Tässä on Suomen paras ruokamatkailuelämys

Suomen paras ruokamatkailutuote 2026 on Pajapirtin avotuli-illallinen. Palkinnon jakoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah Helsingin kaupungintalon juhlasalissa 24.9.2026.

Pajapirtin avotuli-illallisen voi nauttia Jaana ja Janne Kuivalaisen omistamassa Sahanlahti Resortissa Puumalassa, Etelä-Savossa.

Rustiikki, mutta fiinimpi

Illallinen on ihanteellinen ruokamatkailukokemus: kokonaisvaltaisesti elämyksellinen, vastuullinen, maukas, tarinallinen ja esimerkillisesti markkinoitu. Miljöökin on kohdallaan: Pajapirtti on historiallinen mökki, jonka keskellä avotuli lämmittää illallistajia ja kypsentää pääruoan.

– Tunnelma on hämyisä ja kutsuva, mutta ei museomainen. Jo saapuessa loimulohi kypsyy tulen äärellä, kuvailee arviointiraadin jäsen, toimittaja Mariaana Nelimarkka.

Pajapirtissä on tarjolla yksi menu. Rustiikki, mutta vähän fiinimpi, luonnehtii emäntä. Alkupalat tuodaan tarjolle päreiden päällä, ja kaikki ruoka on pirtin henkeen sopien seurueen kesken jaettavaa. Puumalan lohi kypsyy perinteiseen tapaan loimutettuna.

Jälkiruoka on aterian kohokohta: jokainen vieras pääsee itse paistamaan letun avotulella. Itse tekeminen nostattaa tunnelmaa ja aiheuttaa hyvää mieltä.

– Tekemisen ilo on suuri, onnistui minultakin ihan heittämällä, Nelimarkka iloitsee.

Sahanlahdessa nojataan vahvasti lähituotantoon. Kaikki ruoka valmistetaan sesongin mukaan paikallisista raaka-aineista. Siitä kertoo myös D.O. Saimaa -alkuperämerkintä.

Menestyjiä halki Suomen

Toiselle sijalle ylsi helsinkiläinen Taiga Times tuotteellaan Baltic Bites – Food & Island Experience in Helsinki. Kansainvälisille asiakkaille suunnattu eväsretki Pihlajasaareen on antoisa myös kotimaiselle asiakkaalle.

Kolmanneksi valittiin savolaisen metsän keskellä sijaitseva fine dining -ravintola Restaurant Solitary. Pieteetillä rakennettu yllätysmenu ja kokonaiselämys vakuuttivat arviointiraadin.

Kunniamainintoja jaettiin kolme. Erityiskiitoksen poikkeuksellisen hyvästä työstä suomalaisen ruoka- ja juomamatkailun eteen ansaitsivat Hannukaisen kylässä sijaitseva Ravintola Elsa, Vaski Cider & Distillery Salossa moottoritien varrella sekä helsinkiläinen The Finnish Porridgebar By N4KU.

Miksi juuri nämä?

Kilpailun arvioinnissa kokonaisuus ratkaisee. Erinomainen ruokamatkailutuote on elämyksellinen, tarinallinen ja liiketoiminnallisesti kannattava. Maukas, vastuullinen ruoka on tietysti keskeinen osa elämystä. Tällä kertaa arvioinnissa painotettiin erityisesti tuotteen asiakaslähtöistä markkinointia ja viestintää.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa elämyksellisen ja vastuullisen ruokamatkailun tuotteistamista Suomessa, etsiä ruokamatkailun kärkituotteita ja vahvistaa yhteistyötä. Siksi erityishuomiota saivat sellaiset tuotteet, jotka ovat Visit Finlandin DataHub-palvelussa ja joilla on Sustainable Travel Finland -merkki tai vahva pyrkimys siihen.

Sijoittuneiden tuotteiden laajemmat arviointilausunnot ovat kilpailun sivuilla.

Ruokamatkailukilpailun 2026 kolmen kärki

Sahanlahti Resort: Pajapirtin avotuli-illallinen, Etelä-Savo, Puumala. Taiga Times: Baltic Bites – Food & Island Experience in Helsinki, Uusimaa, Helsinki. Restaurant Solitary / RT-Restaurants: Restaurant Solitary kokonaisuutena, Etelä-Savo, Rantasalmi.



Kunniamaininnat

Sirly: Ravintola Elsa , Lappi, Hannukainen

, Lappi, Hannukainen Cider Hill / Vaski Cider & Distillery: Kokonaisvaltainen siiderielämys moottoritien varrella , Varsinais-Suomi, Salo

, Varsinais-Suomi, Salo N4KU: The Finnish Porridgebar By N4KU, Uusimaa, Helsinki

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailu

Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailua 2026 ja ruokamatkailun kansallista kehittämistä koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Vuoden 2026 kilpailu on järjestyksessään kuudes.

Tänä vuonna kilpailu on osa maa- ja metsätalousministeriön ja Visit Finlandin ruokamaakuvaprojektia. Jokainen Suomessa koettu ruokaelämys rakentaa Suomen ruokamaakuvaa.

Arviointiraadin muodostavat kilpailun rahoittajien edustajat ja erikseen kutsutut asiantuntijat.

Lisätietoa kilpailusta ja arviointiraadista

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Lisätietoja

Kilpailun puheenjohtaja: Kirsi Viljanen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö, kirsi.viljanen@gov.fi, 040 509 8986

Kilpailun projektipäällikkö: Kristiina Adamsson, lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.adamsson@haaga-helia.fi, 040 4887595