vastaisena yönä maan etelä- ja länsiosassa on sadekuurojen yhteydessä pieni mahdollisuus myös ukkoselle", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.

Lauantaipäiväksi sateiden pääpaino siirtyy pohjoiseen; ennusteen mukaan ainoastaan Pohjois-Lappi on välttymässä sateilta. Maan etelä- ja keskiosassa on lauantaina päivällä paikoin poutaa, mutta seuraava sadealue saapuu Suomeen lounaasta jo lauantai-illaksi ja liikkuu sunnuntaiyön ja -aamun aikana maan pohjoisosaan.

"Sadealueen yhteydessä lounaistuuli voimistuu, ja maa-alueilla voi esiintyä kovia puuskia lauantain ja sunnuntain aikana – lauantaina eritoten maan eteläosassa, sunnuntaina laajemminkin", Rimo sanoo.

Lämpötilat ovat päivisin ylimmillään 7–17 astetta. Yön alimmat lämpötilat ovat laajalti 5:n ja 15 asteen välillä, Lapissa voi esiintyä paikoin jopa yöpakkasta.

Tämän vuoden syyskuun lämpötilat ovat olleet laajalti tavanomaisia

Kolmena edellisenä vuonna syyskuun keskilämpötilat ovat poikenneet tavanomaisista selvästi: vuosien 2023 ja 2024 syyskuut olivat keskilämpötiloiltaan mittaushistorian lämpimimmät, eikä 2025 jäänyt niistä kauas taakse. Säähavaintoasemilla kuukauden keskilämpötilat olivat näinä vuosina yleisesti 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpiä.

Tänä vuonna sen sijaan on pysytty tavanomaisissa syyskuisissa lämpötiloissa, eikä esimerkiksi hellepäiviä ole ollut syyskuussa yhtäkään. Vuonna 2025 niitä oli syyskuussa neljä, vuonna 2024 peräti kahdeksan.

"Tämän vuoden syyskuu on voinut tuntua selvästi edeltäviä viileämmiltä, mutta on hyvä muistaa, että edeltävät syyskuut ovat olleet lämpötiloiltaan tavanomaisista poikkeavia", Rimo sanoo.

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Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).

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