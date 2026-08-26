Tutkimus: kiinteähintainen sähkösopimus kiinnostaa nyt suomalaisia pörssisähköä enemmän
18.9.2026 06:00:00 EEST | Oomi Oy | Tiedote
Energiapalveluyhtiö Oomin teettämä Suuri sähköbarometri osoittaa, että pörssisähkön suosion kasvu suomalaisten keskuudessa on taittunut. Barometrin tulokset osoittavat, että määräaikaiset kiinteät sähkösopimukset kiinnostavat kuluttajia tällä hetkellä selvästi pörssisähkösopimuksia enemmän.
Sähkösopimuksen vaihtoa harkitsevista 32 prosenttia vastaajista piti kiinteää sopimusta kiinnostavimpana vaihtoehtona, kun vuosi sitten vastaava osuus oli 22 prosenttia. Samaan aikaan pörssisähköä kiinnostavampana vaihtoehtona pitävien osuus on pudonnut 40 prosentista vain 21 prosenttiin.
Myös sähkösopimustyypin vaihtaminen kiinnostaa aiempaa enemmän, sillä 12 prosenttia vastaajista kertoo aikovansa vaihtaa sopimustyyppiä seuraavan puolen vuoden aikana. Viime vuonna samaa suunnitteli 9 prosenttia vastaajista.
– Kiinnostus sopimustyyppeihin heijastelee suomalaisten tämänhetkistä arkea. Siihen vaikuttaa esimerkiksi oma taloudellinen tilanne ja toisaalta myös kokemus maailman epävarmuudesta. Nyt suomalaiset ovat selvästi kiinnostuneempia hintojen ennustettavuudesta eikä yhä useampi halua käyttää arkeaan sähkön hinnan jatkuvaan seuraamiseen, sanoo Oomin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jani Peuhkurinen.
Peuhkurisen mukaan kysymys ei ole pelkästään halvimmasta hinnasta vaan turvasta, ennustettavuudesta ja hallinnan tunteesta.
Hinnannousu koetaan taloudellisena riskinä
Oomin barometrin mukaan yleisimmät sopimustyypit ovat määräaikainen kiinteähintainen sopimus (32 %) ja pörssisähkösopimus (31 %). Kolmantena tulee toistaiseksi voimassa oleva kiinteähintainen sopimus (22 %).
– Oomin asiakkaissa kasvavin sopimustyyppi on joustosopimus. Siinä asiakkaalle yhdistyy kiinteän hinnan tuoma turva ja mahdollisuus hyötyä ajoittain edullisesta pörssisähköstä. Tärkeintä on löytää itselle sopiva sähkösopimus ja sopimustyypistä riippumatta 80–85 % kyselyn vastaajista pitää nykyistä sopimustaan hyvänä, Peuhkurinen sanoo.
Muutaman vuoden takaisesta energiakriisistä on jo aikaa, mutta suomalaiset eivät ole palanneet huolettomuuteen. Nyt yli puolet (51 %) suomalaisista kokee sähkön hinnannousun taloudellisena riskinä ja seuraa siksi aktiivisesti sähkönkulutustaan. Viime vuonna niin teki 46 prosenttia suomalaisista. Myös miltei kaksi kolmesta (62 %) vastaajista on huolissaan maailman epävakaan geopoliittisen tilanteen vaikutuksesta sähkön hintaan.
Sähkösopimuksen teko koetaan helpommaksi kuin niiden vertailu. 70 % vastaajista kokee sähkösopimuksen tekemisen helpoksi mutta sopimusten keskinäistä vertailua pitää helppona vain 47 %. Suomalaisista 58 % sanoo tuntevansa erilaiset sopimustyypit hyvin: naiset (48 %) ja alle 25-vuotiaat (49 %) selvästi muita heikommin, kun miehillä osuus on 68 % ja yli 65-vuotiailla 64 %.
Myös sähkösopimuksen kilpailuttamisessa sukupuolten välinen ero korostuu. Kaikista suomalaisista 41 % on kiinnostunut kilpailuttamaan sopimuksensa, kun vuonna 2025 osuus oli 34 %. Miehet (44 %) ovat kiinnostuneempia kuin naiset (37 %), ja kiinnostusta lisäävät erityisesti säästäjäksi itsensä mieltäminen, omakotitaloasuminen, yli 10 000 kWh:n vuosikulutus ja pörssisähkösopimus.
Suuri sähköbarometri -tutkimuksessa haastateltiin 18–75-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksen vastaajamäärä on 1540 ja se edustaa kohderyhmää sukupuolen, iän ja asuinpaikan osalta. Tutkimuksen suunnittelusta, raportoinnista ja analysoinnista vastasi Norstat Oy ja tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Norstatin internet-paneelissa viikkojen 30–31/2026 aikana. Barometri tehtiin nyt toista kertaa, edellisen kerran elokuussa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi SaarinenOomi Oy / ViestintäjohtajaPuh:0401962350paivi.saarinen@oomi.fi
Jani PeuhkurinenOomi Oy / Kuluttajaliiketoiminnan johtajaPuh:050 392 7512jani.peuhkurinen@oomi.fi
Tietoa Oomista
Oomi on yksi Suomen johtavista energiapalveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä yli 800 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen ja meillä työskentelee noin 130 oomilaista. Tarjoamme koteihin ja yrityksille sähkön lisäksi laajan kirjon arkea helpottavia energiapalveluja. Meillä on vahva kasvustrategia ja tavoitteenamme on olla Suomen halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa ja energiamurroksen ratkaisuissa.
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