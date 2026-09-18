Hyvän mielen päiväkotikuvaus ja hilpeä hämähäkkitietokirja ovat syksyn suloiset iltasatuehdokkaat
21.9.2026 09:41:02 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote
Koko poppoo on lämminhenkinen yhden päivän kuvakirja, jossa kaikki lapset pääsevät omalla, erityisellä tavallaan näkyviin. Hämähäkkien ennätyskirja jatkaa suosittua lasten tietokirjasarjaa. Tällä kertaa tutustutaan kahdeksanjalkaisten rohkeimpiin temppuihin ja erikoisimpiin rituaaleihin.
Mirkka Eskosen kirjoittama ja kuvittama Koko poppoo kuvaa päiväkodin arkea, yhteisiä puuhia ja lasten persoonallisuuksia lempeissä tuokiokuvissa. Värikäs lapsikatras seikkailee kirjan sivuilla yhdessä ja erillään, kunnes vanhemmat tulevat iltapäivällä hakemaan. Tänään tehtiin rakennuspalikoista kokonainen kaupunki ja kaivettiin hiekkalaatikon läpi tunneli maapallon toiselle puolelle.
Lapsilla on mukavaa yhdessä, mutta jokainen tarvitsee myös aikaa tehdä omia juttuja – tietenkin lempipehmon kanssa.
Eskonen pohti teoksen teemoja pitkään ennen varsinaista työvaihetta.
”Minua kiehtoo se, miten jokaisen lapsen erityinen olemus näyttäytyy jo varhain”, hän kertoo.
Eskoselle oli tärkeää, ettei kirja nosta ketään lapsista selväksi päähenkilöksi, vaan jokainen saa oman, erityisen hetkensä. Kirjan jokainen lapsi on yksilö ja hänen tarpeitaan kunnioitetaan – kaikki puuhat eivät sovi kaikille, eikä yksinolo ole huono asia.
Me ollaan metsän suuria puita. Vaikka syystuuli puhaltaa, me pysytään pystyssä.
Tekijästä
Mirkka Eskonen (s. 1982) on Helsingissä asuva ja lapsuutensa Kerimäellä viettänyt kuvittaja. Eskosen kuvittamia kirjoja on valittu mm. Vuoden kauneimpien kirjojen kokoelmaan ja Rudolf Koivu -palkinnon finalistiksi.
Hämähäkkien ennätyskirja (alkuteos Spindlarnas rekordbok, Förlaget 2026, suom. Veera Antsalo) on suositun lasten tietokirjasarjan kolmas osa.
Kahdeksanjalkaisilla on monia supervoimia, josta vähäisin ei ole kyky säikäyttää ihmisiltä taju kankaalle. Hämähäkkien lahkoon kuuluu monia ihmeellisiä otuksia, joista suurin osa ei halua ihmiselle pahaa: lottovoitto on todennäköisempi kuin mustalesken purema. Suurin laji ei mahdu edes kirjan sivulle – mutta ei saa myöskään unohtaa millimetrin kokoista hammasmillikkiä!
Katja Bargumin ja Jenny Lucanderin teoksessa hämähäkit ovat hauskoja ja persoonallisia otuksia, jotka jakavat innoissaan tietoa suurenmoisista saavutuksistaan. Kirja kutsuu pienen biologinalun tutkimaan, miten nerokkailla tavoilla pikkuiset ötökät selviävät suuressa maailmassa. Lucanderin yksityiskohtaiset kuvitukset tuovat kiinnostaviin tietoiskuihin liikettä ja eläväisyyttä.
Katja Bargum kertoo olevansa itse entinen araknofoobikko, mutta käytyään nuorena biologina viikon mittaisen hämähäkkiteemaisen kenttäkurssin, pelko parantui.
”Ajattelen, että jos lapsi saa tutkia luontoa vapaasti, se edistää positiivista luontosuhdetta aikuisenakin”, Bargum sanoo.
Muunlajisten kunnioittaminen – vaikka niillä olisikin omaan makuun aivan liikaa silmiä ja jalkoja – on ollut molemmille tekijöille kirjan luomisen ytimessä.
Teossarjan ensimmäinen osa Muurahaisten ennätyskirja (Myrornas rekordbok, Förlaget, 2022, suom. Veera Antsalo) oli ehdolla lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.
Tekijöistä
Katja Bargum (s. 1978) on toimittaja ja tutkija, joka on tehnyt väitöskirjansa muurahaisten sosiaalisesta evoluutiosta. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja Svenska litteratursällskapetin palkinnon.
Jenny Lucander (s. 1975) on arvostettu graafikko ja lastenkirjojen tekijä, joka on kuvittanut useita palkittuja kirjoja.
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