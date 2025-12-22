Sisu Auto ja Rumble Tools yhdistävät voimansa – Älykäs robotiikka integroidaan raskaisiin taktisiin ajoneuvoihin

Oy Sisu Auto Ab ja RumbleTools Oy ovat aloittaneet strategisen yhteistyön, joka yhdistää raskaan ajoneuvoteknologian ja huippuunsa hiotut robotiikkaratkaisut modernin taistelukentän muuttuviin vaatimuksiin. Yhteistyön keskiössä on SISU G-sarjan (GTP, GTT ja GTL) tuoteperheen kehittäminen ja tarjoaminen globaaleille markkinoille integroimalla älykästä ja miehittämätöntä teknologiaa Sisun luotettaviin ajoneuvoalustoihin.



Kumppanuudessa Sisu Auton tunnettu maastoliikkuvuus yhdistyy Rumble Toolsin ilmailun autonomisiin robokoptereihin ja telakointiasemiin, mikä tuo markkinoille täysin uudenlaisia, moniulotteisia taktisia kyvykkyyksiä.