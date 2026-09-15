HSY:n hallituksen päätökset 18.9.2026 – jäsenkaupunkien lausunnot suunnitelmiin ja uuteen strategiaan
18.9.2026 09:40:56 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus sai muun muassa tiedoksi jäsenkaupungeilta Helsingiltä, Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta, pyytämänsä lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029, investoinneista vuosille 2027–2046 sekä strategiasta 2035.
Lausunnoissa korostuvat erityisesti turvallisuus ja toimintavarmuus, talouden tasapaino sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden vahvistaminen. Lisäksi lausunnoista nousevat vastuullisuustavoitteet, kuten ilmastovaikutusten vähentäminen, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Kaupungit pitävät investointeja välttämättöminä palvelutason turvaamiseksi ja kasvavan seudun tarpeisiin vastaamiseksi, mutta painottavat samalla tiivistä kuntayhteistyötä, hankkeiden yhteensovittamista ja pitkäjänteistä rahoitusta.
Uuden strategian todettiin olevan linjassa omistajaohjaustavoitteiden kanssa ja sen tavoitteet tukevat jäsenkaupunkien tavoitteita.
Lausunnoissa esiin nostetut näkökulmat otetaan huomioon HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman sekä strategian jatkovalmistelussa.
Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Lisätietoa aiemmin käsitellyistä ja muista kokouksessa käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta. Tiedot julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
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Tietoja julkaisijasta
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