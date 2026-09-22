Salatut elämät juhlii 5000. jaksoa – suomalaisten suosikkisarja tekee televisiohistoriaa

5000 jaksoa sitten Tyyne Puustisen kuolema muutti kaiken. Siitä lähtien ikoninen Salatut elämät -päivittäisdraama on viihdyttänyt suomalaisia jo lähes kolme vuosikymmentä. Vuonna 1999 alkanut sarja tavoittaa yhä vuosittain MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla huimat noin neljä miljoonaa suomalaista, ja kauden ollessa käynnissä sitä katsoo joka viikko keskimäärin 1,4 miljoonaa katsojaa.

”Salatut elämät on sekä MTV:lle että suomalaisille valtavan tärkeä – sitä seuraa vuosittain jopa kolme neljästä suomalaisesta. Salkkarit koukuttaa kaikenikäisiä katsojia ja on myös MTV Katsomon katsotuinta sisältöä vuodesta toiseen. Fanitus ja yhteisöllisyys näkyy myös 5000. jakson kunniaksi järjestetyn erikoisnäytöksen saamassa huimassa suosiossa. Tavoitteemme on, että Salkkarit puhuttelee suomalaisia yhtä lailla myös seuraavat 5000 jaksoa”, kertoo MTV:n kanava- ja sisältöjohtaja Iina Eloranta.

”5000 jaksoa on uskomaton virstanpylväs. Salatut elämät on 27 vuoden ajan ollut osa suomalaisten arkea ja uudistunut yleisönsä mukana. Se ei ole sattumaa. Sarjan takana on iso joukko tekijöitä, jotka tuntevat Salkkareiden ytimen, mutta pystyvät uudistamaan sitä sukupolvi toisensa jälkeen. Salatut elämät on myös osaltaan avannut suomalaisessa televisiossa keskusteluja, jotka eivät aiemmin ole olleet yhtä näkyviä, ja jatkaa tätä edelleen”, iloitsee Riina Kullas, Fremantle Finlandin toimitusjohtaja.

5000. jaksoa juhlitaan myös elokuvateattereissa

Pyöreän jaksomäärän kunniaksi sarjan fanit pääsevät nauttimaan elokuvateattereissa torstaina 24.9. Salatut elämät 5000 -erikoisnäytöksestä, joka on koottu jaksoista 4998–5000. Elokuvateatteriversiossa on mukana myös muutamia tavallisissa jaksoissa näkemättömiä kohtauksia ja kokonaisuus on viimeistelty jälkituotannossa nimenomaan valkokankaalle.

Erikoisjaksossa Pihlajakatu pimenee ja on tapahtumassa jotain odottamatonta, joka vie kaikki tutut asukkaat elämänsä käännekohtiin. Siinä missä yhden unelmat ovat toteutumassa, toisen koko elämä romahtaa palasiksi ohikiitävässä hetkessä, kun viidestuhannes salaisuus paljastaa itsensä. Myös ne ovet, jotka eivät ole koskaan auenneet, avautuvat vihdoin.

Kysyntä elokuvateatterielämykselle on fanien keskuudessa kova. Lippuja on myyty yli 6000 kappaletta yhteensä yli 30 Finnkinon teatterisaliin ympäri Suomen.

MTV Katsomo+ -tilaajille jakso 4998 julkaistaan poikkeuksellisesti vasta to 24.9. klo 19.30. Jaksot 4999–5002 julkaistaan normaalisti pe 25.9.

Maksutta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla Salatut elämät -jaksoja nähdään maanantaista torstaihin. Jakso 5000 esitetään ti 29.9.

Ohjelman MTV:lle tuottaa Fremantle Finland.

Lähde: Finnpanel TV- ja TotalTV-mittaus, kaikki 3+-vuotiaat, elokuu 2025–heinäkuu 2026