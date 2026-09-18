Kempower toimi Secto Rally Finlandin latauskumppanina jo toista vuotta
18.9.2026 10:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower oli mukana Secto Rally Finlandin heinä-elokuun vaihteessa järjestetyssä Suomen MM-rallissa sähköautojen virallisena latausratkaisukumppanina toisena peräkkäisenä vuonna. Kempowerin latureilla varmistettiin rallin ladattavien tukiautojen lataukset reitin varrella.
Rallin virallinen sponsori Toyota toimitti tapahtumaan 64 autoa, joista 34 oli joko lataushybridejä tai sähköautoja. Tapahtuman järjestäjä AKK Motorsport käytti autoja tarvikkeiden ja henkilöstön kuljetuksiin Jyväskylässä ja sen ympäristössä Keski-Suomessa, jossa FIA:n rallin maailmanmestaruussarjan Suomen osakilpailu järjestettiin.
Kuusi Kempowerin siirrettävää laturia sijoitettiin keskeisiin paikkoihin Jyväskylässä. Kempowerin tiimi valvoi ja ohjasi latureita etänä pilvipohjaisen ChargEye-lataushallintajärjestelmän avulla. Kilpailun aikana käytettiin energiaa yhteensä yli 720 kWh, ja ajoneuvot latautuivat keskimäärin 60 minuutissa.
Huoltoajoneuvokannasta 51,5 % oli sähköajoneuvoja, kun viime vuoden kilpailussa osuus oli 45 %. Lisäys kuvastaa Secto Rally Finlandin pyrkimystä pienentää tapahtuman hiilijalanjälkeä. Ympäristövastuu, yhteisön osallistaminen ja mitattavat vaikutukset ovat kiinteä osa tapahtumaa. Maaliskuussa 2026 Secto Rally Finland nimettiin kestävimmäksi urheilutapahtumaksi arvostetussa YK:n matkailun ja FIA:n vastuullisen urheilumatkailun palkintojen jaossa (UN Tourism & FIA Awards for Excellence in Sustainable Sports Tourism).
Secto Rally Finland järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1951, ja se on FIA:n rallin maailmanmestaruussarjan nopein kilpailu.
Kempowerin Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Erik Kanerva piti Kempowerin puheenvuoron rallin aikana järjestetyssä Spark the Future -seminaarissa, jossa urheilun ja liikenteen edustajat kokoontuivat keskustelemaan teknologian ja alan kehityksestä.
”Rallissa huolto- ja tukiautot liikkuvat laajalla alueella. Olemme jo toisena vuonna peräkkäin tarjonneet latauspalveluitamme rallin tilapäisiin lataustarpeisiin, minkä ansiosta sähköautot saadaan osaksi suurta ja vaativaa tapahtumaa. Se on merkittävä askel kohti vähäpäästöisempää moottoriurheilua, ja olemme ylpeitä voidessamme tukea tässä Secto Rally Finlandia”, sanoi Kanerva.
”Viime vuoden onnistuneen yhteistyön jälkeen oli hienoa saada Kempower mukaan tänäkin vuonna vastaamaan sähköautojen latauspalveluista. Meillä on kunnianhimoiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet, joten tarvitsemme luotettavat ja asiantuntevat kumppanit niiden saavuttamiseksi samalla, kun järjestämme sujuvan sekä viihdyttävän rallin kerta toisensa jälkeen”, sanoi rallin järjestäjän AKK Motorsportin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen.
Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö
Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
029 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Secto Rally Finland sectorallyfinland.fi
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