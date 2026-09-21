Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
21.9.2026 09:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Wpd Suomi Oy suunnittelee tuulivoimalan tuotantoaluetta Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueelle. Tuulivoima-alue sijaitsee noin 55 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin päässä Halsuan keskustasta pohjoiskoilliseen. Alue on kooltaan noin 37 km². Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat myös Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle.
Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (VE0) lisäksi 49 (VE1) ja 21 (VE2) voimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää voimalinjan reittivaihtoehtoa, joiden pituudet vaihtelevat 7,6 ja 35 kilometrin välillä. 400 kW voimajohto toteutetaan joko ilmajohtona tai maakaapelina.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 15 lausuntoa ja 3 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon, Natura-alueisiin ja ihmisten elinoloihin
Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon, erityisesti maakotkaan ja muihin petolintuihin sekä Natura-alueisiin.
Hankealueella korostuvat vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen erityisesti maisemavaikutusten kautta. Lisäksi Tuohimaa-Riutanmaan hankkeen yhteisvaikutukset viereisten, eri suunnittelunvaiheissa olevien tuulivoimahankkeiden ja sähkönsiirtoinfran kanssa voivat aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia metsäpeuralle ja suurpedoille.
Hankkeen vaikutuksista on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsien (SAC, FI000034), Pilvinevan (SAC/SPA, FI1001001), Vionnevan (SAC/SPA, FI1000019) ja Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynnevan (SAC/SPA, FI1000014) Natura-alueille. Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että Natura-arviointi ei ole kaikilta osin laadittu asianmukaisesti, eikä arviointien perusteella ole mahdollista poissulkea merkittäviä vaikutuksia. Tämän vuoksi Natura-arviointeja tulee täydentää.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta http://www.ymparisto.fi/tuohimaariutanmaaYVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milja MehtonenylitarkastajaympäristöosastoPuh:0295 255 135etunimi.sukunimi@lvv.fi
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