Ceuta: parlamentti vaatii EU:n ulkorajojen vahvempaa suojelua
17.9.2026 16:03:09 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Mepit tuomitsevat päätöslauselmassa laajamittaiset rajanylitykset Ceutaan ja toivovat lisätukea EU:lta, yhteistyötä Marokon kanssa sekä laittomasti oleskelevien palautuksia.
- Mepit tuomitsevat muuttoliikkeen välineellistämisen hybridisodankäynnin välineenä
- Ceutan ja Melillan itsemääräämisoikeus ja alueellinen koskemattomuus turvattava
- Laajamittainen siirtolaisten laillistaminen Espanjassa oli vetotekijä ja väärä signaali
- Espanjan tulee soveltaa muuttoliikepaktia kaikilta osin ja tehdä palautusyhteistyötä Marokon kanssa
Euroopan parlamentti pitää erittäin valitettavana ja surullisena 141 ihmisen kuolemaa Ceutan tapahtumien yhteydessä 30.–31. heinäkuuta. Samalla parlamentti tuomitsee laittoman muuttoliikkeen välineellistämisen hybridisodankäynnin välineenä EU-jäsenvaltion alueellista koskemattomuutta vastaan ja toteaa, että EU:n ulkorajojen turvaaminen Ceutassa on ensiarvoisen tärkeää.
Äänin 339–225 (16 tyhjää) hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti ilmaisee täyden solidaarisuutensa Ceutan ja Melillan asukkaille. Ne ovat Espanjalle kuuluvia eurooppalaisia kaupunkeja, joiden itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta ei voi kyseenalaistaa. Mepit myös kiittävät Ceutan asukkaiden ja paikallishallinnon vastuullisuutta ja sietokykyä kriisin aikana.
Parlamentti kiittää Espanjan kansallista poliisia, kansalliskaartia, asevoimia, Espanjan Punaista Ristiä, Caritas-järjestöä ja muita kansalaisjärjestöjä, jotka osallistuivat tilanteen hoitamiseen. Samalla se tuomitsee Ceutassa kriisin alkamisen jälkeen tapahtuneet väkivallanteot ja kehottaa Espanjan hallitusta vahvistamaan välittömästi poliisivoimien ja turvallisuusjoukkojen läsnäoloa kaupungissa, sillä yleinen järjestys ja turvallisuus ovat edelleen uhattuina.
Tekstissä kehotetaan Espanjan hallitusta hyödyntämään täysimääräisesti komission myöntämä hätäapu sekä EU:n virastojen tarjoamaa operatiivinen tuki. Parlamentti kehottaa Espanjan hallitusta tekemään yhteistyötä Espanjan korkeimman oikeuden kanssa sen käynnissä olevassa tutkinnassa.
Päätöslauselman mukaan Espanjan hallituksen laajamittainen laillistamispolitiikka toimii vetotekijänä ja lähettää vääränlaisen signaalin mahdollisille muuttajille ja salakuljetusverkostoille. Mepit pyytävät komissiota arvioimaan kansallisten laillistamisjärjestelmien mahdollisia rajatylittäviä vaikutuksia edelleen liikkumiseen sekä Schengen-alueen toimintaan ja turvallisuuteen.
Mepit muistuttavat, että jäsenvaltiot ovat yhteisesti vastuussa EU:n ulkorajojen turvaamisesta ja että päättäväisten toimien puute heikentää koko Schengen-alueen koskemattomuutta. Kaikkien jäsenmaiden on kannettava vastuunsa muuttajien salakuljetuksen ehkäisemisessä ja torjunnassa, todetaan tekstissä. Komission ja kaikkien jäsenvaltioiden tulee tehostaa toimiaan, lisätä rahoitusta (myös ulkorajojen turvaamisen infrastruktuurille), parantaa Frontexin valmiuksia ja varmistaa, että kaikki välineet ovat nopeasti käytettävissä kriisitilanteissa.
EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimusta on sovellettu kaikilta osin 12. kesäkuuta 2026 alkaen, toteaa parlamentti. Se korostaa Espanjan vastuuta hyödyntää täysipainoisesti sopimuksen oikeudellista ja operatiivista kehystä. Kaikki ne, joilla ei ole oikeutta jäädä EU:hun, on nopeasti palautettava, mukaan lukien ilman huoltajaa olevat alaikäiset, noudattaen kaikilta osin EU-lakia ja kansainvälistä oikeutta. Parlamentti myös kehottaa Espanjaa ja Marokkoa nopeuttamaan yhteistyötään kaikkien laajamittaisen laittoman rajanylityksen aikana saapuneiden laittomien muuttajien palauttamisessa ja takaisinotossa.
EU-maiden suhteiden kolmansiin maihin on perustuttava vastavuoroisuuteen, todetaan päätöslauselmassa. EU:n markkinoille pääsyn ja rahoituksen ehtona tulee olla tehokas yhteistyö rajaturvallisuudessa, muuttajien salakuljetuksen torjunnassa ja takaisinotossa.
Tekstissä kehotetaan Marokon viranomaisia täyttämään velvollisuutensa ja noudattamaan rajaturvallisuutta, palauttamista ja muuttoliikeyhteistyötä koskevia sitoumuksiaan. Mepit peräänkuuluttavat EU:n jäsenvaltioiden alueellisen koskemattomuuden ehdotonta kunnioittamista , mikä on yksi kansainvälisen oikeuden perusperiaatteista. Kaikki Espanjan itsemääräämisoikeuden kyseenalaistavat lausunnot ovat tuomittavia ja ristiriidassa kumppanimaan velvoitteiden kanssa, toteaa parlamentti.
Lisätietoa
- Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
- Hyväksytty teksti lisätään tänne
- Video täysistuntokeskustelusta
- LIBE-valiokunnan ylimääräinen kokous Ceutan tilanteesta (6.8.2026)
- Lehdistötilaisuus: LIBE-valiokunnan puheenjohtaja Javier Zarzalejos (EPP, ES) ja Ceutan aluejohtaja Juan Jesús Vivas (8.9.2026)
- Multimediasisältöä: Ceutan tilanne
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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