Sisu Auto ja Rumble Tools yhdistävät voimansa – Älykäs robotiikka integroidaan raskaisiin taktisiin ajoneuvoihin
18.9.2026 10:00:00 EEST | RumbleTools Oy | Tiedote
Oy Sisu Auto Ab ja RumbleTools Oy ovat aloittaneet strategisen yhteistyön, joka yhdistää raskaan ajoneuvoteknologian ja huippuunsa hiotut robotiikkaratkaisut modernin taistelukentän muuttuviin vaatimuksiin. Yhteistyön keskiössä on SISU G-sarjan (GTP, GTT ja GTL) tuoteperheen kehittäminen ja tarjoaminen globaaleille markkinoille integroimalla älykästä ja miehittämätöntä teknologiaa Sisun luotettaviin ajoneuvoalustoihin.
Kumppanuudessa Sisu Auton tunnettu maastoliikkuvuus yhdistyy Rumble Toolsin ilmailun autonomisiin robokoptereihin ja telakointiasemiin, mikä tuo markkinoille täysin uudenlaisia, moniulotteisia taktisia kyvykkyyksiä.
Robottikopterit ajoneuvojen henkivartijoina
Yhteistyössä hyödynnetään Rumble Toolsin kehittämää LAE (low altitude economy) -
järjestelmää, joka siirtyy kaksikäyttöteknologiana taistelukentälle. Ajoneuvon katolle
sijoitetusta telakointiasemasta täysin itsenäisesti toimivat robottikopterit parantavat
joukkojen suojaa ja tilannekuvaa. Järjestelmä hyödyntää geneeristä parviälyä, jolloin
kopterit voivat jalkautua ja palata lataukseen eri paikkaan kuin mistä ne ovat
lähteneet, sekä kommunikoida monenkeskisesti eri satelliittijärjestelmien kanssa.
”Osapuolten ydinosaamiset täydentävät toisiaan saumattomasti. Robottikopterit
toimivat ajoneuvojen henkivartijoina tuoden tilannekuvan lisäksi myös
vaikuttamiskykyjä”, kertoo RumbleTools Oy:n toimitusjohtaja Arto Koivuharju.
On ollut mahtavaa yhdistää voimat Sisun kanssa! Yhteistyö on ollut alusta asti
todella innostavaa ja meitä yhdistää vahva tekemisen meininki. On ilo rakentaa
yhdessä ratkaisuja, jotka vievät koko alan suorituskyvyn uudelle tasolle, jatkaa
RumbleTools Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jani Pihl.
”Yhteistyö tukee suoraan Sisu Auton käynnistämää C4Imobility-teknologiaohjelmaa.
Ohjelmassa kehitetään pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä, seuraavan sukupolven
ajoneuvoratkaisuja, joissa painottuvat sensoriteknologia ja tilannekuva, älykkäät
sensorit, modernit suojatut kommunikaatiojärjestelmät, edistykselliset suojaratkaisut
sekä autonomia. Kumppanuus vie suomalaista ajoneuvo-osaamista vahvasti
eteenpäin digitaalisella aikakaudella”, tiivistää Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtaja
Tomi Gardemeister.
Yhteyshenkilöt
Arto KoivuharjuCEORumble Tools OyPuh:+358 45 121 2356arto.koivuharju@rumbletools.fi
Iiris PellinenLiiketoiminnan kehittämispäällikköRumble Tools OyPuh:+358 50 460 5865iiris.pellinen@rumbletools.fi
Tomi GardemeisterCEOOy Sisu Auto AbPuh:+358 45 121 2356
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