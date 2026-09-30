Anu Kolmosen Paperijumalat on nimetty Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi
10.10.2026 13:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Tänä vuonna kymmenettä kertaa jaettavan Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty. Teokset esitellään ja ehdokkaat kukitetaan lauantaina 10.10.2026 klo 13 Oulun Kirjamessujen Kaleva-lavalla Oulun Lyseon lukiossa (Kajaaninkatu 3).
Raati valitsi 145:n teoksen joukosta kahdeksan ehdokasta. Vuoden kirjallisuudessa nousivat esiin päihteet ja väkivalta, yksinäisyys ja yhteiskunnan sivuun vetäytyminen. Monia teoksia luonnehtii juurevuus ja rouheus: Pohjois-Pohjanmaa ja pohjoinen näkyvät paitsi miljöinä myös historiassa, kielessä, elämäntavoissa ja ihmisten suhteessa ympäristöönsä. Laajemmin tämän vuoden teokset tavoittavat jälleen kysymyksiä ihmisyydestä, yhteiskunnasta, luontosuhteesta, ekokriisistä ja tämän ajan muutoksista.
Valinnan tehnyt arvovaltainen raati luonnehti Anu Kolmosen teosta näin:
"Missä kohdassa loppuu ihminen ja alkaa köyhä? Siinä on Paperijumalat-romaanin iso kysymys. Kolmonen on agendansa löytänyt köyhälistökirjailija, joka jatkaa työläiskirjallisuuden perintöä peräpohjolan murteella ja vahvalla omalla äänellään. Sinuttelumuodossa kirjoitetun teoksen päähenkilö katselee asioita köyhyyden sylistä ja maailman laidalta. Teos on kipeän ajankohtainen yhteiskunnallinen romaani. Se avaa oven siihen arkeen, johon sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten ja omaishoitajien tukien leikkaukset osuvat. Romaanissa maailman onnellisimman kansan illuusion sisällä ja kurjistumisen keskellä värjöttelee ja sinnittelee iso joukko ihmisiä, joita byrokratia ei tunnista ja joiden tilillä olevat rahat eivät riitä edes Lidlin alepelargonioihin.
”Pitäskö sun kirjoittaa rakkaudesta?” kysyy ystävä kirjan kertojalta. ”Pääsisit helpommalla, kun ei tarvis koko ajan jotain oman elämäs paskakasoja kaivella.”
Hurraa paskakasat! Tämä aika tarvitsee tällaisia teoksia. Paperijumalat on omakohtaisista kokemuksista ponnistava voimakirja, joka kuuluisi jokaisen syrjityn, päähän potkitun, näkymättömän ja varsinkin päättäjien käteen."
Botnia-kirjallisuuspalkinnon perustaja Oulun kirjailijaseura ry jakaa palkinnon. Palkintosumman lahjoittavat tänä vuonna Oulun kaupunki, sanomalehti Kaleva ja LähiTapiola Pohjoinen. Botnia-voittaja julistetaan 7.11.2026.
Lisätietoja palkinnosta antavat Oulun kirjailijaseura ry:n puheenjohtaja Antti Leikas, p. 040 5666 862 ja Botnia-raadin puheenjohtaja Hanna-Leena Määttä, p. 050 597 4524.
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko.mali@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle osoitteeseen miksu.vakiparta@aviador.fi.
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Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko.mali@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu.vakiparta@aviador.fi
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