HSY:n hallituksen päätökset 18.9.2026 – jäsenkaupunkien lausunnot suunnitelmiin ja uuteen strategiaan

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 18.9.2026 – jäsenkaupunkien lausunnot suunnitelmiin ja uuteen strategiaan 15.9.2026 14:04:26 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 18.9.2026 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus saa muun muassa tiedoksi jäsenkaupungeilta, Helsingiltä, Espoolta, Vantaalta ja Kauniaisilta, pyytämänsä lausunnot HSY:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2027–2029, investoinneista vuosille 2027–2046 sekä strategiasta 2035. Lausunnoissa korostuivat erityisesti turvallisuus ja toimintavarmuus, talouden tasapaino sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden vahvistaminen. Lisäksi lausunnoista nousevat vastuullisuustavoitteet, kuten ilmastovaikutusten vähentäminen, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Kaupungit pitävät investointeja välttämättöminä palvelutason turvaamiseksi ja kasvavan seudun tarpeisiin vastaamiseksi, mutta painottavat samalla tiivistä kuntayhteistyötä, hankkeiden yhteensovittamista ja pitkäjänteistä rahoitusta. Uuden s