Sofia Virta vaatii: Googlen datakeskustyömaan laittomat hakkuuepäilyt selvitettävä välittömästi

Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Muhoksella hakattu metsäalue olisi yli 300 hehtaaria, joka ylittää laissa sallitun rajan. Se vastaa kokoluokaltaan yli neljääsataa jalkapallokenttää.

– On käsittämätöntä ja röyhkeää, jos todella on niin, että Googlen kokoinen monikansallinen jätti marssii aplodien kera Suomeen ja hakkaa ensitöikseen laittomasti suomalaista metsää yli 400 jalkapallokentän suuruudelta. Ei kovin kunnioittavaa. On selvää, että Suomen on pidettävä kotimaisen luonnon puolta. Kuka muukaan sen tekisi jos emme me suomalaiset? Ei näköjään ainakaan datakeskusjätti Google, jos epäily laittomista hakkuista paljastuu todeksi, Virta toteaa.

Virta huomauttaa, ettei kyse ole ainoastaan datakeskushankkeista. Vihreät on jo pitkään peräänkuuluttanut tarkempaa valvontaa erinäisille hakkuutyömaille. Sen tarve tuli selväksi viimeistään perustelluksi elokuussa 2024, kun mittava raakkutuho Stora Enson Suomussalmen työmaalla paljastui.

– Se, mitä tapahtui Suomussalmella, on yksi Suomen historian suurimpia luonnonsuojelurikoksia. Kun monikansalliset yhtiöt nyt rakennuttavat Suomeen kiihtyvällä tahdilla datakeskuksia, on selvää, että valvonta on viimeistään nyt saatava kuntoon. Tällaisista suomalaisen luonnon tuhoamisesta ei voi tulla maan tapa eikä sen valvominen voi olla vain ympäristöjärjestöjen vastuulla, Virta toteaa.

– Myös Vihreiden vaatimus maankäytön muutosmaksujen käyttöönotosta on samasta syystä nyt ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan ennen. Mikäli Google tai kuka tahansa hävittää metsää pysyvästi datakeskuksensa tieltä, on siitä maksettava korvaus. Ja jos haittaa luonnolle on välttämätöntä tehdä, täytyy se kompensoida jossain muualla vaikkapa luonnonarvomarkkinoiden kautta. Oletusarvon on kuitenkin oltava, että kun Suomeen investoidaan, se tehdään kestävästi ja vastuullisesti luontohaittaa viimeiseen asti välttäen ja luonnon ehdoilla toimien, Virta vaatii.

Virran mukaan on selvää, että Suomen on pysyttävä nyt hereillä tilanteessa, jossa monikansalliset yhtiöt uhkaavat tuhota suomalaista luontoa. Siksi Vihreät kysyi aiheesta myös eduskunnan kyselytunnilla torstaina 17.9.

– Orpon hallituksen riveistä ministeri Mykkänen totesi aikanaan Suomussalmen tapahtumien jälkeen, että kyllä vapaaehtoinen valvonta hakkuiden suhteen riittää. Mitä sanoo hänen seuraajansa ministeri Multala, riittääkö edelleen? Virta kysyy.