Tuohimaa-Riutanmaan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä

Wpd Suomi Oy suunnittelee tuulivoimalan tuotantoaluetta Kokkolan kaupungin ja Halsuan kunnan alueelle. Tuulivoima-alue sijaitsee noin 55 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin päässä Halsuan keskustasta pohjoiskoilliseen. Alue on kooltaan noin 37 km². Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittuvat myös Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle.

Hankkeessa tarkastellaan nollavaihtoehdon (VE0) lisäksi 49 (VE1) ja 21 (VE2) voimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan neljää voimalinjan reittivaihtoehtoa, joiden pituudet vaihtelevat 7,6 ja 35 kilometrin välillä. 400 kW voimajohto toteutetaan joko ilmajohtona tai maakaapelina.

Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.

Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 15 lausuntoa ja 3 mielipidettä.

Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.

Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon, Natura-alueisiin ja ihmisten elinoloihin

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen keskeiset vaikutukset kohdistuvat pesimälinnustoon, erityisesti maakotkaan ja muihin petolintuihin sekä Natura-alueisiin.

Hankealueella korostuvat vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen erityisesti maisemavaikutusten kautta. Lisäksi Tuohimaa-Riutanmaan hankkeen yhteisvaikutukset viereisten, eri suunnittelunvaiheissa olevien tuulivoimahankkeiden ja sähkönsiirtoinfran kanssa voivat aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia metsäpeuralle ja suurpedoille.

Hankkeen vaikutuksista on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsien (SAC, FI000034), Pilvinevan (SAC/SPA, FI1001001), Vionnevan (SAC/SPA, FI1000019) ja Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynnevan (SAC/SPA, FI1000014) Natura-alueille. Lupa- ja valvontavirasto on todennut, että Natura-arviointi ei ole kaikilta osin laadittu asianmukaisesti, eikä arviointien perusteella ole mahdollista poissulkea merkittäviä vaikutuksia. Tämän vuoksi Natura-arviointeja tulee täydentää.

Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta http://www.ymparisto.fi/tuohimaariutanmaaYVA.