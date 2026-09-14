Työttömyys jatkoi kasvuaan, palveluihin osallistui aiempaa useampi työnhakija

Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 6 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Laajan työttömyyden piirissä olevien määrä kasvoi niin ikään 6 prosenttia vuoden takaisesta.

”Työttömien työnhakijoiden määrä sisältää kuntien työllisyyspalvelujen työttömät työnhakija-asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuussa 12 000 eli 4 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Lomautettuja oli 2 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 1 500 enemmän kuin heinäkuussa”, KEHA-keskuksen tutkija Mia Pylkkönen kertoo.

Työttömyys kasvoi edelleen kaikissa ikäryhmissä

Työttömyys kasvoi edellisvuodesta kaikissa ikäryhmissä. Nuoria, eli alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuussa yhteensä 40 700. Määrä on 3 900 suurempi kuin vuosi sitten. Tammi-elokuun aikana nuorten työttömyyksistä 46,9 prosenttia päättyi ennen kuin työttömyys oli kestänyt kolmea kuukautta. Osuus on 1,1 prosenttiyksikköä suurempi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Työttömistä työnhakijoista 82 400 oli yli 55-vuotiaita. Tämä on 3 100 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 55-vuotiaiden työttömyyksistä ennen kolmen kuukauden kestoista työttömyyttä päättyi tammi-elokuussa 42,9 prosenttia. Osuus on 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2025.

Avointen työpaikkojen määrä laski hieman

Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin elokuussa yhteensä 32 900 uutta avointa työpaikkaa. Määrä on 2 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Eniten uusien avointen työpaikkojen määrä laski erityisasiantuntijoiden, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä muut työntekijät ammattiryhmissä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta ainoastaan rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Kaiken kaikkiaan julkisessa työnvälityksessä oli elokuun aikana 53 900 avointa työpaikkaa eli 1 900 työpaikkaa edellisvuotta vähemmän.

Aktivointiaste edellisvuoden tasolla, palveluihin osallistuminen kasvoi

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 68 700 työnhakijaa, mikä on 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Aktivointiasteeseen laskettavia palveluita ovat muun muassa palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella.

”Aktivointiaste oli elokuun lopussa 17,3 prosenttia eli lähellä vuoden takaista tasoa. Aktivointipalvelujen käyttö kuitenkin kasvoi. Etenkin työvoimakoulutukseen ja valmennuksiin osallistuminen lisääntyi edellisvuodesta. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ja työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevien määrä puolestaan laski edelleen.”, KEHA-keskuksen tutkija Mia Pylkkönen toteaa.

Työllistettyjä, eli palkkatuen ja starttirahan saajia, oli elokuun lopussa yhteensä 11 800, mikä on 1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Huom! Työllistettyjen tiedoista on kesällä 2026 korjattu pitkään päättämättömänä olleita jaksoja, mikä laskee huomattavasti työllistettyjen määrää, aktivointipalveluissa olevien kokonaismäärää ja aktivointiastetta. Korjaukset on toteutettu kaikkiin vuosien 2025 ja 2026 kuukausitietoihin. Työllisyyskatsauksessa esitetyt vuoden 2026 tiedot ovat siten vertailukelpoisia edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tietoihin. Lisätietoja korjauksesta, katso Työllistämisen korjaus toukokuun 2026 yhteydessä (pdf).

Työnvälitystilaston ja Työvoimatutkimuksen keskeiset erot

KEHA-keskuksen Työnvälitystilaston lähteenä on työvoimaviranomaisten asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus on otostutkimus.

KEHA-keskuksen Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.