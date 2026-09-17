Kokoomuksen Kopra: Ulkomaisten opiskelijoiden on tultava Suomessa toimeen ilman veronmaksajien tukea

Kokoomuksen Laiho: Oikeus hyvään saattohoitoon turvataan vihdoin lailla 17.9.2026 15:28:56 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho on tyytyväinen, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietinnön, joka vahvistaa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon asemaa lainsäädännössä. Tänään käynnistyy myös Roosa nauha -keräys, jonka teemana ovat aggressiiviset syövät. Laiho muistuttaa, että tällaiset syövät voivat edetä nopeasti ja olla vaikeasti hoidettavia.