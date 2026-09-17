Kokoomuksen Kopra: Ulkomaisten opiskelijoiden on tultava Suomessa toimeen ilman veronmaksajien tukea
17.9.2026 17:04:29 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää kiristyksiä ulkomaisten opiskelijoiden oleskelulupiin ja perheenyhdistämisiin välttämättöminä. Hänestä lähtökohtana tulee olla, etteivät tulijat tarvitse suomalaisen veronmaksajan tukea.
Petteri Orpon hallitus antaa tänään eduskunnalle lakiesityksen ulkomaisten opiskelijoiden oleskeluvan ja perheenyhdistämisen ehtojen kiristämiseksi.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää esitystä välttämättömänä opiskelijoiden ja heidän perheidensä itsenäisen toimeentulon varmistamiseksi.
– Suomeen tulevilla opiskelijoilla on oltava todelliset edellytykset opiskella, tulla itsenäisesti toimeen ja rakentaa täällä tulevaisuuttaan. Tämän tulee koskea myös opiskelijan perheenjäseniä. Lähtökohtana ei saa olla, että veronmaksajien piikki on auki, Kopra linjaa.
Lakiesityksen mukaan opiskelijan perhe voisi hakea oleskelulupaa Suomeen vasta, kun opiskelija on ollut Suomessa vuoden. Lisäksi esityksellä selkeytetään opiskelijan odotettavaa itsenäistä toimeentuloa. Jatkossa myös opinnoissa vaadittava riittävä kielitaito olisi oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä.
– Opiskelijoille ja heidän perheilleen on annettava realistinen kuva Suomessa elämisestä. On tiedossa, että osalla tulijoista on ollut haasteita pärjätä niin taloudellisesti kuin kielellisesti. Tähänkin epäkohtaan hallitus Kokoomuksen johdolla nyt puuttuu, Kopra päättää.
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Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
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